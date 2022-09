Oamenii care au pierdut bani în proiectul Pro Team au început să-și returneze investițiile, după o anchetă ZdG

În articolul „Piramida” promisiunilor false, publicat de ZdG pe 23 decembrie 2021, am relatat despre un proiect activ pe rețelele sociale, care a lăsat mai multe persoane fără mii de euro, iar ulterior, acestea au ajuns să acuze compania de escrocherie și de crearea unei piramide financiare. După publicarea materialului și distribuirea pe larg în spațiul online, un angajat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) a venit în redacția ZdG, pentru a solicita anumite informații, pe care le-am identificat pe parcursul documentării subiectului.

În martie curent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța că un grup infracțional, suspectat de escrocherie și activitate ilegală de întreprinzător, a fost destructurat. Instituția face referire la proiectul Pro Team, vizat în ancheta ZDG, și care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” cu scopul colectării mijloacelor bănești, în sume de la 80 euro până 1.500 euro.

Potrivit noilor informații, obținute de la unul dintre anchetatorii acestui caz, persoanele care au investit bani, pentru a obține licența de membri ai Pro Team, au început să-și returneze mijloacele bănești.

„În sfârșit mi-am scos banii din Pro Team. Din aprilie așteptam”

La aproape jumătate de an după ce PCCOCS anunța că a destructurat proiectul Pro Team și că două persoane, printre care liderul organizației, Alexei Ghiba, au fost audiate în calitate de bănuiți, mai mulți oameni, care au investit în așa-numitele „licențe”, au început să-și returneze banii pierduți, susține unul dintre anchetatorii acestui caz.



Una dintre persoanele cu care am colaborat pe parcursul documentării subiectului și care cunoștea detalii din interiorul Pro Team, ne-a făcut legătura cu un fost membru al acestui proiect, care, acum o săptămâna, și-a restituit banii investiți anul trecut.



„În sfârșit mi-am scos banii din Pro Team. Din aprilie așteptam, după ce am scris plângere la poliția din Chișinău”, ne-a transmis, printr-un mesaj, fostul membru Pro Team.





Anchetatorul de caz: „Cred că am făcut o treabă bună împreună”



Potrivit unui angajat al IGP, după publicarea articolului „Piramida promisiunilor false”, 16 persoane s-au adresat la poliție, menționând că au urmărit materialul ZdG și că ar dori să scrie o plângere pe numele proiectului Pro Team.



„Lumea s-a mobilizat după publicarea acelui articol. E dreptul lor să-și ceara banii înapoi, iar pentru a-i obține, există o procedură legală. Din câte cunosc, Alexei Ghiba, liderul Pro Team, se apropia de mai mulți oameni pe care i-a recrutat și le propunea restituirea banilor pe care aceștia i-au investit”, a declarat unul dintre oamenii legii care au anchetat afacerea Pro Team.



Jurnalist ZdG: Ce urmează pentru organizatorii Pro Team și, în mod special, pentru fostul lider?



Anchetator: Alexei Ghiba a fost audiat în calitate de bănuit, figurând în două cauze penale: art. 190 alin.(5) (escrocherie) și art. 2411 (practicare ilegală a activității financiare). Dosarul urmează să fie transmis în judecatată. Din câte cunosc, în momentul de față, el s-a angajat într-o companie privată, în departamentul de marketing. Cred că din acest moment, subiectul poate fi consumat. Nu vom mai auzi nimic de ei. Consider că am făcut o treabă bună împreună.

Cum funcționa afacerea Pro Team?

Activitatea Pro Team era construită în jurul fenomenului cashback, adică procesul prin care, din suma cheltuită într-un magazin online sau offline, cumpărătorului îi este rambursat un anumit procent. Din momentul în care deveneați membru al companiei, primeați accesul la o platformă, numită Switips, unde puteați face cumpărături online și să beneficiați de un cashback, în mediu, de patru la sută. În același timp, aveați posibilitatea de a negocia cu diferite magazine, care ar putea deveni, în viitor, parteneri ai platformei.



Doar că intrarea în comunitatea Pro Team costa … și costa scump. La început, noul membru era pus în fața unei alegeri. Mai exact, pentru a-și continua activitatea și pentru a putea genera venituri, acesta trebuia să procure o licență. Așa-numitele licențe erau de cinci tipuri: prima valora 60 de euro, a doua – 230, a treia – 600, a patra – 1000 și a cincea – 1500 de euro. Apoi, pentru a-și rambursa investițiile, noul membru al Pro Team trebuia să racoleze noi persoane, care, la rândul lor, trebuiau să cumpere licențe, iar din prețul lor, un procent anume era încasat de el. Afacerea își are originile din Rusia, iar platforma Swittips, în jurul căreia este construit proiectul Pro Team, este clasificată de Banca Centrală a Rusiei ca fiind o „posibilă piramidă financiară”.

ZdG va monitoriza în continuare acest caz.

