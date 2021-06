VIDEO/ Primarul general al capitalei, despre acuzațiile lansate de viceprimarul Victor Chironda: „Ceea ce face în prezent este victimizare. A venit cu acuzații nefondate la adresa mea și a colegilor săi”

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul unei conferințe de presă marți, 22 iunie, că acuzațiile din ultima perioade lansate de viceprimarul capitalei, Victor Chironda, sunt „nefondate” și „dacă este o persoană care se respectă, ar trebui să-și dea singur demisia”.

„Cineva se vrea tare mult auzit și văzut. Suntem în campanie electorală. Eu i-am propus domnului Chironda această funcție, lucrurile nu pot continua în asemenea maniere (…) Am dat afară oamenii care nu au fost la nivelul așteptărilor. Primăria nu este despre boceală, ci despre munca de dimineața până seara. În această perioadă am urmărit isteria unui viceprimar, care se vrea rămas în funcție. A venit cu acuzații nefondate la adresa mea, a colegilor mei, a colegilor săi”, a declarat Ceban.

Edilul capitalei, Ion Ceban, susține că viceprimarul Victor Chironda „nu s-a ocupat de multe lucruri”.

„În același timp, sunt multe lucruri de care nu se ocupă. A așteptat să merg în deplasare ca să iasă în public cu ceea ce a ieșit. Am așteptat atâta timp și nu am venit cu o reacție, deoarece credeam că are anumite frustrări și va începe în sfârșit să lucreze. Ceea ce face în prezent este victimizare. El a uitat probabil că nu cetățenii l-au ales în funcție, ci eu. Toate aceste acțiuni au venit pentru că știa că trebuie să plece. I-am dat șanse de multe ori și am avut încrederea că lucrurile vor evolua în direcția corespunzătoare.

În legătură cu Hotelul Național, vreau să se expună specialiștii în primul rând. Am dispus să se facă ancheta respectivă. Vom aștepta și comentariile și reacția organelor de drept (…) Acum o să vorbesc despre restanțele lui Victor Chironda. Partea practică legată de parcări, Victor Chironda implicare zero. Reparația drumurilor, implicare zero. Reabilitarea tuturor parcurilor și zonelor verzi, implicare zero (…). Eu cred că dacă este o persoană care se respectă, ar trebui să-și dea singur demisia. Regret că l-am invitat în echipă și am avut așteptări mari”, a declarat Ion Ceban.

Pe 21 iunie, viceprimarul capitalei Victor Chironda a anunțat că va contesta autorizația de desființare a Hotelului Național și printr-un demers repetat la Centrul Național Anticorupție (CNA) va cere examinarea legalității acțiunilor unor funcționari de la Direcția Generală Urbanism, Arhitectura și Relații Funciare.

Marți, 16 iunie, viceprimarul capitalei, Victor Chironda, i-a solicitat primarului Ion Ceban inițierea unei anchete de serviciu în privința arhitectului-șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și executorilor care, potrivit lui Chironda, au falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 11 martie curent și „au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborarea a PUD-ului și încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național”.

Victor Chironda a declarat că, în timp ce se afla în concediu, viceprimarul Ilie Ceban a semnat autorizația de demolare a Hotelului Național, lucru pe care el a refuzat anterior să-l facă din motiv că nu exista o decizie finală și aprobată în legătură cu ceea ce urmează să fie construit în locul hotelului după demolare.

În replică, primarul capitalei, Ion Ceban, a menționat că „era bine dacă viceprimarul nu lipsea nemotivat zile întregi de la lucru”, declarând că viceprimarul „are restanțe la capitolul comunicare cu responsabilii de la alte direcții”.