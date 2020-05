Guvernul Chicu, la șase luni de mandat. Analist politic: ,,Acest Guvern a demonstrat că este o anexă a Președinției și este unul foarte docil și ascultător președintelui Dodon”

Cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu a împlinit șase luni de activitate. În acest sens, șeful statuluI, Igor Dodon, a felicitat echipa guvernamentală, menționând că ,,nu crede că vreo altă componență a Guvernului, în oricare altă formulă, ar fi reușit să facă față atât de competent și de eficient pandemiei și provocărilor economice care s-au abătut asupra R. Moldova”.

Ziarul de Gardă a vorbit analistul politic, Ion Tăbârță, care a menționat că acțiunile realizate de Guvernul Chicu în aceste șase luni de mandat au avut rolul de a crește ratingul electoral și să facă PR politic șefului statului, Igor Dodon. Totodată, potrivit lui Tăbârță, mesajul pe care Igor Dodon l-a adus Guvernului Chicu cu ocazia celor șase luni de mandat este de fapt, ,,o felicitare adusă lui însuși”.

Dodon a mai felicitat cabinetul de miniștri pentru „destoinicie, profesionalism, perseverență, maximă responsabilitate și rezistență în fața greutăților neașteptate cu care a trebuit să se confrunte”.

,,Nu cred ca vreo altă componență a Guvernului, în oricare altă formulă, ar fi reușit să facă față atât de competent și de eficient pandemiei și provocărilor economice care s-au abătut asupra Republicii Moldova în acest an. Mulți membri ai Guvernului au lucrat practic fără pauză, fără odihnă, departe de familie, supuși unui efort psihic de neimaginat. Dar ei au rezistat moral și au salvat țara, au ținut-o pe linia de plutire, atât sub aspect epidemiologic, cât și economic. De aceea, le sunt recunoscător celor de la Guvern și sunt mândru că am lucrat împreună cu ei cot la cot în această perioadă”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.