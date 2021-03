DOC/ Slusari a publicat o notă informativă a PA, privind Arena Chișinău: Statul ar urma să piardă cele 59 de hectare de teren din extravilanul localității Stăuceni, puse în gaj pentru construcția complexului

Începând cu perioada anului 2017, un grup format din exponenți ai unor formațiuni politice, organe ale administrației publice centrale și locale, instituții autonome, entități juridice cu diverse forme de organizare, au inițiat activități pentru crearea condițiilor privind comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine ca urmare a realizării contractului de parteneriat public-privat pentru construcția Arenei Naționale. Informația se conține într-un notă a Procuraturii Anticorupție (PA) publicată de vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari.

„Tot din aceeași notă putem trage concluzia că Procuratura a constatat un preț, mai mult decât exagerat, al proiectului Arena Națională de 44,5 MILIOANE EURO, care a fost stabilit fără o estimare economico-financiară. Totodată, garanția viitoarei construcției a fost redusă, contrar legii, la doar un an”, susține Slusari.

Potrivit PA, concursul a fost aranjat pentru o singură compania „Summa” din Turcia, iar în afară de zece hectare pe care este construită Arena, au fost sustrase din circuitul agricol încă 59,22 ha de teren agricol din Stăuceni, care au fost gajate companiei turcești cu dreptul regajării altor creditori.

„Ideea schemei de escrocherie este clară. Este confirmată și de Procuratura Anticorupție. Din start au introdus valoarea exorbitantă a construcției, fără a include cheltuielile suplimentare pentru conectarea la rețeaua rutieră, precum și cheltuielile necesare pentru încălzire, conectare la energie electrică, pază etc. La moment, Guvernul nu are nicio viziune și nu știe ce e de făcut cu acest obiect și cum pot fi soluționate măcar problemele de infrastructură adiacentă și de întreținere elementară. Se desfășoară un ping-pong între instituții. Ministerul Economiei încearcă să împingă Agenției Proprietății Publice responsabilitatea pentru acest proiect. Dacă din vina statului în scurt timp Arena nu va fi dată în exploatare sau nu va fi posibilă achitarea cel puțin a unei tranșe din cele 44,5 milioane euro, terenul de 59 ha va trece în proprietate străină.



Mă deranjează enorm faptul că din 4 octombrie 2019 Procuratura nu se grăbește și până în prezent nu are niciun bănuit în cadrul cauzei penale. Oare nu este clar că în spatele acestui grup criminal se află Plahotniuc, un mare prieten al lui Erdogan, care acum, apropo, luptă pentru a obține cetățenia turcă? Oare se cunoaște cum finul său, Andrian Candu, a promovat insistent acest proiect?”, se întreabă Slusari.

Platforma DA insistă în continuare să vină reprezentanții Ministerului Economiei la Parlament pentru elucidarea situației jiridico-financiare a construcției Arena Națională.

Audierile parlamentare privind situația de la complexul sportiv „Chișinău Arena”, planificate pentru ieri, 4 martie, au fost anulate din motiv că reprezentanții Guvernului, care ar fi urmat să participe, ar fi în autoizolare.

ZdG scria în septembrie 2020 că acest Complex sportiv „Chișinău Arena” urma să fie dat în exploatare în luna octombrie 2019, exact la un an de la începerea lucrărilor. Deși de la data promisă a mai trecut aproape un an, „familiile cu copii” nu-și pot petrece timpul liber în incinta Arenei, așa cum promitea unul dintre inițiatorii și promotorii proiectului, politicianul Andrian Candu. Terenurile de sport din cadrul Arenei nu pot găzdui evenimente, iar complexul nu poate fi dat în exploatare, chiar dacă construcția a fost finalizată, iar echipamentele necesare pentru buna funcționare au fost instalate. Inițial, s-a constatat că arena polivalentă nu putea fi dată-n exploatare pentru că nu putea fi conectată la rețelele de alimentare cu gaze, apă și canalizare, existente în zonă, apoi că nu era racordată la rețelele electrice. În mai 2019, printr-un prim acord adițional, statul și-a asumat obligația să achite în plus față de prevederile contractuale inițiale 1,5 milioane de euro pentru ca „Chișinău Arena” să fie conectată la apeduct și canalizare.

Ulterior, au apărut alte probleme care nu au fost luate în calcul la etapa inițierii proiectului, iar acum, pentru a fi rezolvate, e nevoie de investiții suplimentare: arena nu are construite drumuri de acces, iar unele terenuri adiacente complexului sportiv, pe unde urmează să fie făcute căi de acces, sunt în proprietate privată. Pentru construcția drumurilor către complex și pentru exproprierea proprietarilor de terenuri din imediata apropiere sunt necesare hotărâri de Guvern și voturi în Parlament, care ar urma să majoreze aportul statului în acest proiect „social” cu alte peste 3 milioane de euro. Astfel, suma inițială indicată în contractul de parteneriat public-privat pe care statul trebuie să o ramburseze, de 43 de milioane de euro, urmează să crească, în final, cu peste 5 milioane de euro pentru ca proiectul „Chișinău Arena” să poată deveni funcțional.

Citește materialul integral: VIDEO/ Chișinău Arena. Nota de plată