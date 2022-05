VIDEO/ Președinții de Parlament din Statele Baltice și Nordice susțin declarații de presă în cadrul vizitei oficiale în R. Moldova: „Sprijinim procesul de accedere la UE a R. Moldova”

Șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, și președinții de Parlament din Statele Baltice și Nordice (NB8), care efectuează o vizită oficială în R. Moldova, susțin marți, 31 mai, declarații de presă.

LIVE TEXT

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu:

„Bine ați venit în R. Moldova. Sunt onorat să găzduim astăzi această reuniune importantă. După o pauză de opt ani, aș îndrăzni să spun că asistăm la o vizită istorică în contextul regional în care suntem acum. Vă sunt recunoscător că susțineți R. Moldova. Vizita dvs. vine să încurajeze atât cetățenii, cât și autoritățile. Am discutat cu omologii despre provocările și consecințele războiului din Ucraina asupra R. Moldova, despre prioritățile agendei comune și despre aspirațiile europene a țării noastre. Din prima zi, Moldova a condamnat războiul din Ucraina, un război pentru care nu există nicio justificare. Suntem una din țările cu cel main mare număr de refugiați raportat la numărul populației (…).

Războiul din Ucraina afectează mult R. Moldova, provocările sunt multiple, provocările de destabilizare la fel, iar orice mic sprijin este important pentru ca R. Moldova să se consolideze democratic și economic (…). Am discutat și despre cooperarea în eficiența energetică, domeniul social, economic, mediu, eficiența energetică, agricultură și turism. De asemenea, suntem interesați să cooperăm în domeniul securității informaționale, folosind experiența țărilor dvs. R. Moldova este comunicațional o țară sub asediu, iar noi țintim să creștem reziliența în societate. În ultimii ani, R. Moldova a trecut prin trei crize – criza energetică, pandemia și un război nedrept și inuman la ușa noastre. Cu toate acestea, țara noastră mică a demonstrat ce inimă mare are. (…). Pe 3 martie am semnat cererea de aderare la UE. Dorim să aderăm la UE și vom continua demersul nostru cu demnitate și curaj. Integrarea europeană este proiectul de țară al R. Moldova. Integrarea UE înseamnă foarte multă muncă, eforturi comune ale instituțiilor. Suntem pregătiți să lucrăm cu dăruire atât timp cât va fi nevoie. Sper să fiți alături de noi în acest prim pas esențial, care ar fi dobândirea statului de candidat al UE. Suntem pe cale să reformăm justiția, dar pentru aceasta avem nevoie de susținere. Vă rog să ne ajutați și să deveniți ambasadorii țărilor dv. în Europa”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Publicitate

Președinta Parlamentului unicameral al Lituaniei, Viktorija Čmilytė-Nielsen:

„Vizita președinților din Statele Nordice și baltice este un semnal de susținere a țării dvs. față de războiul din Ucraina. Noi vrem să susținem R. Moldova în dezvoltarea sa și față de procesele care au fost începute aici (…). Noi trebuie să acționăm împreună, trebuie să continuăm politica de sancțiuni împotriva Rusiei. Lituania înțelege situația fragilă în care se află acum R. Moldova și este bucuroasă că R. Moldova a manifestat ospitalitate și acceptat refugiații din Ucraina. R. Moldova are nevoie și merită susținere internațională. Cred că această vizită va fi ca un impact pentru mai multe țări săs e angajeze în susținerea R. Moldova în diverse domenii de cooperare reciprocă. Asistența ar trebui să acopere aspecte politice, economice, sociale”, a declarat Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Președintele Parlamentului din Estonia, Jüri Ratas:

„ (…) Ne-am exprimat sprijinul puternic pentru țara dvs, pentru poporul dvs. și procesul pe care l-ați început spre aderare la UE. Vă mulțumim că ne-ați primit în aceste circumstanțe foarte grele. Agresiunea rusă din Ucraina a pus o presiune foarte mare asupra R. Moldova. Aveți nevoie de mai multă asistență. 100 de mii de euro au fost alocate pentru asistență umanitară din partea țării și guvernului nostru, plus alte ajutoare esențiale pentru refugiați. Vă sprijinim pe calea integrării europene și vrem să vedem R. Moldova în niște vremuri pașnice”, a declarat Jüri Ratas.

