VIDEO A reconstituit casa părintească după 10 ani furați de Siberia și „13 ani de deportări prin țară”: „Acest cuib părintesc trebuie să existe în sufletul fiecărui om”

Traseul Chișinău-Călărași ne-a dus în satul Palanca, la muzeul intitulat „Casa părintească” – un univers al vieţii tradiţionale moldovenești.

Sufletul acestui muzeu inedit este Tatiana Popa, o femeie de 82 de ani, familia căreia a fost încercată de chinuri grele în Siberia. Acum, aceasta a conservat tot ce reprezintă viața rurală de cândva și a reconstituit casa părintească pentru a-și îndeplini promisiunea făcută părinților și pentru a le păstra vie amintirea.

Negura vremii ne duce în anul 1945, atunci când Tatiana Popa avea trei ani și împreună cu familia sa a fost supusă deportărilor staliniste. Zece ani au trăit în gulag. Amintirile terifiante de atunci, spune că preferă să creadă că „au rămas în Siberia ceea de gheață”. Întorși la baștină în 1955, tot nu au avut dreptul să locuiască în casa lor.

„Întorcându-ne din Siberia, noi am fost deportați prin țară deja. Din 1955 nu am avut dreptul să locuim mai mult de doi ani într-o localitate. Și ne-am plimbat din doi în doi ani, din sat în sat, din raion în raion. Am locuit și în Orhei, și în Rezina, și în Nisporeni”, povestește Tatiana Popa.