Robotică, pixuri 3D și ateliere de aritmetică: afacerea unei femei revenite acasă din străinătate

Eugenia Caracaș este o tânără care a revenit în R. Moldova și a inițiat o afacere după ce a muncit o perioadă în străinătate. A creat, la Călărași, un centru de dezvoltare care oferă cursuri de robotică, aritmetică mentală, dar și ateliere de creație cu pixuri 3D. O parte din utilaje au fost procurate cu sprijinul unui proiect de finanțare, centrul fiind frecventat și de copiii din localitățile învecinate.

Eugenia a locuit trei ani în Marea Britanie, a obținut licența de activitate în calitate de profesoară de limbă engleză și a revenit, totuși, acasă, unde a fondat un centru de dezvoltare personală pentru copii și adulți în orașul Călărași.

„Inițial am venit pentru a-mi reîntregi familia, însă, nefiind mulțumită total de ceea ce avem, am zis să nu stau cu mâinile încrucișate și să mă complac în situația care este. Am suflecat mânecile și împreună cu colega mea am pus la cale acest centru, ca să facem lumea mai bună în jurul copiilor noștri”, spune Eugenia.