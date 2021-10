Prim-ministra Natalia Gavrilița susține că negocierile cu Rusia în vederea prelungirii contractului de furnizare a gazelor naturale se duc pe dimensiunea economică

Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, afirmă că negocierile cu Federația Rusă în vederea prelungirii contractului de furnizare a gazelor naturale dintre „Moldovagaz” și „Gazprom” se duc pe dimensiunea economică. Aceasta susține că nu poate oferi detalii despre condițiile puse de partea rusă pe marginea contractului, întrucât „poate influența procesul de negocieri”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul de televiziune Moldova 1.

„Din cauza faptului că noi încă suntem în procesul de negocieri, în această perioadă am decis să nu oferim prea multe detalii pentru a nu influența procesul de negocieri. Ceea ce este important, este faptul că insistăm să fie menținută discuția și negocierea pe dimensiunea economică”, a declarat prim-ministra.

Întrebată dacă, în negocieri, Rusia solicită ceva din partea R. Moldova, Natalia Gavrilița susține că „evident. Orice negociere este o înțelegere în privința unor volume, prețuri, condiții. Noi păstrăm această discuție pe dimensiunea economică: câte datorii avem, ce trebuie să plătim, când trebuie să plătim, care este prețul. Astea sunt discuțiile la moment”.

În contextul în care R. Moldova a intrat în stare de urgență din cauza deficitului de gaze naturale, prim-ministra Natalia Gavrilița afirmă că „cetățeanul simplu nu ar trebui să resimtă starea de urgență”.

„Ea este introdusă anume pentru a evita scenarii în care cetățenii ar resimți un deficit de gaze, dimpotrivă, am creat această comisie și am instituit stare de urgență ca să putem rapid accesa din alte surse gaze naturale să le aducem în sistem și să ne asigurăm că toată lumea are acces la volumele necesare (…). Sunt chestii tehnice care permit decizii rapide care uneori derogă de la anumite prevederi ale legislației, care ar lua ceva timp să le schimbăm”, a declarat Gavrilița.