LIVE/ Deputatul partidului „Șor” Petru Jardan, de la tribuna Parlamentului: „Ridicarea imunității nu este o dovadă a vinovăției persoanei”

Deputații din Parlament se convoacă în ședință urgentă luni, 22 martie, pentru a decide dacă deputații partidului politic „Șor”, Denis Ulanov și Petru Jardan, vor fi lipsiți de imunitate parlamentară. Decizia a fost luată după ce Alexandr Stoianoglo, procurorul general al R. Moldova, a cerut vineri, 19 martie, în plenul Legislativului, ridicarea imunității pentru anchetarea și arestarea lui Ulanov și Jardan.

Cei doi sunt cercetați în dosarul „fraudei bancare” pentru escrocherie și spălare de bani.

18:00 Parlamentarii au început procedura de vot pentru ridicarea sau nu a imunității parlamentare lui Jardan.

17:54 Deputatul Petru Jardan, înainte de a se vota pentru ridicarea sau nu imunității parlamentare a acestuia: „Eu cer scuze pentru că i-am făcut pe părinți să treacă prin aceste clipe, dar și pe familia mea”, a spus Jardan.

17:24 Se dă citire raportului Comisiei juridice, numiri și imunități privind solicitarea procurorului general în legătură cu ridicarea imunității deputatului partidului „Șor”.

„În urma dezbaterilor și votării secrete, cu votul a 8 deputați, comisia a decis ridicarea imunității deputatului Petru Jardan privind încuviințarea reținerii, arestării și percheziționarea și trimiterea în judecată penală a deputaului Petru Jardan. Deputatului în privința căruia se solicită ridicarea imunității și-a expus poziția sa pe marginea demersului procurorului general”, a spus Vasile Bolea.

17:05 Deputatul Octavian Țîcu către deputatul Petru Jardan: „Care este motivația acestei cauze penale pornite împotriva dvs. dacă aveți o explicație?”.

Petru Jardan: „Mă depășește această întrebare. Mă depășește situația. Nu știu cum aș putea răspunde. Nu vreau să dau nicio apreciere. Avem ceea ce avem”, a spus deputatul.

16:40 Deputatul partidului „Șor” Petru Jardan, de la tribuna Parlamentului: „Ridicarea imunității nu este o dovadă a vinovăției persoanei. După cum știți, în anul 2008, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a încheiat un contract cu Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, precum și Banca Europeană de Investiții pentru acordarea unui credit. Respectiv, obligația de a efectua o asemenea asigurare și a altor bunuri ale aeroportului, asigurarea de răspundere față de persoane terțe era descrisă în acest contract. Ulterior, Administrația de Stat a Aviației Civile, prin reglementările sale a introdus obligatorie această asigurare drept condiție de certificare a operatorilor. Activez la aeroport din anul 1999, din experiența pe care o am, consider că am gestionat corect și am depus toate eforturile pentru a administra această întreprindere, dar calificativul activității mele sunt organele abilitate.”, a spus Jardan.

16:35 Deputatul PAS Radu Marian către Stoianoglo: „Nu este necesară ridicarea imunității și a lui Ilan Șor?”.

16:30 Stoianoglo, de la tribuna Parlamentului: „Există și alte persoane implicate în concesionarea aeroportului”.

16:09 Alexandr Stoianoglo, procurorul general al R. Moldova: „Mă aflu astăzi în plenul Parlamentului pentru a cere încuviințarea ridicării parlamentare a deputaților în Parlamentul R. Moldova în privința cărora avem probe pertienente de implicare în „furtul miliardului” și respectiv, fraudarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” în perioada concesionării instituției. Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința deputatului Petru Jardan, dar și a altor persoane care au participat în gestionarea frauduloasă în perioada anului 2013 a Î.S. „Aeroportului Internațional Chișinău”. Obiectul investigației constituie acțiunile publice din cadrul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” în perioada anului 2013 ce a dus la cauzarea prejudiciilor în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialului procesului penal, Petru Jardan activând în funcția de director interimar, în cursul anului 2013, prin înțelegeri prealabile și de comun acord cu alte persoane fizice neidentificate la moment de către organul de urmărire penală au acționat intenționat în interesul grupului criminal, a comis abuz de serviciu. Petru Jardan activând în funcția de director interimar, în perioada menționată, contrar normelor ce reglementează activitatea sa de serviciu, acționând conform unei înțelegeri prestabilite, membrii grupului criminal organizat, fiind membru al comisiei de concurs în scopul organizării desfășurării concursului închis la concesionarea activelor întreprinderii de stat a elaborat un plan bine determinat cu privire la minimalizarea cheltuielilor întreprinderii.”,a spus Stoianoglo.

16:08 A început ședința Legislativului. A fost aprobată ordinea de zi.

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a cerut vineri, 19 martie, în plenul Parlamentului, ridicarea imunității pentru anchetarea și arestarea deputaților Partidului „Șor” Petru Jardan și Denis Ulanov.

Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „Șor” care ar putea rămâne fără imunitate parlamentară în urma solicitării venite din partea procurorului general, au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019. Anterior, Denis Ulanov l-a apărat pe deputatul fugar Ilan Șor în dosarul în care acesta este judecat pentru implicarea în frauda bancară, iar Petru Jardan a administrat una dintre cele mai importante companii afiliate lui Șor, „Avia Invest”, cea care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău.