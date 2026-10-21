VIDEO La 19 ani, mobilizează tinerii din Cahul. Vrea ca acasă să fie curat ca în Lituania!

De ce în Lituania este curat, iar la noi nu? Această întrebare a motivat-o pe Maria-Loredana Vădu, o tânără de 19 ani din Cahul, să transforme experiența unui schimb european într-o serie de inițiative pentru protecția mediului în comunitatea sa.

În cadrul programului „Green Skills for Tomorrow”, Loredana a descoperit în Lituania practici de reciclare, reutilizare a deșeurilor și consum responsabil. Revenită acasă, a decis să pună în aplicare ceea ce a învățat și să-i mobilizeze și pe alți tineri.

În calitate de președintă a Consiliului de Tineret Cahul, organizează alături de voluntari acțiuni de salubrizare, promovează responsabilitatea față de mediu și încurajează implicarea tinerilor în viața comunității.

Povestea Loredanei face parte din „Europa de acasă”, o campanie realizată de TeVezi Media, despre tineri din Republica Moldova care aduc acasă experiențe și idei din state europene și le transformă în proiecte și inițiative pentru comunitățile lor.

Urmărește campania „Europa de acasă” pe canalele TeVezi Media și în Ziarul de Gardă.

Campania este realizată de TeVezi Media cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret.