Unul dintre deputații aleși pe listele PAS renunță la mandatul de parlamentar și rămâne în funcția deținută anterior. Cine ar urma să îi ia locul

Zinaida Popa, unul dintre deputații aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) renunță la mandatul de parlamentar și rămâne în funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău (CMC). Astfel, în locul acesteia, în Parlamentul de la Chișinău ar urma să ajungă Ana Oglinda.

În noul Parlament de la Chișinău, PAS deține 63 de mandate – majoritatea absolută, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) deține 32 de mandate, iar Partidul Politic „ȘOR” – 6 mandate.

„Consilierii municipali, noi patru, care plecăm în Parlament nu vom renunța sub nicio formă să ne implicăm în soluționarea problemelor Chișinăului și chișinăuenilor. Planificăm să avem o conclucrare foarte strânsă cu consilierii municipali din partea PAS care rămân cu fracțiunea PAS din CMC, în special pe dimensiunea legislativă, fiindcă într-un an și jumătate în care am activat în consiliu, am constatat că există o mulțime de probleme care nu pot fi rezolvate anume din cauza existențe, impedimente la nivel legislativ. Din postura de deputați ne punem ca prioritate în termeni restrânși să venim cu niște intervenții rapide pe domeniul legislativ, în special, pe urbanism și arhitectură”, a declarat Alex Trubca în cadrul unei conferințe de presă.