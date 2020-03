DOC/ Lupte, criză și interese socialiste pe piața dezinfectanților

Criza provocată de coronavirus a coincis, în R. Moldova, cu o criză pe piața dezinfectanților, unul dintre cele mai utilizate și necesare produse în lupta cu virusul care a ucis, până acum, peste 20 de mii de oameni în întreaga lume.

Licitația centralizată pentru asigurarea spitalelor din R. Moldova cu dezinfectanți, anunțată în decembrie 2019, și-a desemnat câștigătorii abia la început de martie 2020. Rezultatele ei însă nu au putut fi implementate pentru că patru agenți economici au depus contestații, aflate încă în examinare.

Astfel, în plină pandemie, spitalele de la noi, inclusiv cele din prima linie în lupta cu coronavirusul, au fost lăsate pe cont propriu și solicitate să găsească singure dezinfectanți, fie din rezerve, fie de la agenții economici de pe piață.

Criza a fost alimentată și de o hotărâre a Guvernului din februarie, prin care dezinfectanții au fost incluși în lista produselor sociale. În aceste condiții, importatorii au fost descurajați să mai aducă marfă de peste hotare, fiind restricționați să-și pună un adaos comercial de pe urma căruia să poată avea profit.

„Când a apărut hotărârea, ne-am stopat toți importatorii, pentru că nu-ți iese. Colapsul ăsta de dezinfectanți e anume din cauza asta”, explică reprezentantul unui agent economic de pe piața dezinfectanților.

În aceste condiții, unul dintre beneficiarii acestei crize a devenit compania unui consilier municipal socialist, tot el fiind finul de cununie al fratelui președintelui R. Moldova.

Dezinfectanții sunt produsele cele mai utilizate în această perioadă în spitalele din R. Moldova, dar și în majoritatea instituțiilor publice sau private

Licitația anunțată în decembrie. Câștigătorii desemnați în martie

La sfârșit de 2019, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a inițiat o licitație pentru achiziționarea centralizată a dezinfectanților pentru anul 2020, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP).

Abia la două luni și jumătate distanță de la anunțarea licitației, la 9 martie, la două zile de la confirmarea primului caz de COVID-19, CAPCS a publicat pe pagina sa electronică câștigătorii respectivei licitații. Desemnarea câștigătorilor nu a însemnat însă și semnarea contractelor pentru furnizarea dezinfectanților, or, licitația trebuie să treacă prin procedura de contestare.

Astfel, în prag de răspândire a noului tip de coronavirus, spitalele s-au pomenit că rămân fără produse de dezinfectare, motiv pentru care au apelat la CAPCS pentru identificarea unei soluții.

Li s-a permis instituțiilor medicale să-și asigure, SINGURE, necesarul de produse

„Noi, în regim de urgență, am făcut evaluarea, maxim posibil, cât am putut. Au fost desemnați câștigătorii și acum procedura este în regim de așteptare, inclusiv depunerea contestațiilor. Din moment ce sunt depuse contestații, procedura în sine este blocată, nu pot fi încheiate contracte, întrucât nu se știe care va fi decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC)”, precizează Sergiu Baltă, șeful secției dispozitive medicale din cadrul CAPCS.

Sergiu Baltă, șeful secției dispozitive medicale din cadrul CAPCS

„Între timp, având în vedere situația curentă, inclusiv și cu COVID-19, și având în vedere că instituțiile medico-sanitare au început să ne apeleze, prin telefon și scrisori, solicitându-ne să întreprindem careva acțiuni ca să nu blocăm situația în țară în ceea ce priveşte dezinfectanții, am luat decizia, în cadrul grupului de lucru, că permitem instituțiilor medico-sanitare publice, pe o perioadă de o lună de zile, să-și asigure necesarul de produse”, relatează Sergiu Baltă.

Cumpărături prin sistemul de achiziții în valoare de 3 milioane de lei în primele trei săptămâni din martie

Nu există informații publice despre modul în care s-au descurcat, în acest sens, toate spitale din R. Moldova. Dar, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al Agenției Achiziții Publice, în primele trei săptămâni din martie, câteva instituții medicale au semnat contracte pentru procurarea dezinfectanților și produselor de curățare în sumă de aproximativ 3 milioane de lei.

