Oameni Dionisie Cobîlaș, coregraful ansamblului de dans popular „Hecenii”: „În joc rămân cei mai puternici! Tot ce facem e să muncim”

Dionisie Cobîlaș este conducătorul ansamblului de dans „Hecenii” care a reușit să încânte publicul și juriul emisiunii „Românii au talent”, câștigând admirația tuturor și un loc în semifinală după ce a primit Golden Buzz. Deși în ultimul an, autoritățile publice locale au hotărât să sisteze activitatea echipei de dansatori din lipsă de resurse financiare, aceștia au demonstrat că prin muncă asiduă și dăruire de sine pot obține rezultate frumoase. „Am decis să participăm la emisiunea «Românii au talent» exact în momentul în care primăria din localitate a decis că ansamblul de dansuri consumă prea multe resurse locale, moment în care am rămas la propriu și la figurat fără nimic. Am convenit că această prestație va fi ultima pentru noi, dar nu a fost să fie. A fost doar un început frumos pentru tot ce numim cultură în satul Heciul Nou”, susține coregraful ansamblului.

Dionisie Cobîlaș (27 de ani) activează într-o companie juridică, iar timpul său liber îl dedică familiei și tinerilor care formează ansamblul de dans popular „Hecenii” din satul Heciul Nou, raionul Sîngerei.

„Începutul în domeniul dansului popular l-am primit în Casa de cultură din localitatea natală”

„Sâmbetele și duminicile le dedic în totalitate tinerilor, celor care fac parte din familia «Hecenii» și o altă mică familie cu denumirea «Forța tinerilor», cei cu care încercăm să fim responsabili social și învățăm cu pași grăbiți arta atragerii investițiilor. Pe lângă coregrafie, cea mai plăcută ocupație este să petrec timpul liber împreună cu familia, alături de draga mea soție, părinți și doi nepoței cu o sursă de energie infinită. O altă pasiune este fotbalul, pe care îl practic la nivel de amator în echipe care aspiră să ajungă la noi culmi”, povestește coregraful.

Dionisie nu a învățat coregrafia, însă are studii în domeniul științelor reale economice și ale mediului, precum și diplomă de master în domeniul administrării publice. Dragostea pentru dans a dezvoltat-o datorită profesorului său, coregraful Ion Sambriș. Ansamblul „Hecenii” a apărut cu 13 ani în urmă, atunci când Ana Matiescu, directoarea Casei de cultură, împreună cu Ion Sambriș, au decis să pună baza dansului popular în localitate.



„Începutul în domeniul dansului popular l-am primit în casa de cultură din localitatea natală, orășelul Biruința, avându-l ca profesor pe Ion Sambriș, de la care am și preluat toate cunoștințele în domeniul dansului popular și, desigur, tehnicile de predare. Domnul Ion a fost o persoană care și-a dedicat totalmente viața dansului popular, a crescut multe generații de dansatori și a însămânțat această artă în diferite regiuni ale raionului Sîngerei, un domn care în timpul pauzelor era cel mai bun prieten, dar în procesul de lucru era cel mai sever profesor. Cred că anume această combinație a fost una de succes pentru toți cei care au avut marele noroc să fie discipoli ai regretatului coregraf Ion Sambriș”, relatează Dionisie Cobîlaș.

Dansatorii ansamblului în timpul repetițiilor. Foto: arhiva personală

„Unicul criteriu după care fiecare poate fi evaluat este volumul de muncă pe care îl face în sala de repetiție”

Coregraful a preluat funcția de conducător artistic al ansamblului în urmă cu 6 ani. „Aflat ocazional la o repetiție a tinerilor din Heciul Nou, care la acel moment nu aveau profesor de dans, le-am oferit câteva sfaturi pentru perfecționarea numărului pe care îl pregăteau. Tot atunci am primit propunerea să preiau activitatea ansamblului din postura de conducător artistic”, spune acesta. Dionisie susține că nu are criterii stabilite după care ar selecta tinerii ce urmează să formeze echipa de dansatori. Crede că toți pot încerca să descopere arta dansului popular, iar pe parcurs să înțeleagă dacă pot urma această cale.

„Poate sună straniu, dar în momentul formării noilor echipe, niciodată nu am practicat principiul selecției. Pentru mine toți sunt egali, indiferent de abilitățile pe care le posedă și indiferent de alți factori care par a fi importanți. Unicul criteriu după care fiecare poate fi evaluat este volumul de muncă pe care îl face în sala de repetiție. De obicei, conform acestui criteriu, persoanele au tendința de a se autoselecta. Respectiv, în joc rămân cei mai puternici! Tot ce facem e să muncim. Suntem o gașcă foarte unită! Aceste calități motivează și alți tineri din localitatea noastră și chiar localități aferente să tindă să ajungă ca noi, să facă la fel ca noi, să fie ca noi. Totodată, cei mai în vârstă au o atitudine respectuoasă față de tot ce facem. Respectiv, în unele momente, chiar ei îi influențează pe cei mici să ia pildă”, povestește coregraful.

