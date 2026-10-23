Șefa statului și ministrul de Externe al Ucrainei condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova: „Dragi prieteni moldoveni, aveți întreaga noastră solidaritate”

Președinta Maia Sandu și ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, au condamnat încălcarea spațiului aerian al R. Moldova după ce o dronă încărcată cu explozibil a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință din satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Șefa statului a declarat că războiul Rusiei continuă să pună în pericol viețile cetățenilor R. Moldova. În urma incidentului, autoritățile de la Chișinău au declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse.

„Condamnăm acest nou act periculos”, a transmis Maia Sandu.

La rândul său, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a exprimat solidaritatea Kievului cu Republica Moldova și a condamnat ceea ce a numit o încălcare flagrantă a spațiului aerian moldovenesc de către Rusia.

„Dragi prieteni moldoveni, aveți întreaga noastră solidaritate. Acțiunile agresive ale Moscovei amenință securitatea mult dincolo de granițele Ucrainei și necesită un răspuns european puternic și unit”, a scris oficialul ucrainean.

Reacțiile celor doi oficiali vin după ce un aparat de zbor a încălcat spațiul aerian al R. Moldova în amiaza zilei de vineri, 23 octombrie.

Acesta a dispărut de pe radar în nordul țării. Ulterior, drona a căzut la o distanță de până la 100 de metri de o locuințǎ, la câțiva kilometri de locația unde a dispărut de pe sistemele de monitorizare.

Poliția a anunțat că, în jurul orei 16:00, a fost sesizată de un localnic din satul Chiștelnița, raionul Telenești, despre depistarea unei drone căzute la sol, la o distanță de pânǎ la 100 de metri de o locuințǎ.

Preliminar, victime nu au fost raportate.