Cele mai multe contracte prin intermediul achizițiilor publice au fost semnate de Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul de Medicină Urgentă şi Institutul Mamei și Copilului. Și alte instituții medicale au cumpărat, în această perioadă, dezinfectanți, doar că achiziția s-a făcut direct, fără licitații. Datele analizate arată că cele mai multe contracte sunt de valoare mică și au fost semnate de instituțiile medicale cu diverși agenți economici.

Reprezentant al Spitalului Clinic Republican: „Au fost achiziții în regim de urgență”

O reprezentantă a secției achiziții publice a Spitalului Clinic Republican a precizat, într-o discuție cu ZdG, că instituția a fost obligată să inițieze singură procedura de achiziție a dezinfectanților. „Au fost achiziții în regim de urgență. S-a achiziționat o cantitate mică, strictul necesar pentru colaboratori. Agenții economici care au câștigat licitația mare sunt în imposibilitatea să livreze, ținând cont de situația din China, dar și după ce le-a fost redus adaosul comercial. Operatorii, acum, practic nu mai au niciun venit și chiar refuză să facă livrări. Astfel, am fost nevoiți, în martie, să achiziționăm, fără publicare și anunț, dezinfectanți de la Viorica Cosmetics. Contractele semnate pe parcursul lunii martie au termen de livrare, care încă nu a expirat”, a precizat angajata Spitalului Clinic Republican.

Totodată, reprezentanții mai multor spitale publice ne-au spus că s-ar fi asigurat din timp cu dezinfectanți sau că acestea au rămas în stoc de anul trecut. „Noi suntem asigurați. Ne-am pregătit oleacă de mai înainte. Totul e programat, înțelegeți? Am făcut achiziții oleacă mai mult, că știam că o să fie. Chiar la început de ianuarie noi am făcut achiziții suplimentare și am mărit oleacă numărul de dezinfectanți. E spital de boli infecțioase, știm de asta. Plus, acum mai sunt și donatori care ne mai asigură”, ne-a spus Sergiu Vasilița, directorul Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, unde sunt internați cei mai mulți pacienți suspecți sau diagnosticați cu COVID-19. Vasilița a refuzat să ne răspundă la alte întrebări, motivând că este ocupat.

Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”

„Intuiam că o să fim spital strategic”

„Noi am reușit să facem toate lucrurile astea și demult am completat stocul. Am procurat din timp și mai avem și donații, avem de toate. Înțeleg că sunteți îngrijorați, dar lucrurile s-au pus la punct acum trei săptămâni. Noi intuiam că o să fim spital strategic”, susține Ludmila Bîrcă, directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii din Chișinău.

Nu am reușit să luăm legătura cu directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului, însă acesta ne-a transmis prin intermediul serviciului de presă că instituția deține suficiente produse atât pentru dezinfectarea mâinilor, cât și pentru dezinfectarea suprafețelor: „Au rămas de anul trecut, dar am procurat și în acest an”, au precizat reprezentanții spitalului.

Igor Curov

„În prezent suntem asigurați și continuăm să suplinim stocurile pentru perioada următoare, conform legii, pentru 60 de zile. Lucrăm asupra tematicii în fiecare zi. Am făcut și procedurile necesare, fără CAPCS. Sunt mai mulți agenți economici de la care am procurat. Sincer vă spun, nu țin minte firmele de producere, dar sunt și producători locali”, declară Igor Curov, vicedirectorul Institutului de Medicină Urgentă. Acesta a mai menţionat că instituția a apelat la mai mulți agenți economici până a reușit să facă rost de cantitatea necesară de dezinfectanți.

„Am cerut de la ei și nu aveau, dar pe urmă au primit de undeva”

Reprezentanții IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății ne-au comunicat că, în februarie, au epuizat toate stocurile de dezinfectanți, iar după ce au primit circulara de la CAPCS, prin care li s-a comunicat că pot cumpăra de sine stătător produsele de care au nevoie, au apelat agenții economici de pe piața dezinfectanților, ca ulterior, cu dificultate, să găsească produsele de care au nevoie acum.

