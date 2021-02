Natalia Gavrilița: „Parlamentul poate iniția procedura de impeachment și organiza un referendum pentru a întreba cetățenii ce își doresc”. Dodon: „Nu va fi nici referendum și nici anticipate”

Fosta candidată desemnată repetat la funcția de premier, Natalia Gavrilița, susține că președinta Maia Sandu va respecta Constituția, însă în cazul în care deciziile ei nu vor fi acceptate de către deputații din Parlament, aceștia pot iniția procedura de impeachment și pot organiza un referendum pentru a întreba cetățenii ce își doresc.

În cadrul unei emisiuni de la TV8, Natalia Gavrilița a spus că președinta Sandu nu trebuie să se grăbească, ci să-și ia timp pentru a mai discuta cu experți, constituționaliști și cu oameni care pot să ofere idei despre situația politică din R. Moldova.

Totodată, Gavrilița susține că era pregătită pentru ambele scenarii privind decizia Curții Constituționale.

„Evident că noi am analizat care ar putea fi opțiunile. De la bun început am spus că am mers în această poziție ca să ajungem la alegerile anticipate. Până la urmă, noi am urmat calea costituțională de dizolvare a Parlamentului care consta în picarea de două ori a votului pentru un Guvern. În același timp eram pregătiți să guvernăm”, a spus Gavrilița.