„Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile”, declară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 6 octombrie, într-un mesaj publicat pe X, că atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile după ce două nave au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră.

„Situația din Marea Neagră este din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt vizate, iar viețile omenești și-au pierdut deja viața pe mare.

Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru survine la doar o zi după ce o navă turcească care transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastei românești.

Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt foarte îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile. Suntem pe deplin solidari cu statele noastre membre de pe flancul estic”, a scris președinta CE.

Două nave au fost lovite de drone în apele bulgare ale Mării Negre, în dimineața de 6 octombrie. Un feribot sub pavilion bulgar a salvat echipajul format din 18 persoane al uneia dintre nave, în timp ce cealaltă s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Byala.