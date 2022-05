Șefa statului, după întrevederea cu ambasadorii statelor membri UE acreditați în R. Moldova: „Integrarea europeană este scopul spre care ne sunt îndreptate acum toate eforturile”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că s-a întâlnit luni, 30 mai, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) în R. Moldova. Șefa statului le-a comunicat ambasadorilor că autoritățile de la Chișinău continuă reformele în economie și justiție și vor să convingă instituțiile europene de seriozitatea cu care abordează procesul de integrare europeană pentru a ancora Republica Moldova în spațiul valoric al UE.

„M-am întâlnit astăzi cu Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în țara noastră. Am mulțumit țărilor UE pentru ajutorul de care am beneficiat în ultimele trei luni pentru gestionarea fluxului de refugiați din țara vecină, precum și pentru sprijinul european anunțat pentru Moldova în cadrul conferinței de la Berlin, din 5 aprilie. Am discutat cu Ambasadorii UE despre situația curentă din Republica Moldova și din regiune, puternic influențată de problemele economice și de securitate pe care le-a adus războiul din Ucraina. Ne-am împărtășit îngrijorările ce țin de segmentul energetic și de creșterea prețurilor, care au efecte negative asupra populației și economiei. Am menționat totodată că, în pofida situației dificile, suntem hotărâți să continuăm reformele în economie și justiție, să construim independența energetică și să consolidăm instituțiile statului, să păstrăm democrația și să urmăm parcursul european al țării. Integrarea europeană este scopul spre care ne sunt îndreptate acum toate eforturile. Vrem să convingem instituțiile europene de seriozitatea cu care abordăm acest proces și să ancorăm Republica Moldova în spațiul valoric, politic și economic al Uniunii Europene. Este cel mai important semnal de speranță, de care are astăzi nevoie țara și cetățenii noștri”, se menționează în mesajul postat de șefa statului.

La 19 mai, Parlamentul European (PE) a cerut ca R. Moldova să primească statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE). Detalii aici

Parlamentarii europeni au cerut instituțiilor UE să acorde statutul de țară candidată Republicii Moldova, împreună cu Ucraina și Georgia, în acord cu articolul 49 al Tratatului Uniunii Europene pe bază de merit. Între timp, UE și Republica Moldova ar trebui să continue să lucreze pentru integrarea țării în Piața Comună Europeană.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a susținut miercuri, 18 mai, o alocuțiune în plenul Parlamentului European în cadrul căreia a vorbit despre despre războiul din Ucraina și consecințele acestuia, dar și despre aspirația R. Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană. Detalii aici

Pe 11 aprilie 2022, la Luxemburg, R. Moldova a primit chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare a țării noastre la UE. Anunțul a fost făcut atunci de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Nicu Popescu, care a spus că va implica în acest proces „nu numai autoritățile, ci și societatea civilă, pentru că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un proiect de țară care vizează viitorul fiecăruia dintre noi”.

Pe 3 martie 2022, R. Moldova a înaintat cererea de aderare la Uniunea Europeană.

Pașii de aderare la UE:

R. Moldova a transmis cererea de aderare la Consiliul Uniunii Europene (3 martie 2022);

Țara noastră a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare la UE (11 aprilie 2022);

Răspunsurile la chestionar urmează a fi transmise Comisiei Europene în decurs de o lună;

În baza acestor răspunsuri, Comisia va elabora o opinie și o va transmite Consiliului pentru decizie;

Toate cele 27 de state membre urmează să decidă unanim de a oferi statutul de țară candidat;

Negocierile de aderare sunt deschise după acordul tuturor celor 27 de membri ai Consiliului UE;

În timpul negocierilor, țara va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere;

După ce negocierile cu toate cele 27 de guverne ale UE sunt încheiate, Comisia emite o opinie privind gradul de pregătire să devenim membri;

În baza opiniei, statele membre decid unanim să încheie negocierile. Parlamentul European oferă acordul său;

Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică Tratatul de Aderare. Țara devine membru al UE.

