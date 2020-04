Doi primari de orașe în care au fost confirmate cazuri de coronavirus vorbesc despre lupta cu virusul: „Testarea masivă a populației ne va costa mai puțin decât tratarea”

Valentin Guțan, primarul orașului Cricova și Arcadie Covaliov, primarul de Sângerei vorbesc, în două interviuri publicate pe site-ul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) despre lupta cu virusul care a ucis peste 45 de mii de persoane în întreaga lume și care a paralizat inclusiv și activitățile de pe teritoriul orașelor pe care le conduc.

Din orașul Cricova este primul medic din R. Moldova care a fost răpus de infecția COVID-19. Ecaterina Litvinschi activa în cadrul asistenței medicale de urgență în această suburbie a capitalei și alături de alți colegi a fost infectată, cel mai probabil, în urma unei vizite la un pacient. Din cele cinci cazuri de coronavirus de tip nou confirmate în Cricova, patru persoane locuiau în același bloc locativ. Astfel, toți locuitorii acestui bloc au fost plasați în carantină pentru o perioadă de două săptămâni, se precizează într-un comunicat de presă emis de CALM.

Valentin Guțan

La Cricova: În momentul în care s-a aflat despre decesul medicului Ecaterina Litvinschi, majoritatea locuitorilor au înțeles cât de gravă este situația

Primarul Valentin Guțan a afirmat că deocamdată nu există alte persoane infectate în orașul Cricova. „Zilnic crește numărul celor care revin acasă de peste hotarele țării. La 1 aprilie la Cricova reveniseră 164 de persoane, informațiile cu datele acestora le-am primit de la Poliția de Frontieră. Până la această dată, pentru 89 de cetățeni a trecut perioada de autoizolare. Datele din formularele completate la frontieră ajung timp de o zi la Centrul de Sănătate din orașul nostru. Atunci când intră în țară, persoanele își asumă obligația de a respecta regimul de autoizolare”.

Primarul constată însă că nu toți cetățenii sunt foarte disciplinați și conștientizează seriozitatea situației în care ne aflăm. „De exemplu, zilele trecute au fost întocmite două procese verbale cu amendă în valoare a câte 22 500 lei în cazul a două persoane care au decis să nu respecte acest regim”. Totuși, Valentin Guțan menționează că în momentul în care s-a aflat despre decesul medicului Ecaterina Litvinschi, majoritatea locuitorilor au înțeles cât de gravă este situația.

Despre blocul locativ din care oamenii nu au voie să iasă timp de două săptămâni, Valentin Guțan a afirmat că, de la bun început, s-a stabilit ca aceștia să apeleze la asistenții sociali, prin intermediul primăriei, în cazul în care nu are cine să le aducă produse de primă necesitate. „Pungile cu alimente sunt aduse până în fața blocului după care oamenii coboară. Am văzut că unii locuitori ingenioși de la etajele superioare coborau câte o funie pe geam, agățau de ea pachetele și astfel le ridicau”.

Primarul susține că locuitorii acestui bloc locativ au o atitudine responsabilă față de ceea ce se întâmplă în această perioadă. „Până pe patru aprilie vor mai fi în izolare, dacă până atunci nu se schimbă nimic.”

Guțan menționează că în Cricova a fost lansată o inițiativă pentru ca locuitorii orașului Cricova, la dorință, să aloce salariul pentru o zi de muncă în vederea combaterii coronavirusului, unii manifestându-și intenția de a dona chiar și salariul integral.

Întrebat cum se protejează primarul în această perioadă, în condițiile în care intră în contact cu mai mulți oameni, Valentin Guțan a răspuns: „De fiecare dată când ies din casă sper că totul va fi bine. Folosesc masca, mănușile dezinfectantul, la fel ca toți cetățenii. În afară de pericolul infectării cu acest virus, există și responsabilitatea față de cetățenii localității noastre”, a precizat Valentin Guțan, conform CALM.

Cum se luptă cu virusul la Sângerei

Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov a fost primul care a dispus suspendarea activității pieței dintr-o localitate. Medic de specialitate, Arcadie Covaliov spune, într-un alt comunicat emis de CALM, că în lupta cu coronavirusul trebuie să adoptăm decizii care s-au dovedit a fi eficiente – ori adoptăm regim de carantină la nivelul întregului stat, ori testăm masiv populația. Edilul consideră că ne poate salva transparența în comunicarea cu oamenii, solidaritatea și responsabilitatea.

