VIDEO Intermediarii care vând lemne de foc. „Pădurarul a venit și ne-a spus că ne aduce lemne acasă cu 1200 de lei”

Mecanismul de distribuire a lemnelor de foc în R. Moldova, pus în acest an în practică de Guvern, a provocat haos pe piață. Depozitele ocoalelor silvice sunt aproape goale, așa că oamenii se tem că la iarnă vor îngheța de frig în case. „Poate a da Dumnezeu și nu a fi frig”, este speranța oamenilor de la sate.

Unele gospodării înscrise, încă în luna iulie, pe listele beneficiarilor de 3 metri steri de lemn la un preț stabilit de stat, nu au primit încă lemnele solicitate și nici nu știu când se vor încălzi cu lemnele promise.

În același timp, intermediarii, despre care Guvernul promitea că îi va elimina de pe piață, vând lemnul de foc la preț dublu. Deseori, intermediari devin chiar pădurarii.

Guvernul, implicat în aprovizionarea populației cu lemn de foc

Circa 658 de mii de gospodării din R. Moldova folosesc lemnul ca sursă principală de încălzire, anual, fiind folosiți aproximativ 1 milion de metri steri de masă lemnoasă. Pentru a asigura accesul populației la lemne de foc, în acest an, Agenția Moldsilva a anunțat că va acoperi circa 800.000 de mii de metri steri din volumul necesar, iar Guvernul a decis să se implice direct în aprovizionarea populației cu lemn de foc, excluzând, prin decizie, intermediarii.

În luna iulie curent, autoritățile centrale au stabilit că întreprinderile silvice vor vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice și că agenții economici nu vor putea cumpăra de la Moldsilva lemn de foc pentru comercializare. Cei de la Ministerul Mediului spuneau că lemnele de foc vor putea fi cumpărate atât de persoanele incluse în liste, cât și de ceilalți, dar prioritate au listele întocmite de primării. Pe primul loc sunt persoanele cu dizabilități, familiile social-vulnerabile, pensionarii, apoi instituțiile publice, ulterior, ceilalți locuitori din mediul rural.

Prețurile stabilite de stat sunt incluse în cataloagele întreprinderilor silvice și, teoretic, au rămas la nivelul anului trecut: 550-875 de lei per metru ster pentru speciile tari (salcâm, stejar) și 350-475 de lei per metru ster pentru speciile moi. Guvernul a stabilit și o limită de comercializare. Mai exact, 5 metri steri, care vor putea fi cumpărați în două tranșe: octombrie – noiembrie 2022 și decembrie 2022 – ianuarie 2023.

În această ecuație, cetățeanul este cel care trebuie să preia lemnul de la marginea pădurii și să își asigure ori să plătească încărcarea, transportul, tăierea în bucăți și despicatul.

Intermediarii nu au dispărut

Deși autoritățile au promis să lase agenții economici fără lemne, interzicând întreprinderilor silvice să le vândă masă lemnoasă, ZdG a identificat mai mulți intermediari care vând lemn și chiar îl transportă până la poarta cumpărătorului. Am identificat agenți economici care vând lemn de foc chiar în capitală, pe strada Calea Basarabiei. Ne-am prezentat acolo drept potențiali cumpărători și am aflat cum ajunge lemnul în mâinile intermediarilor.

Depozit de lemne de pe str. Calea Basarabiei, din Chișinău

În plină criză a lemnului de foc, spre periferia acestei străzi câțiva agenți economici au improvizat un adevărat depozit de bușteni, în care lemnele sunt depozitate, tăiate cu drujba, despicate și aranjate în paleți de 0,8 m/3. Un palet de lemne din categoria specii tari este vândut cu 1700 de lei, iar lemnul din categoria specii moi cu 1600 de lei.

Prețurile lemnelor vândute pe str. Calea Basarabiei, din Chișinău

Contra cost, lemnele sunt transportate până la poarta cumpărătorului, ne-au dat asigurări cei cu care am discutat. Spre exemplu, până în comuna Țipala, din raionul Ialoveni, de unde am pretins că suntem, transportul lemnelor ne-ar costa 700 de lei.

„Lemn bun de pădure”

Într-un punct de vânzare de lemne de pe strada Calea Basarabiei am întâlnit un bărbat care despica buturugi. Deși nu a putut să ne spună de unde provine lemnul din acea „parcelă” improvizată, bărbatul ne-a recomandat să cumpărăm lemn de la pădurarul din comuna Cărbuna, raionul Ialoveni, care ar fi aprovizionat întreg raionul cu „lemn bun de pădure”.

Muncitor: De ce nu vă duceți să luați de la Cărbuna?

Reporter ZdG: Dar noi de unde să știm că acolo sunt (lemne – n.r.)?

