VIDEO Costul morții în R. Moldova: „Un bătrân nu mănâncă și nu cumpără leacuri, dar strânge pentru înmormântări”

Conform ultimelor date statistice, în 2021 Republica Moldova a înregistrat circa 45 000 de decese, de la an la an numărul acestora fiind în continuă creștere. Odată cu decesul unei persoane, rudele și oamenii apropiați, pe lângă durerea sufletească, se confruntă cu necesitatea de a cheltui o sumă mare de bani pentru organizarea înmormântării. Toți oamenii cu care a discutat Ziarul de Gardă susțin că este foarte scump să petreci pe cineva în ultimul drum.

Statul oferă un ajutor de deces în valoare de 1 100 de lei rudelor apropiate ale decedatului sau persoanelor care pot confirma că au suportat cheltuielile ocazionate de deces. Însă suma minimă de care este nevoie pentru organizarea unei înmormântări este de aproximativ 10 mii de lei, aici fiind incluse doar lucrurile necesare.

„Un bătrân nu mănâncă, nu cumpără medicamente, dar strânge bani pentru înmormântare”

Am discutat cu mai multe persoane din diverse localități din țară, care ne-au povestit despre costurile unei înmormântări. Acestea au numit sume care ajung până la 20.000, 40.000 și chiar 65.000 de lei.

„Știu că-i foarte scump, începând cu sicriu, îmbrăcăminte și înmormântarea propriu-zisă, masă, preot și așa mai departe. Foarte scump, îi foarte scump. Mai ales pentru un bătrân care e la pensie. El nu mănâncă și nu cumpără leacuri ca să-și prelungească viața, dar el strânge ca să aibă pentru înmormântări”, spune o femeie din Răuțel.

„Masa de pomană îi scumpă, sicriul îi 2000, îl duci la morgă, acolo trebuie să-i dai la doctor, lui popa tot trebuie să-i plătești, transportul, totul e scump. Sunt cazuri în care oamenii trebuie să se ducă peste hotare să se răsplătească cu datoriile. Sunt care nu sunt pregătiți, n-au nimic și se duc la bancă, iau bani. Ce să faci, asta-i viața”, ne relatează o altă persoană.

„Nu a fost cine să îngroape”

O femeie din satul Hrușova, raionul Criuleni povestește despre organizarea unei înmormântări recente, când s-au ciocnit cu mai multe probleme, începând cu găsirea groparilor, iar suma totală pentru ultimul drum a ajuns la 65.000 de lei.

Locuitoare ale satului Hrușova

„Iată chiar acum două săptămâni a fost o înmormântare. Nu a fost cine să îngroape, nu se găseau gropari. Au fost aduși oameni de la Stăuceni, ei au săpat groapa, au venit cu mașinile lor, fiind achitată o sumă mare. Toată înmormântarea și plus masa de pomenire a costat 65.000. Numai la morgă câți bani se duc. Eu nu demult am ieșit din spital și acolo a fost o persoană, ca să-i facă autopsie la o rudă, plus alte proceduri, să-l îmbrace, tot, tot, tot, a costat 4500 de lei. S-a scumpit și asta. Când am îngropat-o pe nepoata mea cu doi ani în urmă, m-a costat o mie de lei, acum e patru mii și jumătate la morgă”, povestește femeia.

Rustic Grecu, preot din satul Hrușova, susține că nu cere o taxă de la săteni pentru înmormântare, fiecare având posibilitatea să lase o sumă la dorință.

„Nu știu la alte biserici, noi nu cerem de la oameni o anumită taxă, cât îi lasă inima, că și biserica are anumite cheltuieli, avem servicii comunale, dar nu-i forțăm pe oameni. Sunt cazuri când facem gratuit, pentru că nu au bani, sunt cazuri când oamenii lasă cât doresc. Oamenii pot da câte 100, 200 sau 500 de lei. Cât pot, aici, în mediul rural, lumea îi săracă. Nu avem aici unde căuta milioane. Absolut pentru toți, mai ales pentru bătrâni, îi greu”, punctează preotul.

„Masa de pomenire – 10 mii de lei”

Costul unei mese de pomenire depinde de mai mulți factori: localitatea, localul ales, numărul de persoane și meniul. Oamenii cu care a discutat ZdG au indicat sume care variază între 10000 și 20000 de lei, iar prețul mediu pentru o persoană este de 150-200 de lei.

„Trebuie să faci la comandă, masa trebuie să fie vreo 10 mii. Totuși, masa de pomenire se face la dorință, astfel se mai poate de economisit aici. Dar știți, la noi, la moldoveni, îi modă cu pomenele”, povestește un bărbat din Onițcani.

1100 de lei – ajutor de deces de la stat

Ajutorul de deces oferit de stat poate fi primit nu doar de către rudele apropiate ale decedatului, dar și de persoanele ce pot confirma că au suportat cheltuielile ocazionate de deces, declară Tamara Puzderi, şefa Direcţiei prestaţii sociale din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale a R. Moldova (CNAS).

