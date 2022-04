FOTO/ Tânăra însărcinată rănită la Mariupol spune, pentru presa rusă, că nu a fost un atac aerian. Nu se știe unde este femeia și în ce condiții a fost filmată

Marianna Podgurskaia, tânăra însărcinată care a fost rănită în urma bombardamentelor armatei ruse asupra maternității din Mariupol, Ucraina, a povestit despre ce a trăit în maternitatea bombardată. Într-un interviu realizat de un blogger rus tânăra spune că spitalul nu ar fi fost lovit de un atac aerian luna trecută. Nu este clar unde se află femeia sau în ce condiții a fost filmat interviul, iar unii jurnaliști ucraineni și-au exprimat îndoielile cu privire la integritatea acestui interviu, sugerând că este posibil să fi fost editat.

Miercuri, 9 martie, forțele ruse au atacat o maternitate din Mariupol, distrugând complet clădirea, anunța atunci Consiliul Local din orașul-port la Marea Azov. Ulterior, președintele Volodimir Zelensky a condamnat „atrocitatea”. Trei persoane au murit după bombardamentele ruse la maternitatea de la Mariupol, între care și o fetiță, au anunțat, joi dimineață, autoritățile ucrainene. Alte cel puțin 17 persoane – copii, femei și personal medical – au fost răniți în urma atacului.

În imagini publicate de agenția foto Profimedia Images sunt surprinse distrugerile de la maternitate și evacuarea gravidelor din spital. La locul exploziei uneia dintre bombe s-a format un crater adânc, au relatat corespondenți ai diferitor publicații internaționale, aflați la fața locului.

Printre victimele bombardamentelor s-a aflat și o bloggeriță ucraineană, însărcinată, Marianna Podgurskaia, care a devenit ulterior ținta mai multor acuzații.

Marianna este blogger de frumusețe și influenceră, care are deja peste 58 de mii de urmăritori pe instagram. Datele publice arată că ea a anunțat că este însărcinată pe 25 ianuarie, postând o fotografie cu ea, în care se vedea sarcina. Ea anunța că mica noastră bucurie este pe drum, așa că am decis să împart această veste bună cu voi. Ulterior, în februarie, ea își îndemna urmăritorii să ghicească sexul fătului.

Într-un interviu pentru Associated Press, Marianna a menționat că a fost șocată în momentul atacului. „Eram întinși în saloane când ochelarii, ramele, ferestrele și pereții s-au destrămat”, a spus ea pentru AP. „Nu știm cum s-a întâmplat. Eram în secțiile noastre și unii au avut timp să se acopere, alții nu”, a precizat ea.

Vineri, 1 aprilie, într-un interviu realizat de bloggerul rus Denis Seleznev, Marianna Podgurskaia spune că spitalul nu ar fi fost lovit de un atac aerian luna trecută și că le-ar fi spus jurnaliștilor AP că nu a vrut să fie filmată, afirmații care sunt direct contrazise de reporterii AP. Nu este clar unde se află femeia sau în ce condiții a fost filmat interviul.

Pe canalul de Instagram al Mariannei se face trimitere interviul, care deja nu mai este disponibil.

Potrivit Sky News, Marianna, care de atunci a născut, descrie explozii în maternitate, dar spune că nu au fost bombardamente aeriene. Sky spune că tânăra a fost dusă în Rusia sau în regiunea separatistă Doneţk.

Unii jurnaliști ucraineni și-au exprimat îndoielile cu privire la integritatea acestui interviu, sugerând că este posibil să fi fost editat.

The interview is highly edited and apparently given in good faith. In it, Marianna says she thinks the hospital was hit by shells, not bombs dropped from the air. She doesn’t attribute responsibility for the attack – or that part is cut off.