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Svetlana Ciobanu

„Noi am procurat dezinfectanți în martie și deja ni i-au livrat și s-au repartizat prin secții. Avem acum 200 de kg, sperăm să ne ajungă… Acum e un proces mai mare de dezinfecție”, susține Svetlana Ciobanu, asistenta medicală principală din cadrul IMSP Spitalul clinic al Ministerului Sănătății. Aceasta ne-a mai comunicat că dezinfectanții au fost cumpărați de la Compania „Dezmed-CV”.

„Am luat de la „Dezmed” și în anii precedenți. Ei participă la licitații și dau un preț mai mic. Dacă vrem ceva mai bun, o să ne coste mai mult, dar noi avem niște indicații de achiziții de la minister. Am cerut de la ei și nu aveau, dar pe urmă au primit de undeva, nu știu de unde, și le-am spus să ni le dea nouă în primul rând, pentru că suntem acum în prima linie”, precizează Svetlana Ciobanu.

O hotărâre de Guvern din februarie care defavoriza companiile care importau dezinfectanți

Criza de pe piața dezinfectanților a fost alimentată și de o hotărâre a Guvernului din februarie, prin care dezinfectanții au fost incluși în lista produselor sociale. În aceste condiții, importatorii au fost descurajați să mai aducă marfă de peste hotare, fiind restricționați să-și pună un adaos comercial de pe urma căruia să poată avea profit.

Mai exact, la 26 februarie, când atât în presa națională, cât și în cea internațională, au început să apară știri despre deficitul și prețurile exagerate pentru dezinfectanți, măști și mănuși medicinale, Guvernul de la Chișinău a decis să opereze modificări la Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, cu scopul de a asigura cetățenii cu produse la preț „real”.

Viorica Dumbrăveanu/ caption: privesc.eu

Guvernul a decis să completeze Lista produselor social importante cu încă trei categorii noi de produse: măști medicale, mănuși medicale și produse biocide (dezinfectanți medicali). „Acest proiect propune măsuri de protecție a populației, prin accesul la produse de uz medical la prețuri reale, rezonabile, în situația în care în ultimele zile, pe piața națională, s-a creat o situație artificială, speculativă, legată de epidemia COVID-19. Aceste modificări vor condiționa reducerea prețurilor la aceste produse sociale”, declara ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul ședinței de Guvern.

Chicu: „Este important ca adaosul comercial de la producător până la consumatorul final să nu depășească 20%”

Proiectul a fost susținut de întreg cabinetul de miniștri, iar premierul Chicu a subliniat că modificările sunt necesare pentru a nu admite decalaje de prețuri la produsele respective. „Acest proiect nu înseamnă automat reducerea prețurilor, pentru că din informația pe care o avem, aceste produse se importă acum la prețuri cu mult mai mari decât o lună sau două în urmă. Dar este important ca adaosul comercial de la producător până la consumatorul final să nu depășească 20%”, a spus Ion Chicu.

Ion Chicu

Respectiv, în prezent, prețurile de comercializare a măștilor, mănușilor și dezinfectanților, care au fost declarate produse social importante, se pot comercializa de către agenții economici la prețul de achiziție/livrare, cu aplicarea unui adaos comercial ce nu depășește 20%. Aici intră și taxele pe care companiile care importă trebuie să le achite.

Agent economic: „Când a apărut hotărârea de Guvern, ne-am stopat toți importatorii, din considerentul că nu-ți iese”

Deși aparent părea o inițiativă bună, agenții economici spun că modificările operate de Guvern i-au descurajat să mai vândă pe piață mănuși, măști și dezinfectanți, or ei supraviețuiesc din adaosul comercial. Astfel, în condițiile în care nu vor mai putea obține profit, unii au decis să se retragă de pe piața respectivă, mai ales în contextul în care deficitul de dezinfectanți este simțit deja și la nivel internațional.

