Dodon despre vizita pe care i-ar fi făcut-o lui Plahotniuc după ce a câștigat alegerile din 2016 și despre ce era în acea pungă din biroul fostului lider PDM: Eu sunt curat

Igor Dodon neagă informațiile transmise de Andrian Candu care spunea că în 2016, imediat după ce a câștigat alegerile prezidențiale, șeful statului împreună cu soția l-au vizitat pe Vladimir Plahotniuc să-i mulțumească pentru suport.

De asemenea, Dodon spune că nu are de unde știe ce era în acea pungă care i-a dat-o Vladimir Plahotniuc pentru că nu a luat-o, iar acea convorbire a fost trucată.

„Eu nu am luat acea pungă și nu am de unde să știu ce era acolo. E foarte clar că a fost o provocare. Era în momentul când noi făceam acele negocieri și eu știam că mă filmează.

Pot să tai și în orice video și să fie rupt din context. Nu au fost așa cuvinte. A filmat Plahotniuc ca să mă poată șantaja, dar cine le-a prezentat? Cine e beneficiarul? Maia Grigorievna. De ce? Pentru că e convenabil pentru ei.

Eu sunt curat, întrebări la mine nu sunt, dar de folosit se folosește”, a încheiat șeful statului.

Igor Dodon neagă acuzațiile lansate astăzi de către Andrian Candu despre o presupusă vizită pe care a făcut-o lui Vladimir Plahotniuc în 2016.

„E clar că vrea să o ajute pe Maia Grigorievna. Desigur că nu e adevărat. După alegeri, era seara și noi cu soția mergem repede acasă la copii, unde să mai mergem”, a declarat Igor Dodon la emisiunea Politica de la TV8.

Dodon spune că nu se teme că ar putea apărea dovezi și spune că în ultimii ani s-a obișnuit deja cu astfel de atacuri și nu se teme că ar putea apărea imagini.

„Eu în ultimii 1,5 ani am trecut prin atâtea lucruri, noi am vorbit despre asta, după ce fostul coordonator m-a șantajat si eu am mers până la capăt și dacă nu eram eu, Plahotniuc era și acum. Eu nu mă tem, e o frustrare internă a lui Candu, partidul se distruge, nimic nu i-a”, mai spune șeful statului.

.