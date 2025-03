VIDEO Lipsă de transparență și pasivitate din partea guvernării. Cum am trecut prin criza energetică și cum ne pregătim pentru următoarea? Eugen Muravschi, expert Watchdog, la Podcast ZdCe

Invitatul Podcast ZdCe este Eugen Muravschi, expert la comunitatea Watchdog, cu care discutăm despre criza energetică și cât de eficiente au fost autoritățile în gestionarea acesteia. Expertul remarcă lipsa transparenței și pasivitatea guvernării de la Chișinău.

„Nu a fost suficientă transparență, noi nu am știut la niciun moment care este strategia Guvernului față de această criză energetică, care sunt obiectivele, care sunt măsurile, scenariile exacte, care sunt calculele politice, economice, sociale. Dacă stânga Nistrului a fost la propriul în întuneric, noi am fost mai figurat în întuneric. Și al doilea lucru este o oarecare pasivitate. Eu cred că noi am avut suficient timp să ne pregătim de acest scenariu, pentru că autoritățile de la Kîiv au anunțat de mult timp înainte că nu vor prelungi contractul de tranzit cu Gazpromul, deci asta nu a fost o criză peste noapte”, a subliniat expertul.