Tamara Puzderi, şefa Direcţiei prestaţii sociale din cadrul (CNAS).

„Ajutorul de deces se acordă în cuantum de 1100 de lei în caz de deces al persoanei, cu excepția veteranilor acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței R. Moldova. În cazul lor, ajutorul de deces se acordă în cuantum de 5000 de lei. Pentru acordarea ajutorului de deces persoana, solicitantul urmează să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din raza domiciliului persoanei decedate, cu prezentarea actelor confirmative: actul de identitate al solicitantului, certificatul de deces, alte acte după caz, adeverința de căsătorie sau acte ce confirmă relația de rudenie a solicitantului cu persoana decedată sau, după caz, actul ce confirmă că persoana a suportat cheltuielile ocazionate de deces”, explică Tamara Puzderi.

„Suma e foarte mică, ea nici nu acoperă săpatul gropii”

Alexandru Prisacari, directorul unei companii private ce oferă servicii funerare, susține că ajutorul de deces oferit de stat este unul mult prea mic. Omul de afaceri consideră că o modalitate prin care acest ajutor ar putea fi mărit este licențierea companiilor ce oferă servicii funerare sau vând articole funerare, fapt ce ar permite colectarea unui număr mai mare de impozite și ar mări suma oferită de stat.

Alexandru Prisacari, om de afaceri

„Clar lucru că aceasta este o sumă foarte mică, nu acoperă nici săpatul gropii sau locul la cimitir, dacă să ne referim la municipiul Chișinău. Nu mai vorbim de articole funerare și servicii funerare. Cred că aici nu trebuie de început de la majorarea acestei sume, dar de la licențierea companiilor de servicii funerare. Probabil, nu se plătesc toate impozitele, nu se face deschis lucrul acesta. Făcând anumite schimbări în lege, statul ar putea primi mai multe impozite de la companiile de servicii funerare, ceea ce ar mări acest ajutor pentru cetățeni. De exemplu, în România din acest an s-a mărit suma ajutorului de deces, este în jur de 6000 de roni (circa 24 000 de lei). Cu această sumă rudele decedatului pot organiza o înmormântare fără a avea cheltuieli adăugătoare”, declară Alexandru Prisacari.

Preotul din satul Hrușova, de asemenea, este de părere că ajutorul de deces este unul modest.

„Da, nu este de ajuns. Iarăși, depinde de fiecare caz în parte, sunt oameni care poate nu tare mult au nevoie de banii aceștia veniți de la stat, dar sunt care chiar nu au și chiar le prinde bine. Mă rog, mulțumim de atât. Îi clar că îi puțin. Un sicriu cât costă? O cruce cât costă? Toate lucrurile acestea se cumpără. Sicrie acum nimeni nu face. Morga se achită, toate serviciile se achită”, susține preotul Rustic Grecu.

Taxele la cimitirele din capitală

Locurile la cimitirele de la sate sunt oferite gratuit. În mediul urban, însă, oamenii trebuie să achite bani pentru o înhumare curentă sau dacă doresc să rezerveze un loc.

La sfârșitul anului 2022 Consiliul Municipal Chișinău a aprobat o decizie care prevede scumpirea cu 70% a taxei pentru rezervarea și repartizarea locurilor în cimitirele din Chișinău. Decizia a fost motivată prin faptul că au crescut prețurile generale și că o ajustare a tarifului nu a fost făcută de foarte mult timp.

Taxele pentru repartizarea locurilor de înhumare pe teritoriul cimitirelor din municipiul Chișinău variază în dependență de cimitirul ales. La cimitirul „Central” 2550 de lei sunt achitați pentru înhumări curente și 9350 de lei pentru rezervarea locului. La cimitirul „Sf. Lazăr” – 1700 de lei pentru înhumări curente și 6800 de lei pentru rezervare. La alte cimitire din capitală sunt achitați 1190 de lei pentru înhumări curente și 2550 de lei pentru rezervare.

Taxa anuală pentru întreținerea tuturor cimitirelor din municipiul Chișinău este de 240 de lei. Veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al Doilea Război Mondial și la acțiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței R. Moldova, persoanele participante la acțiunile de luptă din Afganistan), persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate, persoanele cu gradele I, II și III de invaliditate și pensionarii sunt scutiți în totalitate de taxa anuală de întreținere a cimitirului.

Pentru accesul unităților de transport auto pe teritoriul cimitirelor din municipiul Chișinău este stabilită o taxă care variază între 20 și 150 de lei, în dependență de masa totală a automobilului. Persoanele cu dizabilități locomotorii care sunt proprietari ai mijloacelor de transport, la prezentarea legitimației, sunt scutite de plata taxei de acces pe teritoriul cimitirului.

„Transportul trebuie să fie specializat, nu poți căra cu el cartofi și, când ai timp liber, să-l folosești la înmormântări”

Alexandru Prisacari susține că prețul mediu al serviciilor și articolelor funerare ajunge până la aproximativ 7000 de lei.

