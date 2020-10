VIDEO/ Portret preelectoral: „Trebuie să se schimbe totul”

La Sărata Galbenă, o localitate din raionul Hâncești, cu o populație de peste 4500 de locuitori, potrivit datelor oficiale, ajungem într-o zi de marți. Deși nu au mai rămas decât puține zile până la alegeri, o bună parte dintre oameni sunt indeciși în privința candidatului pentru care-și vor da votul. Dincolo de asta, ceea ce îi preocupă mai ales sunt salariile și pensiile mici, drumurile a căror reparație începe și se amână apoi până la următoarea electorală și situația spitalelor, acum pline cu pacienți aflați în stare gravă.

Duminică, cetățenii R. Moldova sunt chemați din nou la urnele de vot, pentru a-și alege șeful statului. În acest an, lupta se dă între opt candidați, iar părerile oamenilor privind performanțele lui Igor Dodon în urma mandatului său de patru ani și ale capacităților candidaților de a „face ordine” în țară sunt împărțite.

„Asta e dreptate, să te comande altul?”

Lângă un magazin din comună îl întâlnim pe Ion Papuc, un pensionar de 83 de ani. Bărbatul spune că dacă ar putea de picioare, s-ar duce să voteze, iar dacă nu… Altfel, adaugă că și-ar da votul pentru Maria (Maia Sandu, n.r.), „de-atâta că las’ să mai fie parte femeiască acolo”.

„Dodon ce așa tare ne-a dat în acești patru ani? Ce, asta e pensie? Nu mai trebuiește pe Dodon deloc. Dar votează fiecare cum socoate. Din partea mea, eu pe Maria o votez. Mă uit că dealurile îs pârloagă peste tot, nimeni n-are nevoie de nică. Anul ăsta mare secetă a fost și încă ploi cu piatră. Am câteva tufe în grădină și nu am avut din ce face un pahar de vin. Deloc, absolut nimic. Nu-i vorba că de băut, cât de întâlniri așa, cu cineva. Și iaca nu-i, ploaia a fărâmat tot. E așa cum este… Ce să faci? Trebuie să-i ducă oleacă capul pe ăștia de la guvernare. Nu așa că azi este, mâine nu-i. E nevoie de lucrat cum trebuie. Dodon nu face nicio treabă, nimic, vă spun dinainte. El numa’ de gură îi bun și să se ducă la Putin. Se duce acolo și-l comandă acela. Asta-i dreptate, să te comande altul? Fă cu capul tău, mai mulțumește lumea, lucrătorii din sat, de pe deal. Parcă o mie de lei asta e salariu? Leul e ieftin în ziua de azi și totul e scump”, se tânguie omul.

Povestește că pensia nu-i ajunge nici la două mii de lei, deși are în spate 36 de ani de muncă și pe tractor, și la muncile de pe deal.

Aproape de magazin, un tânăr stă la vorbă cu o femeie care tocmai a cumpărat flori. Îl cheamă Andrei Vlas și povestește că încă nu știe dacă va vota. „Nu știu dacă o să fiu acasă, dar dacă aș fi acasă, aș vota cu Octavian Țîcu. Parcă e mai pentru oameni. Aș vrea să schimbe cam tot președintele, nu-i nimic bun. Totul e numai pentru ei – și legea, și celelalte, nimic nu merge în bine pentru oameni. Cred că urgent trebuie schimbat Igor Dodon. Categoric. E urâtă treaba. Eu nu am simțit nimic schimbări, numai mai rău se simte că e la noi în țară”, susține bărbatul.

În prezent, acesta lucrează în construcții și spune că munca este remunerată pe măsura efortului depus.

„Așa ne-au ridicat pensia, că mai nu am căzut pe jos”

Dinspre stația de autobuze, un bărbat traversează strada spre noi. Se oprește o clipă cât să audă întrebarea și, fără ezitare, răspunde că va merge să voteze. „Trebuie să se schimbe totul. Acum, pensia ne-au ridicat-o, că mai nu am căzut pe jos. Mie mi-au adăugat 19 lei, ăștia sunt bani? În schimb, prețurile au crescut. Eu cred că trebuie să schimbăm puterea, și trebuia încă demult. Probabil, lupta se va da între Usatîi și Sandu, iar ceilalți nu vor ajunge până la al doilea tur. Maia Sandu 100% va fi în al doilea tur, speranța e numai la dânsa. Vrem să nu mai fie corupție, să nu se fure totul. Tot ce ne dă UE, se fură”, opinează Mihail Devitcaș, în vârstă de 71 de ani.

Bărbatul intră în vorbă și când întrebăm o femeie cu geantă pe umăr și un pachet de plastic plin cu haine, dacă va merge să voteze – „trebuie să meargă”, intervine el.

„Dacă o să fim sănătoși, vom merge”, zice, de cealaltă parte, femeia. Maria Cioaric este în trecere pe la Sărata-Galbenă, spune că locuiește într-un sat din raionul Leova și a venit până aici după o comandă de medicamente la farmacie, dar a trecut și pe la un magazinul de haine la mâna a doua, întrucât se pregătește pentru iarnă. Speră că alegerile vor fi corecte și vom avea un „prezident” bun, „ca lumea”, care o să ajute pensionarii, pentru că tare greu o mai duc acum.