Muncitor: Este stejar. Eu pot să vă spun pentru că am luat 15 steri. Acolo la noi este stejar, frasin, salcâm.

Reporter ZdG: De la Cărbuna? 15 steri? Dar acum nu se vând?

Muncitor: Vând. Eu nu am acum nr. la mine, dar îi sunați, el e pădurar.

Reporter ZdG: Pădurarul din Cărbuna?

Muncitor: Da. El le aduce, le scoate din pădure, le încarcă. Acolo este lemn bun de pădure.

Reporter ZdG: El vinde, da?

Muncitor: Vinde în pădure.Te înțelegi cu omul. Are tractor. Dacă nu, vii cu mașina și le încarci în mașină, ca să te coste mai ieftin. E lemn bun de pădure. Eu am luat 15 scladometri cu câte 1.200 de lei. Băiatul i-a adus acasă, i-am dat banul în mână și la revedere. El mi le-a încărcat, el mi le-a descărcat. Eu i-am plătiti omului.

„Acum le dăm care au mai rămas oleacă, numai pe 3 scladometri, la primării”

La fel, prezentându-ne drept potențiali cumpărători, l-am contactat pe pădurarul Ilie Spînu, din Cărbuna, pentru a vedea dacă ne poate asigura cu lemne de foc. Acesta ne-a zis însă că deja nu mai are lemne.

„Până când nu avem lemne. Acum le dăm care au mai rămas oleacă, numai pe 3 scladometri, la primării. Azi am avut adunare și ne-au spus că vor fi deja pentru luna viitoare. O să înceapă tăierile și poate o fi acces la vânzări libere. Așa ne-au promis, dar nu putem spune 100%”, a spus pădurarul.

Tot el ne-a dat asigurări că prețurile nu vor crește. „Așa și vor fi, la 756 de lei din pădure. Numai că trebuie să veniți singuri să le scoateți la margine și să le luați. Vor fi băieți. Credem că vor fi și cu transport. Dacă vor fi vânzări libere, veniți și…”, ne-a mai zis pădurarul.

„După august au apărut listele, dar până atunci lumea a procurat câte 10 sau 5 scladometri”

Ulterior, l-am telefonat pe pădurar și i-am zis că vorbește cu un reporter al ZdG. Acesta ne-a zis că de când a fost pus în aplicare noul mecanism de distribuire a lemnului de foc pentru populație, el ar fi eliberat doar câte 3 metri ster de lemn. Pădurarul însă a precizat că până în luna august în Ocolul Silvic Cărbuna au fost vânzări libere de lemne de foc și oricine putea să cumpere orice cantitate de lemn dorea.

„La Cărbuna suntem cinci pădurari și toți suntem în Ocolul Silvic Cărbuna, dar când merge vorba de pădurar, toți îl cunosc pe Spînu Ilie. Eu am eliberat doar câte 3 scladometri, în baza listelor întocmite de primărie. Până în luna august am avut vânzări libere. A fost acces la tăierile care au fost făcute în semestrul trei. După august au apărut listele, dar până atunci lumea a procurat câte 10 sau 5 scladometri. Noi am avut vânzări libere. Dar eu știu precis că în Cărbuna nu am vândut așa cantitate de lemne (15 metri steri – n.r.). Mai mult de 10 steri nu am vândut, din cauza transportului”, ne-a spus pădurarul.

Un intermediar mai vorbăreț a povestit de unde cumpără lemnele

Filmat cu o camera ascunsă, unul dintre intermediarii identificați de ZdG ne-a povestit cum este scos lemnul din pădure, în condițiile în care întreprinderile silvice nu au dreptul să vândă lemn agenților economici.

„În pădure nu se dă voie să-l tai. Deodată te leagă. Chiar și să-l cumperi nu se dă voie. Nu se dă voie să-l tai mărunțel acolo. Deodată îți spune că umbli cu combinații. Pe urmă umblă și demonstrează. Mai bine adu-l aici și taie-l”, ne-a zis bărbatul.

Depozit de lemne de pe str. Calea Basarabiei, din Chișinău

Tot el ne-a spus de unde au fost achiziționate lemnele pe care le vinde.

Intermediar: Iaca poți să mergi și să-ți iei trei scladometri.

Reporter ZdG: De unde?

Intermediar: De la pădure. De la pădurar. Îți scrie hârtie la primărie, dar te poate trimite la Cahul. Îți închipui cât te costă drumul ca să aduci 3 scladometri? Nici în banii ăștia nu ieși. Vapșe plătești dublu.

Reporter ZdG: Dar vouă nu vă dau câte 3.

Intermediar: Nu. Noi le cumpărăm de la dânșii, de atâta ne dau așa de scump.

Reporter ZdG: De la pădurari?

Intermediar: În primul rând.

Reporter ZdG: Pe acesta de unde l-ați luat?

