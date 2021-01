Vladimir Voronin îi cere Maiei Sandu să-l desemneze la funcţia de premier: „Eu nu mai pot răbda”

Fostul președinte de țară, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, îi cere președintei Maia Sandu să-l desemneze la funcţia de prim-ministru. Acesta spune că este gata să preia conducerea Executivului pentru a-i pune pe toți să lucreze.

În cadrul unei emisiuni de la N4, Voronin a propus să fie desemnat de președinta Sandu la funcția de prim-ministru, precizând că nu mai are „răbdare” să vadă ce se întâmplă în țară.

Întrebat dacă analizează asta în serios, Voronin a spus: „O să mă gândesc, o să mă consult, dar acum nu sunt alte variante decât să scăpăm de această lepădătură de Parlament şi de această mafie banditească”.

Liderul PCRM este de părere că odată cu Ion Chicu trebuia să demisioneze întreg Cabinetul de miniștri.

Cât privește viitoarele alegeri parlamentare anticipate, acesta se declară sigur că PCRM va participa.

„Noi mergem cu lista partidului. Vom hotărî toți. Da, noi avem experiență. Trebuie să luăm majoritate. Noi nu am construit porțile raiului în cei 8 ani de guvernare, dar am dezvoltat țara. Unii ne învinuiesc că am plecat, alții ne întreabă de ce nu revenim. Votați-ne și noi revenim la guvernare. Să vedeți ce vom face din această bandă, vor ieși pene din ei”, a mai spus Vladimir Voronin.