„Prima greșeală care s-a făcut este hotărârea de Guvern, prin care s-a dat ca dezinfectanții să treacă la produse sociale. Eu deja făcusem comanda, atunci încă se putea de adus. Dar când a apărut hotărârea de Guvern, ne-am stopat toți importatorii din considerentul că nu-ți iese. Pentru că soluția de dezinfectant nu e un produs sociale care merge zi de zi. Momentul cu hotărârea asta de Guvern… Vreau să vă spun că colapsul ăsta cu dezinfectanți s-a primit anume din cauza asta. Pentru că eu m-am refuzat de import. Alții s-au refuzat. Din cauza la hotărârea asta de Guvern, noi ne-am oprit din adus dezinfectanți. Eu cu mulți agenți economici care aduc dezinfectanți am vorbit. Toți sunt de aceeași părere. Asta nu e doar părerea mea”, susține Iurie Poiată, administrtorul companiei „Dezmed-CV”, agent economic important de pe piața dezinfectanților din R. Moldova.

Firma unui consilier socialist, printre beneficiarii crizei dezinfectanților

În aceste condiții, unul dintre beneficiarii crizei provocate de coronavirus, dar și de acțiunile autorităților, a devenit compania unui consilier municipal socialist, Dinari Cojocaru, tot el, finul de cununie al fratelui președintelui R. Moldova: firma „Chemix Grupp”.

Sediul „Chemix Grupp”

Ziarul de Gardă a constatat că dezinfectanți fabricați de această firmă sunt utilizați și acum, în majoritatea instituțiilor medicale de la noi, la fel ca și în ultimii ani, aceștia fiind printre puținii dezinfectanți disponibili pe piața din R. Moldova. Produsele fabricate de „Chemix Grupp” au ajuns în instituțiile publice și chiar private din țară deși, în ultimii ani, nu apare printre companiile care au câștigat licitații pentru livrarea de dezinfectanți.

Producător – „Chemistry Tranding”, Fabricant – „Chemix Grupp”

Cum a fost posibil? În ultimii ani, produsele marca „Chemix Grupp” au ajuns pe piața medicală și farmaceutică a R. Moldova sub un nume nou – „Chemistry Trading” – un SRL care figurează drept producător al dezinfectanților fabricați de „Chemix Grupp”.

„Chemistry Trading” este o companie fondată în aprilie 2018. Este administrată de Ana Cojocari și are adresa juridică într-un birou, în care sunt înregistrate alte zeci de firme. Nu are site și nici nu indică faptul că ar avea o bază de producere.

În schimb, toate produsele cu care firma „Chemistry Trading” a participat la licitațiile din ultimii doi ani apar pe site-ul firmei „Chemix Grupp”, ca fiind produsele acestei companii: Clean Des New, Сhemidez, Smell dez, Steridez, Virodez sau Pasdez.

De fapt, și pe mai multe prospecte și chiar în unele documente se menționează că producătorul acestor dezinfectanți este „Chemistry Trading”, dar fabricant – compania „Chemix Grupp”.

Informația o găsim și pe ambalajul produselor „Chemix Grupp”/„Chemistry Trading”.

Unul dintre cele mai populare produse în această perioadă: Producător „Chemistry Tranding” – Fabricant – Chemix Grupp

Dinari Cojocaru la o manifestație publică a PSRM

Dinari Cojocaru, cofondatorul companiei „Chemix Grupp” așa cum ZdG scria anterior, este finul lui Alexandru Dodon, fratele președintelui R. Moldova, Igor Dodon. ZdG a constatat că dezinfectanții fabricați de această firmă sunt utilizați și acum, în majoritatea instituțiilor medicale de la noi, la fel ca și în ultimii ani. Acestea au ajuns în spitale fiind propuse de câțiva agenți economici locali, alții decât cei care le-au produs. Produsele „Chemix Grupp” se comercializează sub brandul „Chemistry Trading”, companie care figurează în calitate de producător al acestor dezinfectanți.

Dinari Cojocaru și familia Dodon

„Chemix Grupp”, compania care a fabricat dezinfectanții care au împânzit spitalele din R. Moldova, este fondată în 2008 și îl are acum în calitate de coproprietar pe Dinari Cojocaru, consilier municipal pe listele PSRM, tot el fiind finul de cununie al cuplului Alexandru și Ecaterina Dodon, fratele, respectiv cumnata șefului statului.

În anii 2011-2014, compania a obținut nu mai puţin de 50 de contracte cu instituțiile statului (în special spitale, dar printre clienți fiind şi Banca Naţională) în valoare de peste 1,5 milioane de lei. Ulterior, firma nu a mai participat la licitații, dar produsele sale au fost distribuite în spitale și în alte instituții de stat, prin intermediul altor companii.

