Ambasada Estoniei, inaugurată la Chișinău. Margus Tsahkna: „Vom continua să vă susținem în drumul către UE”

Ambasada R. Estonia s-a inaugurat luni, 5 octombrie, la Chișinău, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). La eveniment a participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, alături de ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Tsahkna, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic. Totodată, președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Estoniei

În mesajul său, vicepremierul Mihai Popșoi a subliniat că decizia autorităților de la Tallin de a deschide o ambasadă rezidentă în țara noastră reflectă angajamentul Estoniei pentru consolidarea relațiilor cu R. Moldova.

Potrivit MAE, oficialul a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două țări și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.

„Este o onoare să particip la deschiderea Ambasadei Estoniei. Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii”, a spus Mihai Popșoi.

La rândul său, ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor, care ar contribui la aprofundarea parteneriatului moldo-estonian.

„Să deschidem Ambasada Estoniei la Chișinău, un obiectiv care a fost o prioritate pentru mine. Mesajul nostru este clar: vom continua să vă susținem în drumul către Uniunea Europeană. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.”

Totodată, Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul pe acest drum și a subliniat că țara noastră își continuă reformele, așteptate de cetățeni și necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Estonia ne sprijină în mai multe domenii: Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare facilitează, din 2022, achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin Instrumentul european pentru pace, iar Academia de e-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor”, a scris Președinția.

Până în prezent, Ambasada Republicii Estonia în R. Moldova a avut sediul la București. Moldova și-a deschis Ambasada la Tallinn în 2006. Relaţiile diplomatice între cele două țări au fost stabilite în noiembrie 1992.