Președinta R. Moldova, Maia Sandu, despre evenimentele din 7 aprilie 2009: Lipsa dreptății și clarității doare, ne stă laț în jurul gâtului

„Au trecut 12 ani din 7 aprilie 2009. În tot acest timp, oamenii au cerut să se facă lumină și dreptate în legătură cu evenimentele din acele zile. Lipsa dreptății și clarității doare, ne stă laț în jurul gâtului. Nu au suportat niciun fel de consecințe nici judecătorii care au emis sentințe de condamnare a tinerilor, nici polițiștii care au bătut oamenii în „coridoarele morții”, nici șefii care au dat indicații și apoi au acoperit și protejat vinovații. Unii au rămas în sistem, achitați și chiar promovați în funcții. Alții s-au aciuat în funcții bine plătite în echipele noilor potentați ai vremii”, a scris într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu.

„Chiar dacă am avut destule dezamăgiri în acești 12 ani, am reușit lucruri cu care ne putem mândri. Ne-am apărat libertatea și nu am admis dictatura în țara noastră. Construim în Moldova o societate deschisă, în care învățăm să ne cerem drepturile și să ne respectăm diferențele. În fiecare zi, cu fiecare judecător corupt care este dat afară din sistem, ne apropiem de vremuri mai bune”.