Fadei Nagacevschi și-a dat demisia din funcția de viceprimar al municipiului Chișinău

Viceprimarul municipiului Chișinău Fadei Nagacevschi a anunțat marți, 4 octombrie, că și-a depus demisia din funcție.

Fadei Nagacevschi a ocupat funcția de viceprimar din luna noiembrie a anului 2021.

Atunci, după două tentative eșuate de a-l numi viceprimar prin decizia Consiliului municipal Chișinău, primarul Capitalei, Ion Ceban, a semnat dispoziția de numire în funcție a lui Fadei Nagacevschi. Despre dispoziția lui Ceban s-a aflat la două zile de la semnare. Atunci edilul preciza că a semnat dispoziția la 8 noiembrie, iar la 10 noiembrie fostul ministru al justiției a fost prezentat colegilor în noua sa postură, după două zile în care „a făcut cunoștință cu tot cumulul de informații”.

„(…) Cum am spus din prima zi, am încrederea că dl Nagacevschi va reuși să facă față tuturor provocărilor în echipă, în vederea apărării drepturilor locuitorilor și a orașului Chișinău. Fadei Nagacevschi va răspunde de domeniul juridic și tot ce vizează serviciul comunal. Este o persoană cunoscută și profesionistă și îi urez succes în realizarea obiectivelor de dezvoltare a Primăriei Chișinău. Nu a fost niciun secret că îl voi numi în această funcție, chiar dacă CMC nu a votat pentru candidatura lui, iar mulți au recunoscut că nu o pot face din cauza conjuncturii politice. Primăria a avut dintotdeauna doar câte un viceprimar sau doi, iar eu consider că fiecare persoană în funcție trebuie să răspundă de domeniul său de competență și doar în echipă lucrurile se pot schimba”, a declarat atunci primarul de Chișinău.