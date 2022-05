Cazurile de încălcare a sancțiunilor impuse Rusiei și Belarusului pot fi raportate online

Comisia Europeană a creat un instrument online de raportare a cazurilor de încălcare a sancțiunilor impuse Rusiei și Ucrainei, în contextul războiului din Ucraina. Este vorba de o pagină web, unde pot fi denunțate asemenea situații.

„Cunoașteți că cineva a încălcat sancțiunile UE împotriva Rusiei sau Belarusului? Am creat un instrument online pentru avertizorii să ne contacteze și să raporteze încălcările sancțiunilor UE”, informează Comisia Europeană pe Twitter.