Dionisie Cobîlaș spune că se inspiră de la alte ansambluri de dansuri populare, activitatea cărora o urmărește cu plăcere și interes. Exemple pe care le consideră demne de urmat sunt ansamblurile „Joc”, „Fluieraș”. „Ne inspirăm în mare parte anume de la ei. La fel, încercăm să preluăm și de la cei din România, care la fel au ansambluri foarte puternice, spre exemplu – «Junii Sibiului». După ce urmărim, preluăm, încercăm să redăm asta cu suflet de hecean”, zice acesta.

Dionisie Cobîlaș și dansatorii ansamblului. Foto: arhiva personală

„Putem spune că am devenit populari odată ce s-a apăsat pe buton”

Autoritățile publice locale au hotărât să întrerupă activitatea echipei de dansatori, iar conducătorul artistic al ansamblului a activat în ultimul an fără salariu. În pofida acestui fapt, Dionisie a continuat să învețe tinerii arta dansului popular. „Motivația mea au fost tinerii, cei care în momentul de impas au propus să dea ultimele lor resurse doar pentru a continua ceea ce facem, părinții care m-au susținut cu ardoare chiar dacă pentru asta a fost nevoie să cunoască furia unei majorități din localitate și, desigur, cei de acasă, care mereu mă încurajau și erau la maxim de înțelegători vis-a-vis de situația creată”, spune Dionisie.

Decizia autorităților a stat la baza hotărârii de a participa la emisiunea „Românii au talent”. Tinerii au obținut Golden Buzz din partea juriului, în acest mod calificându-se direct în semifinală.

„Putem spune că am devenit populari odată ce s-a apăsat pe buton! Îndată după apariția prestației noastre în emisie, putem spune cu certitudine că am devenit virali nu numai datorită faptului că tinerii au pășit peste granițele la ceea ce pot, dar și datorită problemei sociale pe care am conturat-o la maxim, și anume faptul că autoritățile publice la început au considerat că e mai ușor să renunțe la tinerii din ansamblul «Hecenii» decât să identifice soluții pentru a oferi acestor tineri condiții adecvate de practicare a dansului popular”, susține coregraful.

„Suntem motivați să mergem înainte pentru victorie”

Problema tinerilor dansatori a devenit cunoscută datorită participării la emisiune. În cadrul acesteia, dansatorii au declarat că speră să câștige marele premiu al concursului pentru a-și amenaja o sală de dans modernă.

„După evoluția echipei la show-ul televizat «Românii au talent», am primit multe mesaje de încurajare. Unul dintre aceste mesaje a redat ideea că de la București cuvântul «Hecenii» se aude mai bine. Am rămas profund recunoscători doamnei Președinte Maia Sandu, care a fost printre primele persoane care s-a sesizat asupra problemei create și, ca un lider adevărat, a reușit să miște din loc plăcile tectonice și a pornit schimbarea la propriu pentru tinerii din satul Heciul Nou”, spune Dionisie Cobîlaș.

Maia Sandu a îndemnat Guvernul și administrația publică locală din raionul Sîngerei să găsească un spațiu nou pentru ca tinerii să aibă în continuare posibilitatea de a dansa și a promova tradițiile țării. Vor fi alocați 1,3 milioane de lei pentru repararea sălii de antrenament a ansamblului.

„Având în vedere susținerea acordată de autorități, urmează să construim o Școală de Arte în localitate, unde vom diversifica domeniile de ocupație. Plănuim să deschidem clase de instrumente muzicale, artă plastică, canto – pentru a susține toate talentele din comuna Heciul Nou, iar ansamblului «Hecenii», din care fac parte aproximativ 80 de membri, dorim să îi oferim condiții bune pentru studierea dansului, să oferim continuitate acestuia prin rezolvarea problemei de bază a ansamblului – bugetul insuficient. În acest sens, urmează să se ia o decizie prin care ansamblul să fie finanțat de către Consiliul Raional, și anume de Secția Cultură Sîngerei. Aceasta ar asigura salariul profesorilor și remunerarea tinerilor pentru munca pe care o depun”, menționează coregraful.

Urmează o perioadă plină de emoții și multă muncă pentru dansatorii ansamblului „Hecenii”. „Suntem motivați să mergem înainte pentru victorie în cel de-al 14-lea sezon al emisiunii «Românii au talent». În pofida faptului că în acest sezon concurenții sunt excepționali, sperăm ca noi să facem față și să reușim să ajungem în finală”, susține Dionisie Cobîlaș.