„Noi avem un complect minim de înmormântare, el este 2710 lei. Acolo este inclus și sicriul, transportul, groparii care duc sicriul, dar nu sapă groapa, o coroană, serviciile de tanatopractică, adică serviciile de morgă, pregătirea decedatului pentru înmormântare. Avem cameră frigorifică și avem cameră de pregătire a decedaților, unde se face îmbălsămarea corpului, se pregătește machiajul și unde este îmbrăcat corpul. Secțiunea dată nu e scumpă în comparație cu alte țări, dacă să luăm țările vecine, la noi se poate spune că practic gratis. Îmbălsămarea este minim 250 de lei și 150 de lei este spălatul, îmbrăcatul corpului și deja serviciile de grimă și bărbierit sunt achitate separat în funcție de starea corpului și de volumul de lucru necesar”, punctează Alexandru.

Echipa însoțitoare a unei înmormântări

Omul de afaceri menționează că un rol important în organizarea înmormântării îl are transportul și echipa însoțitoare.

„Părerea mea e că nu orice transport poate fi utilizat în acest domeniu, el trebuie să fie autorizat și specializat, ca să nu se întâmple că omul cu automobilul acesta cară cartofi sau alte produse alimentare și când are timp liber, îl folosește la înmormântări. Autorizarea transportului la noi nu este nici în lege, nici în practică. Mai este necesar să fie echipa care duce sicriul, groparii, cum se spune la noi, cei care organizează înmormântarea. Acest lucru permite ca acest proces să fie făcut după reguli și reduce din grijile oamenilor”, explică directorul unei companii private de servicii funerare.

Care sunt costurile la morgă?

Ivan Bulgaru, șeful Secției Tanatologie medico-legală din cadrul Centrului de Medicină Legală a menționat că secția sa primește persoanele decedate de la organele de urmărire penală, procuratură, în baza unei încheieri judecătorești sau în baza cererii persoanelor apropiate decedatului.

Ivan Bulgaru, șeful Secției Tanatologie medico-legală din cadrul Centrului de Medicină Legală

„În Secția de Tanatologie se aduc cadavrele îndreptate de către organul de urmărire penală, procuratură sau în baza încheierii judecătorești. Noi ne ocupăm doar la solicitarea organului de urmărire penală, dar sunt și servicii auxiliare sau servicii contra plată, adică expertiza extrajudiciară, care o pot solicita rudele decedatului în baza unei cereri către instituție și rudele achită toate serviciile care sunt. În cazul în care cadavrul a fost îndreptat de către organele de drept, rudele sunt scutite de prețul autopsiei, prețul investigațiilor, numai le rămâne serviciile igieno-cosmetice și îmbălsămarea, dacă solicită în baza unei cereri”, relatează Ivan Bulgaru.

Șeful Secției Tanatologie medico-legală ne vorbește și despre costurile și procesul prin care sunt oferite serviciile de pregătire a corpului decedatului pentru înmormântare.

„Dacă vorbim despre cadavrele care sunt trimise în baza unei ordonanțe, rudele pot solicita restaurarea integrității cadavrului, îmbălsămarea, servicii igieno-cosmetice, spălat, îmbrăcat și bărbierit. Cosmetizarea și igienizarea cadavrului este de 192 de lei. Îmbălsămarea cadavrului ajunge până la 450 de lei. Restaurarea anatomică a cadavrului este de 256 de lei. Păstrarea în camera frigorifică – 18 lei ora. Toate prețurile sunt în baza Hotărârii de Guvern 194. Dacă merge vorba de expertiză judiciară în baza ordonatorului, persoana se adresează cu buletinul decedatului și buletinul propriu. Primește certificatul de deces și în momentul în care primește certificatul de deces i se propun serviciile care sunt prestate de către Centrul de Medicină Legală. Dacă persoana solicită, indică, primește bonul la casierie, se duce și achită serviciile care le-a solicitat”, explică specialistul.

Costurile medii

Astfel, costul minim pentru o înmormântare ajunge la 25-30 de mii de lei. Aici sunt incluse articolele funerare, serviciile igieno-cosmetice, transportul decedatului și groparii, locul la cimitir, masa de pomenire pentru 50 de persoane și pomenile.

6 mii lei: articole funerare (sicriu, cruce, coroană etc.).

2 mii lei: servicii igieno-cosmetice, haine pentru decedat.

3 mii lei: transport, gropari.

1,5 mii lei: locul la cimitir (în Chișinău).

7,5 mii lei: masă de pomenire pentru 50 de persoane.

5-10 mii lei: pomeni

Conform ultimelor date ale Biroului Național de Statistică, stabilite în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, numărul decedaților în anul 2021 a fost de 45400 de persoane, fiind în creștere cu 4721 de persoane (sau cu 11,6%) față de anul 2020. Rata mortalității a crescut semnificativ, constituind 17,4‰, comparativ cu 15,4‰ în anul 2020.