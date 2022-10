EDITORIAL Rușii pe care îi iubim

În timp ce ostașii ruși omoară oameni pașnici în Ucraina, distrug sate și orașe, lăsând fără case până și bătrâni sau copii, în timp ce mercenarii ruși au devastat 40 de muzee, furând de acolo cele mai prețioase exponate, în timp ce Putin spune tot mai răspicat că până la folosirea armei atomice nu e decât un pas, mai mulți cetățeni, tot ruși, încearcă să explice ferm că războiul declanșat de Rusia în Ucraina e o crimă, iar orice crimă trebuie pedepsită.



Alexandr Kudashev este un rus din Samara, care a ajuns în R. Moldova imediat după începerea războiului în Ucraina, pentru a-i ajuta pe refugiații care fugeau de moarte. El și-a abandonat locul de muncă, prietenii și rudele pe care le are în Rusia și a decis să lupte pe frontul ucrainean cu mijloacele și cu posibilitățile sale. Alexandr consideră că vocile anti-război ale rușilor pot deveni o forță puternică nu atât pentru determinarea lui Putin ca să renunțe la agresiune, cât pentru consolidarea opoziției care respinge invazia rusă în Ucraina.

Pe 7 octombrie, în chiar ziua de naștere a lui Vladimir Putin, pe când acesta primea felicitări și buchete însoțite de daruri scumpe, Alexandr a decis să îi transmită un mesaj special. Astfel, în culorile drapelului Ucrainei, el a scris pe gardul Ambasadei Federației Ruse din Chișinău că „Putin e UCIGAȘ”. De fapt, a desfășurat o întreagă acțiune de protest împotriva războiului din Ucraina, acțiune ce s-a soldat cu focuri de petarde, dar și cu reținerea protestatarului de către forțele de ordine din R. Moldova.

Marți, am discutat cu Alexandr, care, peste 24 de ore de reținere în izolatorul de detenție preventivă, a fost eliberat și își continuă activitatea, ajutând refugiații care ajung din Ucraina în R. Moldova.

„După atacurile de luni, după duritatea cu care rușii au decis să lupte în Ucraina, putem rezuma că vor fi tot mai mulți refugiați. În prag de iarnă, starea lor e și mai dificilă, deoarece e mai greu să reziști fără casă, fără resurse, fără oamenii apropiați, printre străini…”, spune Alexandr.

Vorbim despre puterea oamenilor simpli din Rusia de a se opune războiului. „E tot mai greu să spui lucrurilor pe nume, aflându-te în Rusia. Cred că cei care au reușit să plece și se află acum în afara pericolelor de represiune din partea regimului Putin, trebuie să aibă o voce cât mai fermă, cât mai puternică, pentru a fi auziți”, explică tânărul.

Alexandr nu pare descurajat de faptul că poliția R. Moldova i-a intentat o cauză penală în temeiul articolului 287, Cod Penal, pentru „Huliganism” și că dosarul urmează să fie examinat în instanța de judecată, riscând o pedeapsă cu închisoarea. El spune că adevărul pe care l-a transmis în cadrul acelui protest e mai important decât orice. Potrivit lui Alexandr, el, în calitate de cetățean al Federației Ruse, are dreptul să protesteze în fața misiunii diplomatice a țării sale, misiune care își desfășoară activitatea pe banii contribuabililor ruși.

Și avertismentul Ambasadei, care „așteaptă ca incidentul ostil să primească o evaluare procedurală corespunzătoare și să nu se repete în viitor, iar cei responsabili să fie pedepsiți”, nu îl înspăimântă, pentru că moartea care îi pândește pe ucraineni la orice pas, în țara lor, e mult mai înspăimântătoare.

Alexandr crede că „a venit momentul pentru acțiune. De fapt, am acționat chiar de la începutul războiului, polițiștii m-au luat în fiecare zi și de fiecare dată nu știam cum se va termina. Nu știam cum se va încheia călătoria mea în Ucraina, dar știam sigur că nu mă pot ascunde sub pat și am decis să spun în voce tot ce gândesc. Dacă mai devreme aveam frică de amenzi, de detenție, sau de alte represiuni, acum singurul lucru de care ar trebui să ne fie frică este moartea și dacă nu chiar personală, atunci moartea unui apropiat, rudă sau prieten. Dacă poți vorbi pentru un public rus și ești în siguranță în străinătate, atunci poți fi o puternică voce protestatară. Poporul Rusiei se va trezi și cu cât mai devreme se va întâmpla acest lucru, cu atât mai puține vieți vor fi schilodite sau chiar răpuse de regimul lui Putin”.

Vocea rusului Alexandr Kudashev, care răsună acum de la Chișinău, este în unison cu vocile miilor de oameni de știință ruși, care s-au pronunțat public împotriva războiului, cu vocile rusoaicelor Anastasia Radzivil și Polina Kalughina care, ajungând în Bulgaria, protestează ferm împotriva războiului, cu vocea Allei Pugaciova, care, în afara Rusiei, se roagă de pace, cu vocea lui Ivan Urgant, care a declarat că războiul nu poate fi altceva decât frică și durere…

Alexandr este sigur că, aceste voci, răsunând în unison, ar putea determina cei circa 70% dintre cetățenii ruși care îl mai susțin pe Vladimir Putin să renunțe la idolul lor.