Intermediar: Po raznomo (diferit – n.r.). De la Orhei vine, și din partea cealaltă de la Stejăreni (raionul Strășeni – n.r.). La noi sunt împrăștiate ocoalele astea silvice. Este unul central și în fiecare raion în care este pădure este câte un ocol silvic. Și acolo te duci. Ei au tăieri oficiale. Te duci preama (direct – n.r.) în casă, îți dă document, că dacă te prind pe drum, ți le ia.

„Pădurarul a venit și ne-a spus că ne aduce lemne acasă cu 1200 de lei”

Pentru că oamenii înscriși în liste sunt cei care trebuie să preia lemnul de la marginea pădurii și să își asigure ori să plătească încărcarea, transportul, tăierea în bucăți și despicatul lemnului, de multe ori, intermediari devin chiar pădurarii. ZdG a constatat că în comuna Miclești, raionul Criuleni, pădurarul Vitalie Zaharia asigură transportul lemnelor, cu mașina proprie, către beneficiarii selectați de grupul de lucru de la primărie.

Comuna Miclești este arondată ocolului silvic OS Criuleni, unde un metru ster de lemn de specie tare este vândut cu 690 de lei, iar cel moale la preț de 435 de lei. Până la mijlocul lunii octombrie însă, pădurarul a vândut un metru ster de lemn transportat la poarta cumpărătorului pentru 1200 de lei, iar acum o face cu 1400 de lei.

Pensionară din comuna Miclești, raionul Criuleni

„Pădurarul a venit și ne-a spus că ne aduce lemne acasă cu 1200 de lei. Și de tăiat cu drujba 80, și de despicat tot 80. El a fost și ne-a spus. Deam dacă a spus 1200, asta e. Te pui la preț? A spus atât, atât este”, ne-a spus o pensionară căreia pădurarul i-a livrat 3 metri ster de lemne.

„Este un ural, mașină mai mare. Se întâmplă, să mai duc și eu, dar mai rar”

Contactat de ZdG, pădurarul comunei Miclești Vitalie Zaharia nu a dorit să discute în fața camerei și la început a negat că a transportat lemnele cu propria mașină. Ulterior, el a recunoscut că a făcut asta. Cât privește prețul stabilit, el spune că în el intră cheltuieli.

Pădurar: Fără cameră, fără nimic.

Reporter ZdG: De ce fără cameră?

Pădurar: Nu pot eu la cameră, eu mă răstiresc (mă pierd cu firea – n.r.). Nu dau niciun din asta…Veniți să vorbim fără cameră.

Reporter ZdG: Am văzut că la ocolul pe care îl reprezentanți se vând lemne cu 690 de lei, dar d-voastră ați transportat oamenilor cu 1200 de lei.

Pădurar: Dap aici intră cheltuielile. Lumea nu are transport și e mulțumită că îl aduc. Care are transportul lui, poate veni direct din parchet să-l ridice.

Reporter ZdG: Dar cum a fost stabilit acest adaos de 510 lei?

Pădurar: Atât costă mașina, omul. Cu căruța trebuie de scos. Am socotit că e cam așa.

Reporter ZdG: Am înțeles că aveți și mașini personale cu care aduceți lemnele.

Pădurar: Eu nu aduc cu ale mele.

Reporter ZdG: Dar oamenii au spus că cu ale d-voastră.

Pădurar: Nu sunt ale mele mașinile. Este un ural, mașină mai mare. Se întâmplă, să mai duc și eu, dar mai rar.

Reporter ZdG: Deci, totuși și cu mașina d-voastră

Pădurar: Câteodată.

Reporter ZdG: Deci, banul ajunge și în buzunarul d-voastră.

Pădurar: Ajunge mai mult la PECO, la băieți, poate rămân 3-4 litri de solearcă (motorină – n.r.).

La mijlocul lunii octombrie, pădurarul i-a anunțat pe localnici că un metru ster de lemn transportat la poartă va costa 1400 de lei.

„Am avut o ședință cu primarul și cu pădurarul. A spus că îmi aduce mie și vecinului. O mașină la doi. Cu 1400 de lei scladometrul. 700 costă lemnele, 700 drumul. Cum așa? Eu mai mult am dormit flămând ca să strâng bani, dar el iată ce face”, ne-a spus un bărbat, căruia, între timp, pădurarul i-a livrat 3 metri steri de lemne. Cât despre vecinul lui, acestuia i s-a promis livrarea lemnelor până la 15 noiembrie.

Pensionari din comuna Miclești, raionul Criuleni

Primăria, neputincioasă în urgentarea aprovizionării cu lemne

Iurie Buga, primarul de Miclești, susține că primăria nu are nicio atribuție în stabilirea prețului pentru metru ster de lemn și nici nu poate urgenta aprovizionarea oamenilor cu lemne.