„Dar și pentru tineri e greu, că nu au de lucru. În afară de asta, chiar și cu spitale, atâta greutate cu COVID-ul acesta… Lumea e stresată, nu știe de unde vine și unde se duce. Stau toți de parcă-s căzuți de pe lună. Ar fi bine guvernanții să se mai gândească la lume. Noi nu mai știm cum să dăm cu votul, ca să nimerim, dar sperăm să ne vină un cuget bun la alegeri. Vrem locuri de muncă, vrem să rezolve cu salariile, cu spitalele. Ni s-a părut binișor cu Igor Dodon, să nu nimerim poate și mai greu”, comentează femeia.

Ea mai spune că pensia de 800 de lei cu greu îi ajunge pentru necesitățile vieții, iar pentru a se descurca cu facturile, mai îngrijește de o bătrână.

„Plătim comunalele, mergem la farmacie și poate ne mai rămâne de-un chiperi, de-un șip de lapte…”

Pe un scaun de la stația de așteptare din sat stă altă femeie. Maria Mâță spune că s-a oprit cât să-și aștepte fina de la biserică, altfel nu prea iese din casă pe aceste vremuri. Spune că, dacă se va simți bine, va merge să voteze, deși la câte probleme sunt, nu se arată sigură că un viitor președinte le-ar putea rezolva pe toate.

„Nu știu dacă le-a putea rezolva măcar pe jumătate. La noi pensia e tare mică, dar ce să facem? Mergem așa, încet-încet, mai departe. Plătim comunalele, apoi mergem la farmacie și poate ne mai rămâne de-un chiperi, de-un șip de lapte. Dodon mi-a părut că a fost pentru lume, ne-a mai dat oleacă de pensii. Cine o veni, vrem să ne mărească pensia, să țină cu noi, că așa toți promit, dar nu știu ce va fi. Nici nu știi pe care să-l votezi. Ne întâlnim în mahală femeile și tot zicem: „Fa, pe care?”/ „O să vedem, o să vedem”. Și iată asta e. Eu mă gândesc că oamenii or ieși, totuși, la vot, că dacă nu ieși, tot votează ei pe cine vor, așa am înțeles”, conchide pensionara.

Ceva mai departe de drumul principal din sat un bărbat încearcă să facă loc pentru un mic șanț, astfel încât atunci când plouă apa să nu îi vină în ograda, situată pe o pantă. Omul este de părere că „numaidecât trebuie să ne ducem la vot”.

„Avem multe drumuri de făcut în țară, în satul ista, și-n alte sate. Poate or mai ridica pensiile la lume, că-s mici. La tineret ar trebui să dea de lucru. Termină copiii universități și nu au unde munci. Se duc peste hotare, fug toți din țară. Vom vedea care și cum vor vota și dacă câștigă Dodon ori Sandu. Nu știu cine va câștiga acum. Dar mi se pare că Dodon va pierde, cam toată lumea e contra lui – care spune că a stricat relațiile cu țările vecine, care spune că a luat banii și s-a dus să se odihnească pe unde a vrut el. Noi nu știm precis, dar ascultăm televizoarele”, povestește Vasile Botez.

El are 67 de ani și este lucrător de rând la școala din localitate. Altfel, o duce greu, „cu pensia mizerabilă” pe care o are, iar copiii nu îl pot ajuta mereu.

Ceva mai departe de partea aceasta a statului, în ograda unei vulcanizări, un bărbat coboară grăbit din mașină. La întrebarea despre alegeri, aruncă din mers că „vom vedea cum se poartă candidații”. Cât își trage sufletul, Victor Șalopa enumeră greutățile prin care trec persoanele care încearcă să deschidă o mică afacere în R. Moldova.

„Eu am lucrat jumătate de an la Londra și altă jumate în Germania, la Leipzig, și am observat că acolo ei au cu totul alte viziuni – omul dacă vrea să deschidă o întreprindere, asta durează o săptămână, pe când la noi… Nu-i nicio regulă. Stau și mă gândesc, chiar dacă vine altul după Dodon, ce o să facă? Văd că Renato tare prietenește cu tineretul, dar ce va face el, nu știu. Sau va umbla să rezolve problemele cu Plahotniuc, sau va face regulă, cine știe… La mine familia e mare, am cinci copiii. Prin sate, înainte de alegeri, toți umblă, fac, aleargă, repară. S-au terminat alegerile, dar nu s-a terminat drumul. La alte alegeri, totul de la capăt”, surâde amar bărbatul și se întoarce la muncă.

Alegerile prezidențiale din R. Moldova vor avea loc pe 1 noiembrie 2020. În cursă sunt înregistrați opt concurenți electorali, dintre care șapte desemnați de formațiuni politice și actualul președinte al țării, în calitate de candidat independent. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.