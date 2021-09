Președinta Sandu l-a invitat pe președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la Chișinău

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean Yves Le Drian, aflat într-o vizită la Chișinău. În cadrul întrevederii, președinta Sandu i-a transmis președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, invitația de a vizita Chișinăul.

În cadrul vizitei, președinta Sandu i-a mulțumit ministrului pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze pentru finanțarea de către Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) a unor proiecte de infrastructură în R. Moldova.

„M-am bucurat să-l revăd astăzi pe domnul Jean-Ives Le Drian, ministru pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Am trecut în revistă acțiunile lansate în urma discuției cu domnul Președinte Emmanuel Macron, în luna februarie, și progresele atinse între timp. Am salutat decizia privind finanțarea, de către Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD), a unor proiecte de infrastructură în țara noastră. Am discutat și despre decizia de a sprijini Autoritatea Națională de Integritate. Mi-am exprimat, totodată, speranța că vom putea urgenta semnarea unor acorduri importante pentru cetățenii noștri – privind evitarea dublei impuneri și privind protecția socială – și că vom putea impulsiona relațiile comerciale. Am mulțumit Republicii Franceze pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de reforme interne, precum și în dialogul cu Uniunea Europeană, a cărei președinție Parisul o va prelua la 1 ianuarie 2022. De asemenea, am beneficiat de prezența înaltului oficial francez pentru a-i transmite Președintelui Emmanuel Macron invitația de a vizita Republica Moldova”, se menționează în mesajul postat de președinta Sandu.