Președintele Parlamentului din Finlanda, Matti Vanhanen:

„Finlanda continuă să susțină integrarea și suveranitatea R. Moldova și salut angajamentul R. Moldova de a implementa reforme numeroase. Vă felicit pentru dorința de a ajunge în UE”, a declarat Matti Vanhanen.

Președintele Parlamentului Republicii Islanda, Birgir Ármannsson:

Publicitate

„Sprijinim efortul dvs. de a face legătură cu țările UE. Noi înțelegem faptul că această criză energetică este foarte vădită acum în Moldova. Cred că R. Moldova și Islanda ar putea coopera în sectorul energiei regenerabile și din punctul nostru de vedere acest lucru ar aduce beneficii ambelor țări. Avem experiență în acest domeniu”, a declarat președintele.

Președintele Parlamentului din Letonia, Ināra Mūrniece:

„Letonia acordă foarte multă atenție R. Moldova la nivel bilateral (…). Letonia sprijină perspectivele europene ale R. Moldova și dorim să împărtășim experiența de accedere la UE. Reacția R. Moldova la criza refugiaților din Ucraina este un semn că R. Moldova înțelege situația. Este un exemplu de umanitate. Trebuie să ne coordonăm eforturile de sprijin față de Ucraina și R. Moldova. Reiterez sprijinul nostru față de calea dvs, spre familia europeană”, a declarat Ināra Mūrniece.

Președintele Storting-ului Regatului Norvegiei, Masud Gharahkhani:

„Vă felicităm că ați pornit pe calea reformelor democratice. Ieri am vizitat Centrul „Moldexpo” și am vorbit cu refugiații ucraineni. Ei sunt foarte mulțumiți față de ospitalitatea R. Moldova. Este foarte important ca toate țările UE să vă susțină și să vă ajute să soluționați criza refugiaților din țara voastră. aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea între țările noastre”, a declarat președintele Norvegiei.

Andreas Norlén, președinte al Riksdag-ului din Suedia:

„Ambiția dvs. europeană creează o speranță pentru viitor și pentru cetățenii R. Moldova. Cred că ambiția dvs. de a reforma țara și de a dezvolta economia, de a reforma sistemul justițiar, de a obține o independență energetică creează speranțe pentru viitor, pentru că noi toți dorim ca cetățenii moldoveni să simtă că pentru există un viitor în Europa. Cererea de aderare la UE semnifică multe angajamente, eforturi, dar vreau să subliniez că se merită de a întreprinde aceste lucruri. Rezultatul va fi foarte bun. Acum suntem la o răscruce de drumuri în istoria europeană. Noi susținem calea dvs. de aderare la UE și acest proces în diferite domenii. Oferim susținere pe filieră democratică, economică”, a spus Andreas Norlén.

Vicepreședinta Parlamentului Regatului Danemarca, Karen Ellemann:

„Vreau să-mi exprim toată susținerea pentru R. Moldova. Danemarca susține integrarea Ucrainei și a R. Moldova în UE și în organizațiile ONU. Sunt foarte impresionată de poporul moldovenesc care s-a solidarizat cu refugiații. Ați ales o cale democratică cu perspectivă europeană puternică. Danemarca este gata să susțină reformele ambițioase ale Guvernului de la Chișinău. În martie ați făcut un pas foarte important spre familia europeană”, a declarat vicepreședinta Parlamentului Regatului Danemarca.

Marți, 31 mai, Parlamentul R. Moldova găzduiește reuniunea preşedinţilor de Parlament din cele opt State Baltice și Nordice: Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia.

Vizita președinților de Parlament din statele NB8 are loc la inițiativa șefului Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu.

„Nord-Baltic 8” (NB8) este un format regional de cooperare, care întrunește opt state: Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia. În arealul competențelor forului intră problemele regionale și internaționale de actualitate.

Publicitate