Potrivit informațiilor publice, firma deține o bază de producere pe strada Muncești și un depozit pe strada Uzinelor din Chișinău. Ea apare în registrul controalelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la domeniul: „supraveghere farmaceutică veterinară și Furaje”, domeniu de specialitate a lui Alexandru Dodon.

Sediul companei „Chemix Grupp”

În 2012, SRL-ul a raportat venituri din vânzări în valoare de 2,28 milioane de lei. Istoricul companiei arată că Ecaterina Dodon a deținut funcția de administratoare în anii 2014-2017, iar până atunci era angajată în calitate de specialistă în serviciul personal.

Alexandru și Ecaterina Dodon

Și soțul său, Alexandru Dodon, a fost angajat în acea perioadă în cadrul companiei. Totodată, acte consultate de ZdG arată că „Chemix Grupp” a ajuns în anturajul familiei Dodon în 2010, fiind achiziționată de la o firmă estoniană. În anii 2010-2014, unul dintre fondatorii ei a fost chiar actualul deputat socialist, Oleg Teterea, alt apropiat al președintelui.

Produsele fabricate de „Chemix Grupp” printre marii câștigători ai licitației centralizate

Dezinfectanții fabricați de „Chemix Grupp” și produși de „Chemistry Trading” au fost și printre principalii beneficiarii ai licitației pentru achiziționarea centralizată de dezinfectanți pentru toate spitalele din țară pentru 2020, anunțată în decembrie 2019 și finalizată cu desemnarea câștigătorilor în martie 2020. 11 agenți economici au obținut, în urma acelei licitații, dreptul să livreze dezinfectanți.

Rezultatele licitației centralizate:

Datele analizate de ZdG arată că firma „M-Inter Farma” a câștigat dreptul de a livra diverse tipuri de dezinfectanți în valoare de 5,916 milioane de lei, în timp ce „Dezfarmteh” ar urma să livreze produse în valoare totală de 5,483 de milioane de lei. Compania „Ericon” a obținut dreptul să livreze dezinfectanți în sumă de 4,989 milioane de lei, iar firma „Endo Chirurgie” – în sumă de 2,196 milioane de lei. (Informația cu toate firmele câștigătoare o găsiți în infografic).

La licitație, agenții economici au propus produse din diverse țări: Franța, Polonia, Turcia, Rusia, Bulgaria, România sau R. Moldova. Datele analizate de ZdG arată că, dacă rezultatele licitației vor fi confirmate, cele mai solicitate produse pentru dezinfectat aparțin companiei „Chemistry Trading”.

Produsele comercializate sub brandul acestei firme urmează să fie livrate spitalelor de către două companii: „Dezfarmteh” și „Dezmed-CV”. Conform acelorași date, din totalul de 22,5 milioane de lei, produsele „Chemistry Trading”, fabricate de „Chemix Grupp”, au obținut 6,043 de milioane de lei, aproximativ 27% din suma totală. În top, urmează produsele companiei „Laboratoires Anios” din Franța – 4,989 milioane de lei și cele ale „CSP Ghenix” din Rusia – 4,82 milioane de lei. (informația detaliată o puteți vedea în diagramă).

„Decizia a fost luată de persoane care nu au intrat în esență”

Rezultatele licitației centralizate pentru dezinfectanți nu au ajuns însă să fie puse în aplicare pentru că, în perioada 10-13 martie 2020, patru agenți economici au contestat rezultatele procedurii: „Policontract” „Endo-chirurgie”, „Dezfarmteh” și „Dezmed-CV”. Prima nu a câștigat niciun contract în urma licitației centralizate.

Unii reprezentanți ai agenților economici de pe piața dezinfectanților afirmă că nu exclud că în spatele contestațiilor, dar și a procesului de tărăgănare a licitației pentru dezinfectanți, ar sta anumite interese, menite să favorizeze producătorii locali de dezinfectanți sau care aveau în stoc dezinfectanți, înainte de începerea crizei. Contestațiile încă nu au fost examinate.