Arcadie Covaliov

„În această perioadă există o legătură foarte strânsă cu cetățenii care ne anunță permanent dacă sunt conaționali care au venit din alte țări, iar anonimatul se păstrează. Sunt medic și cunosc ce înseamnă un lanț epidemiologic. Această boală nu este una rușinoasă. Avem exemple pe întreg globul pământesc – premierul Marii Britanii sau prințul Charles au recunoscut că au fost infectați”.

Chiar dacă primarul consideră că trebuie să fie respectat dreptul pacientului la boală, acesta îi îndeamnă să vorbească pentru a putea fi identificate toate persoanele cu care au intrat în contact.

Alesul local afirmă că într-o localitate nu foarte mare, se află repede dacă o persoană a fost diagnosticată pozitiv. „Dacă vine salvarea și ia pe cineva atunci în câteva ore tot orașul sau satul va cunoaște acest lucru”. Primarul a mulțumit medicilor și poliției pentru implicare și dedicație. „Noi am fost pionierii care am propus să fie instituită carantina în oraș, nu am fost auziți dar oamenii ne-au înțeles și s-au izolat.”

Primarul nu este de acord cu afirmația că nu ar exista posibilități de a testa masiv populația și a amintit de ajutorul oferit de SUA în valoare de 1,2 milioane de dolari pentru întărirea capacităților medicale. „Mai scotocim în buzunarul rezervelor de stat și testarea ne va costa mai puțin decât tratarea populației”, crede Covaliov.

Arcadie Covaliov susține necesitatea instituirii unei carantine stricte la nivelul întregii țări și astfel, în 14 zile, crede că vom avea rezultate. „Dacă nu putem să testăm masiv populația, atunci trebuie să ne autoizolăm. Țara trebuie închisă pentru 14 zile, să nu intre și să nu iasă nimeni, așa cum au făcut chinezii. Coreea de Sud a ales testarea masivă, China a instituit carantină la nivelul întregii țări și în ambele state au făcut față acestei pandemii”, remarcă primarul.

Cât privește conaționalii noștri care solicită să revină acasă, Arcadie Covaliov afirmă că aceștia sunt oamenii care ne-au salvat în timpuri grele, datorită lor am dat datoriile și avem remitențe.

„Acum trebuie să-i primim, dar la trecerea hotarului este necesar ca aceștia să fie izolați, nu știu în ce formă, statul ar trebui să vină cu o propunere clară în acest sens. Am auzit că nu ar fi bine la Vadul lui Vodă sau la sanatorii, dar e mai bine ca ei să meargă în familii unde îl așteaptă copiii și alte rude de gradul întâi?” se întreabă alesul local.

Despre conlucrarea APL cu APC, primarul de Sângerei a afirmat că este necesar ca autoritățile locale să asculte de autoritățile centrale, dar și autoritățile centrale să aplece urechea la ce spun autoritățile publice locale. „Dacă orașul Sângerei ar fi fost închis la 19-20 martie, atunci când am solicitat acest lucru, oamenii aceștia nu se plimbau, nu se duceau la Bălți, acolo unde deja erau cazuri de infectare”, remarcă primarul.

Chiar dacă propunerea nu a fost acceptată nici la nivel raional, nici la nivel central, primarul a rugat oamenii să stea cât mai mult posibil acasă, să nu iasă și să nu vină dacă nu există o necesitate vitală.

„Acum foarte puțini oameni circulă prin oraș. Atât sistemul medical, cât și poliția, dar și noi lucrăm, se identifică persoanele care vin din străinătate și lucrăm cu acestea sau cu cele plasate în carantină, prelucrăm stațiile pentru transportul public, trotuarele, în măsura posibilităților. Din punct de vedere juridic nu este carantină, de facto, aceasta este în Sângerei”, precizează Covaliov.

Arcadie Covaliov a precizat că bisericile din Sângerei oficiază slujbe fără prezența enoriașilor. „În scriptură este scris că așa soi de draci se curăță cu post și cu rugăciune. Coronavirusul este o răutate și cred că Dumnezeu va face o minune și vom avea în curând +35 de grade Celsius”, crede primarul.