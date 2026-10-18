Vin ploile puternice: cod galben pe întreg teritoriul R. Moldova, timp de 24 de ore

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis duminică, 18 octombrie, o avertizare de cod galben de ploi puternice, valabilă pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit meteorologilor, în intervalul 18 octombrie, ora 18:00 – 19 octombrie, ora 18:00, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări de până la 49 de litri de apă pe metru pătrat.

Avertizarea meteorologică a fost emisă duminică, 18 octombrie, la ora 12:00, și vizează toate regiunile țării.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse vor cădea ploi însemnate cantitativ, iar cantitățile de apă acumulate, inclusiv în intervale scurte de timp, vor constitui între 15 și 49 de litri pe metru pătrat.

Codul galben va intra în vigoare duminică seară, la ora 18:00, și va rămâne valabil până luni, 19 octombrie, la aceeași oră.

Avertizare hidrologică: scurgere redusă a apei pe Nistru, Prut și râurile mici

În paralel, rămâne în vigoare și o avertizare hidrologică emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la 16 octombrie, privind scurgerea redusă a apei.

Avertizarea este valabilă în perioada 17–23 octombrie și vizează râurile Nistru și Prut, precum și majoritatea râurilor mici din țară.

Potrivit meteorologilor, pe aceste cursuri de apă se va menține scurgerea redusă, avertizarea hidrologică incluzând codurile galben, portocaliu și roșu, în funcție de sectoarele vizate.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările avertizărilor meteorologice și hidrologice publicate pe pagina oficială a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.