„Doi agenți economici au fost desemnați câștigători, deși aveau prețul cel mai mare. Alți trei au fost desemnați câștigători fără să fie înregistrate produsele lor ca biodistructiv. Astea sunt condițiile de licitație, dar ele au fost încălcate. Sunt greșeli elementare”, a precizat reprezentantul companiei „Policontract”, argumentând necesitatea contestării rezultatelor licitației.

Gabriel Fuior, administratorul companiei „Dezfarmteh”, ne-a anunțat că nu dorește să discute la subiect. Iurie Poiată, reprezentantul firmei „Dezmed-CV” a precizat că rezultatele licitației au fost contestate pentru că „nu s-au respectat regulile de joc. Decizia a fost luată de persoane care nu au intrat în esență. S-a dat câștig unor preparate care nici măcar nu sunt înregistrate în R. Moldova sau unor preparate mult mai scumpe decât altele cu care concurau”.

„Noi producem, cine vrea procură, noi nu impunem pe nimeni”

„Producătorul este cel care a testat și a inventat formula dezinfectanților. „Chemistry Trading” ne-a dat „recepturile” și certificatele sale la produse, iar noi conlucrăm cu ei și le fabricăm la comandă. „Chemix Grupp” produce dezinfectanții pentru că are utilaje și materie primă”, susține directorul financiar al „Chemix Grupp”, care ne-a dat asigurări că produsele sunt de calitate și sunt testate în laboratoare internaționale. Deși se numără printre puținele companii care mai pot fabrica în prezent dezinfectanți, pentru a le furniza spitalelor, fapt ce constituie un avantaj față de companiile care importă asemenea produse, directorul financiar al companiei ne-a comunicat că și „Chemix Grupp” ar putea să ajungă în situația când va fi în imposibilitatea de a asigura piața cu produsele respective.

„Importăm materia primă din țări europene, conform înțelegerii juridice pe care o avem cu „Chemistry Trading”, ca produsul să fie european. Acum avem probleme cu importul materiei prime. Toate țările europene au restricții atât la materia primă, cât și la exportul de produse dezinfectate. Acum folosim stocurile care au fost planificate de anul trecut, dar avem în stoc maxim pentru încă două săptămâni. Eu nu știu ce va fi pe urmă. Acum suntem unicii producători de așa produse în R. Moldova. Importatorii care mai erau, nu mai au nimic. Suntem unicii care producem acum de la zero”, declară directorul financiar al „Chemix Grupp”, care mai precizează că nu are în stoc nici produsele din cadrul licitației centralizate, care ar urma să fie livrate spitalelor.

Dinari Cojocaru: „Lumea moare, dar voi căutați nod în senzații”.

Dat fiind faptul că în plină criză „Chemix Grupp” este printre puținele companii care mai pot asigura instituțiile cu dezinfectanți, pe când alți agenți economici nu mai pot importa, dar nici nu mai vor să activeze pe piață, pentru că nu au profit după decizia luată de Guvern la sfârșit de februarie, am încercat să obținem un comentariu de la unul dintre fondatorii companiei, socialistul Dinari Cojocaru.

Întrebat dacă poziția sa în partid și relațiile pe care le are nu au influențat decizia luată de Guvern, Dinari Cojocari a evitat să ofere un răspuns exact: „Lumea moare, dar voi căutați nod în senzații. Noi producem, cine vrea procură, noi nu impunem pe nimeni. Suntem pe piață mai mult de 10 ani”, a fost răspunsul scurt al consilierului socialist. Acesta a răspuns printr-un sms la solicitarea ZdG de a dialoga.

Dinari Cojocaru, medic de profesie, în timp ce ține în mâini un dezinfectant fabrica de firma sa

Produsele Chemix Grupp au ajuns și în „ograda” Primăriei

Primăria Chișinău, prin intermediul instituțiilor din subordine, condusă de socialistul Ion Ceban, a achiziționat și ea dezinfectanți fabricați la „Chemix Grupp”, la care unul dintre fondatori este consilierul municipal socialist, Dinari Cojocaru.

Potrivit informației de pe site-ul instituției, Parcul Urban de Autobuze a început, la 19 martie, distribuirea în interiorul unităților de transport public a dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool. Ulterior, practica a fost preluată și în troleibuze.

