Benzina va putea fi cumpărată la preț mai mic vineri, 23 octombrie. Tariful pentru motorină, în creștere

Prețul benzinei continuă să scadă, în timp ce motorina înregistrează o ușoară scumpire, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Mai exact, prețul maxim de comercializare pentru un litru de benzină 95 este de 32,72 lei, cu 27 de bani mai puțin față de ziua precedentă.

În schimb, motorina se scumpește cu 9 bani. Astfel, prețul maxim de comercializare pentru un litru de motorină ajunge la 35,90 lei.