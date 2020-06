DOC/ Președintele raionului Fălești și alți 5 funcționari din Consiliul raional, infectați cu COVID-19. Instituția activează în regim special

Președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntîna, și alți 5 colegi de ai săi din cadrul Consiliului raional, au fost testați pozitiv cu COVID-19. Deputata PAS, Doina Gherman, l-a acuzat pe Fîntîna precum că deși era infectat cu noul tip de coronavirus acesta se prezenta la serviciu, fapt infirmat de alesul local.

„Acesta a mințit opinia publică precum că nu este infectat. Dincolo de minciuna ca atare, prin faptul că omul se prezenta la serviciu, a pus în pericol viața și sănătatea cetățenilor. Voi sesiza instituțiile competente în vederea tragerii la răspundere a lui Fîntîna Sergiu”, a menționat parlamentara.

Alesul local a confirmat pentru ZdG că este infectat cu COVID-19 și actualmente se tratează la dimiciliu. Cât despre acuzațiile deputatei, Fîntîna a menționat că după primele simptome ale infecției „nu am mai ieșit din ogradă și nu am mai mers la serviciu”.

„Este adevărat, am fost testat pozitiv pentru coronavirusul de tip nou marți, 16 iunie. Sunt cu tratament la domiciliu. Am emis o dispoziție unde am specificat cine îmi va îndeplini atribuțiile de serviciu. Logic, după ce am fost diagnosticat cu Covid-19 nu am mai mers la muncă. În zilele de odihnă am simțit că ceva nu este bine, am simțit primele simptome și de atunci nu am mai ieșit din ogradă și nu am mai mers la serviciu. Nu am mai contactat cu nimeni”, ne-a declarat președintele raionului Fălești.