Solicitat de ZdG, Vitalie Copaci, inginerul-șef al Parcului Urban de Autobuze, a precizat că au fost procurate 200 de dozatoare. „Am solicitat oferte de la mai multe companii. O singură firmă a răspuns că poate livra într-o singură zi cantitatea necesară de dozatoare. Noi am procurat 200 de dozatoare de 1 litru la prețul de 150 de lei pentru o bucată sau 30 de mii de lei achiziția totală”, a menționat Copaci. „Noi am cumpărat și de la acel producător de la care a cumpărat și Parcul de Autobuze, dar și de la alți agenți economici. Am cumpărat 600 de dozatoare, iar prețul a fost de aproximativ 150 de lei pentru o bucată, a precizat Dorin Ciiornîi, directorul Regiei Transport Electric. L-am întrebat pe Dinari Cojocaru dacă funcția de consilier municipal pe listele PSRM a avut vreo atribuție la faptul că Primăria a procurat dezinfectanți anume de la compania sa. Consilierul socialist a evitat, și de această dată să răspundă direct la întrebare: „Virusul nu are apartenență politică sau de religie. Noi propunem și chiar facem donații de dezinfectanți. Voi ce faceți?”.

Câștigătorii licitației centralizate spun că nu au dezinfectanți în stoc

Criza de pe piața dezinfectanților s-ar putea adânci în următoarea perioadă, or, unele companii desemnate câștigătoare a licitației centralizate pentru aprovizionarea spitalelor cu dezinfectanți ar urma, după semnarea contractelor, să livreze către spitale cantități mari de produse. Majoritatea companiilor care au câștigat licitația centralizată ne-au comunicat însă că nu au în stoc produse și că ar urma să le importe doar după semnarea contractelor. Acesta este și motivul pentru care, în prezent, nu ar putea livra spitalelor produsele de care acestea au nevoie.

Foto: MSMPS

Totodată, agenții economici declară că pe piață există un deficit de produse dezinfectante, iar pentru că în prezent sunt probleme de import, producătorii autohtoni ar fi avantajați în aceste circumstanțe. „Acum este problemă cu dezinfectanții, ei pur și simplu nu sunt. Cel puțin producătorii noștri au închis exporturile. Producătorul autohton poate are ceva de câștigat din asta, dar noi nu prea. Noi depindem de blocarea hotarelor pentru că importăm din țările europene”, ne-a comunicat Gheorghe Bunic, administrator al „Ericon” SRL. Același răspuns l-am primit și de administratorul altor companii, care declară că acum pe piață practic nimeni nu are dezinfectanți.

„Noi acum nu avem produsul, este o problemă în Bulgaria cu vămile. După semnarea contractului vom avea însă o lună pentru a le livra în R. Moldova. Ministerul ne-a promis că dificultăți la import nu vor fi. Acum este clar că unii sunt favorizați, pentru că practic nimeni nu are dezinfectanți, iar dacă au, vând deodată. Sunt doar vreo 4-5 producători autohtoni care produc local, dar nici ei nu au volume suficiente”, menționează Ghenadie Guțan, administrator al „Farmina” SRL.

„Noi suntem importatori mari de produse dezinfectate, însă problema este în lipsa de stoc. Odată ce s-a început pandemia în China, foarte multe companii au început să se gândească activ la asta și au mărit cantitățile de comenzi. Atât noi, cât și concurenții noștri, deși cred că în cazul dat concurență nu este, practic am rămas fără stocuri”, precizează Victor Ghereg, administrator al companiei „Endo-Chirurgie” SRL.

Potrivit lui Ghereg, compania pe care o administrează recepționează solicitări pentru livrarea dezinfectanților, dar din cauza lipsei stocului nu poate răspunde la acestea. Cu referire la o eventuală favorizare a producătorilor autohtoni, acesta spune că ei sunt protejați de taxa vamală, ceea ce este un beneficiu.

„De exemplu, eu dacă sunt importator de dezinfectanți sau de măști sau de halate chirurgicale, când le import, mie mi se adaugă alte cheltuieli la costul meu de achiziție. Asta este evident o metodă de a proteja producătorul autohton. Dacă vorbim din punctul ăsta de vedere – da, dar cantitățile și calitatea pe care o produc ei local nu e comparabilă cu un producător mare”, susține administratorul „Endo-Chirurgie” SRL.