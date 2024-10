Citiți joi în ZdG: În slujba Moscovei: șefiȘORii și Reportera ZdG – „voluntară” a candidatei Vlah

Într-o nouă ediție tipărită a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt „șefiȘORii” din rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, care apar în investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, racolând și plătind oameni pentru votul la referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Citiți, la rubrica Investigație, ce dosare penale are în buzunar Raisa Surdu (Tanti Raia), pe lângă cei 1000 de lei reținuți din „salariul” reporterei sub acoperire, Măriuța Nistor, și care este cariera politică a lui Alexandr Martinovici (Sașa).

Tot în această ediție, la rubrica Realitatea, citiți despre „voluntarii” ademeniți cu cei „400 de lei pe zi” în campania electorală a candidatei la prezidențiale, Irina Vlah. Ziarul de Gardă s-a infiltrat printre „voluntari” și a documentat cu o cameră ascunsă cum sunt mobilizați cei care fac agitație „cu inima”, dar fără contracte de prestare servicii și cu promisiunea că vor fi remunerați „după alegeri”.

La rubrica Exclusiv, găsiți 10 lucruri importante despre referendumul constituțional din 20 octombrie. Astfel, veți afla câți cetățeni trebuie să participe la vot pentru ca referendumul să fie validat, ce spun sondajele, de ce era nevoie de acest referendum și, cel mai important, că nu va exista un al doilea tur.

ZdG a cules cele mai importante informații despre alegerile prezidențiale din 20 octombrie, la rubrica Exclusiv. Astfel, veți afla care este timpul și locul votării, numărul secțiilor de votare din străinătate, cum sunt repartizate acestea și ce reprezintă votul prin corespondență.

ZdG a analizat profilul a trei candidați pentru fotoliul de președinte și vă prezintă, la rubrica Prezidențiale 2024, care este cariera, averea și controversele candidatei (in)dependente de rețeaua lui Șor, Victoria Furtună, ale candidatului la funcția de președinte care promite o Moldovă „normală”, Tudor Ulianovschi, și ale candidatei independente Natalia Morari.

În prag de alegeri prezidențiale, ZdG a discutat cu mai mulți cetățeni din câteva sate și orașe ale R. Moldova despre ce așteptări au de la noul președinte. La rubrica Reporter Special explicăm, împreună cu un analist politic, câte dintre aceste așteptări pot fi îndeplinite și în ce condiții, potrivit atribuțiilor unui președinte de țară.

ACTUAL: „Țara va lua o decizie istorică”. Opt miniștri de externe din țări UE au vizitat R. Moldova și au vorbit despre beneficiile integrării europene/ Platon, acuzat de retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, printr-o schemă „controlată împreună cu complicii săi”: Plahotniuc și Usatîi/ Mai multe persoane din Găgăuzia, inclusiv bașcana afiliată lui Șor, incluse de UE în lista sancțiunilor pentru „acțiuni destabilizatoare”

Petru Grozavu: Alegeri cu sau fără supărări

Alina Radu: 10 argumente pentru a vota DA la referendum

Aneta Grosu: Poți promite orice când știi că nu vei deveni președinte

PREZIDENȚIALE 2024: Victoria Furtună, candidata (in)dependentă de rețeaua lui Șor: carieră, avere și controverse/ Tudor Ulianovschi, candidatul la funcția de președinte care promite o Moldovă „normală”: carieră, avere și controverse/ Candidata independentă Natalia Morari: „în chirie” la copilul său minor, relația cu „raiderul nr. 1” Platon și susținerea din partea oamenilor lui ȘOR

REALITATEA: „Dacă ne prind că noi vă dăm bani…”. Reporteră ZdG – „voluntară” a candidatei Vlah

INVESTIGAȚIE: În slujba Moscovei. ȘefiȘORii: cu dosare penale și beneficii din UE

REPORTER SPECIAL: Așteptările cetățenilor vs. realitatea. Ce poate și ce nu poate face președintele R. Moldova

EXCLUSIV: Ce trebuie să știi despre prezidențialele din 20 octombrie și de ce este important să participi la scrutin/ 10 informații importante despre referendumul constituțional: turul II NU va exista!

IMPACT: „În slujba Moscovei” – investigația ZdG sub acoperire care face istorie: poliția s-a autosesizat, iar materialul a fost preluat de presa națională și internațională

CITITORUL DE GARDĂ: Pe 20 octombrie, haideți să demonstrăm, toți împreună și fiecare în parte, că am ales calea corectă, la care nu vom renunța/ Rădăcinile dezinformării, prezentate bibliotecarilor din raionul Cahul

ZdGust: Ce dă gust vieții? Răspunsuri de la oameni care au găsit rețeta

SĂNĂTATE: Profesorul universitar Valentin Friptu – model de consacrare profesiei

OAMENI: Mioara Velicu: „Mă rog Domnului să mă mai lase să cânt”