Citiți joi în ZdG: Averile nedeclarate și controversele candidaților la funcția de bașcan al regiunii găgăuze și detalii noi din dosarul „INTERPOL”

În această ediție a Ziarului de Gardă, vă prezentăm un material despre candidații la funcția de bașcan al regiunii găgăuze, unii dintre care nu și-au declarat toate averile la Comisia Electorală Centrală. Ziarul de Gardă a constatat că în declarațiile de avere ale candidaților lipsesc mai multe afaceri de milioane din R. Moldova și de peste hotare, bunuri imobile sau automobile. Ce alte controverse planează în jurul numelor pretendenților la conducerea regiunii, aflați la rubrica Anchetă.

La doi ani și șase luni de la inițiere, dosarul „INTERPOL” se află în continuare la etapa urmăririi penale, cinci persoane având statut de învinuit. Cine sunt acestea și care alte persoane au fost scoase de sub urmărire penală, constatându-se „lipsa vinovăției și neimplicarea acestora în comiterea incidentelor”, aflați în rubrică.

Tot în această ediție, la rubrica Reporter Special, ZdG vă prezintă un material despre lipsa unui sistem de taxare electronică în transportul public din Chișinău, după ani de promisiuni și milioane investite. În timp ce experții susțin că un asemenea sistem ar fi putut fi implementat cu mult timp în urmă, Primăria a prezentat, în septembrie 2026, cu circa un an înainte de alegerile locale din 2027, un nou concept de introducere a taxării electronice, care prevede investiții de milioane de euro și o perioadă de implementare de aproximativ doi ani.

„Coruperea electorală este inadmisibilă, ea trebuie contracarată și de asta trebuie să fim atenți”, a punctat Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), într-un interviu acordat ZdG despre alegerile din regiunea găgăuză pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară. Aceasta a vorbit despre cum va fi organizat scrutinul, cum va fi verificată finanțarea campaniei electorale și cum le-au fost testate candidaților cunoștințele de limbă română. Interviul îl găsiți la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 39-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Programul „Moldova Pregătită” și o presupusă fabrică de drone în Chișinău. Cum a fost denaturată o campanie și amplificat un zvon

OPINII:

Alina Radu: Haos și discernământ în prag de iarnă

EDITORIAL:

ZdG i-a acționat în judecată pe Iurie Răileanu, Tatiana Costachi, Natalia Morari și Dragoș Galbur

ANCHETĂ: Averile ascunse și controversele la vedere ale candidaților la funcția de bașcan

DOSAR: Dosarul „INTERPOL” – la doi ani și șase luni de la inițiere, încă în faza urmăririi penale: fostul șef al IGM și șase angajați ai Poliției – declarați nevinovați

CITITORUL DE GARDĂ: Pâinea nevândută ajunge la gunoi? Ce fac magazinele din R. Moldova cu produsele care nu se vând

VIAȚA REDACȚIEI: Documentarul „În «drujba» Moscovei” – prezentat în premieră în limba engleză la Chișinău

REPORTER SPECIAL: Bilete de hârtie în era digitală. De ce nu are Chișinăul taxare electronică după ani de promisiuni și milioane investite: „Există și un risc de fraudă”

EXCLUSIV: Alegeri în Găgăuzia. Primul scrutin organizat după legislația națională. Poate rețeaua Șor influența rezultatele?

REALITATEA: Muzeul în care pantofii au supraviețuit oamenilor. O călătorie prin Holocaust, de la Washington până la Chișinău

ZONA PUBLICĂ: „Impunitatea naște repetarea acestor situații”. Cum încearcă politicienii să discrediteze presa pentru a submina încrederea publicului

ZdGust: Picături, bețișoare și remedii populare. Greșeli care pot afecta sănătatea urechilor. Recomandările unui medic ORL

OAMENI: Ricu Vodă despre „Aleargă caii” și despre liniștea unui om împăcat cu viața