„Primăria doar întocmește lista și selectează persoanele în baza procesului-verbal al grupului de lucru. În rest, Ocolul silvic Criuleni se înțelege cu pădurarul din teritoriu sau cu persoana. Este și mașina lui (a pădurarului – n.r), este și mașină de ocazie în sat. Așa s-a hotărât. Persoanele care de sine stătător pot merge la ocolul silvic pentru a ridica masa lemnoasă, merg și o ridică. Care nu, li se aduce masa lemnoasă acasă, fie cu mașina, cum spuneți d-voastră, a pădurarului, sau cu alt transport, dar se achită serviciile de transportare a masei lemnoase”, a spus primarul comunei Miclești.

Lemn vândut online, inclusiv de escroci

Și pe site-urile de anunțuri există numeroase postări care anunță vânzarea și transportarea de lemn de foc până la poarta cumpărătorului, la preţuri între 1500 și 2000 de lei. Pe internet pot fi cumpărate atât lemne despicate și aranjate paleți de 0,8 m/3, cât și lemne întregi.

În mediul online sunt însă și escroci. ZdG a constatat că pe rețelele de socializare circulă anunțuri false despre vânzarea lemnelor. Un oarecare Nichita, care intră în contact cu potențiali cumpărători doar prin intermediul aplicației Whatsapp, promite livrarea de lemne în termen de trei zile de la plata făcută pe card. Anunțurile internautului, cu același conținut, doar cu numere de contact diferite, au mii de distribuiri și sute de comentarii, printre care și atenționări că este escroc.

„Sunt niște escroci. Promit că îți aduc, pe urmă ori nu-ți răspund, ori te blochează”, atenționează o internaută. „Aceștia sunt cu minciunile. Mai întâi vor bani pentru transport, iar lemnele la sfântul așteaptă”, atenționează o altă femeie. Deși i-am scris pe două numere de telefon, acesta nu ne-a răspuns la mesaje.

„Poate a da Dumnezeu și nu a fi frig”

Multe gospodării înscrise, încă în luna iulie, pe listele beneficiarilor de 3 metri steri de lemn la un preț stabilit de stat nu au primit încă lemnele solicitate. „Au spus că o să ne anunțe, dar când o să ne dea lemne, nu știu. O să înghețăm iarna asta, dar ce să facem? Gazul e scump, lemne nu sunt. Poate a da Dumnezeu și nu a fi frig”, ne-a spus o femeie.

„Nu avem de unde cumpăra lemne. Eu o întrețin pe mama mea, e din ’34 și eu o întrețin. Am depus cerere la primărie. Dar lemne nu mai sunt. O dat voie la toți bandiții cu mașini, o ridicat prețurile. Vindeau lemne în sat cu 1500 de lei scladometrul. De ce nu au vândut normal, din leshoz? Toți care au mașini proprii, ziluri, cumpărau la preț normal de 600-700 de lei și apoi le vindea cu 1500 de lei. Totul mergea la 1500, stejar, frasin, salcâm”, ne-a spus un bărbat.

„Cu paie ne-om încălzi, dacă le-om găsi. Avem lemne. Am cumpărat, dar de la primărie încă nu ne-a dat. Da, ne-am înscris pe listă. Acestea pe care le-am cumpărat, din vară le-am cumpărat”, ne-a spus o altă femeie din comuna Puhoi, raionul Ialoveni.

Din 15 noiembrie, Agenția Moldsilva planifică tăierea a circa 150 de mii metri cubi de lemn

Valeriu Caisîn, director al Agenției Moldsilva, admite că multe gospodării, înscrise în liste, nu au primit lemne întrucât localitățile din care vin sunt sărace în păduri. „Sunt localități sau ocoale silvice relativ sărace în păduri. Nu au păduri câte solicitări sunt pe listă. Guvernul, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva gândește cum ar putea repartiza aceste primării pe ocoalele silvice apropiate, pentru a lua lemne de acolo. A doua posibilitate este poate compensarea cheltuielilor la gaze, în cazul în care există surse alternative de încălzire. Ne gândim și la importul de lemn și repartizarea pentru aceste localități”, a spus Caisîn.

Valeriu Caisîn, director al Agenției Moldsilva

Din 15 noiembrie, Agenția Moldsilva planifică tăierea a circa 150 de mii metri cubi de lemn. Caisîn dă asigurări că întreaga cantitate de masă lemnoasă va fi livrată populației, în baza mecanismului de liste.

Cu referire la activitatea intermediarilor de lemne, Valeriu Caisîn susține că „din momentul deciziei Comisiei Situații Excepționale, din 8 august, noi am elaborat un mecanism de eliberare a lemnului și conform acestui mecanism lemne de foc nu s-au vândut agenților economici”.

