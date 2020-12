Discursul Maiei Sandu după învestirea în funcția de președinte al R. Moldova: „Sunt una dintre voi, un om simplu. Sunt președintele vostru și puteți conta pe mine”

Maia Sandu a ținut joi primul ei discurs în calitate de președinte al R. Moldova învestit oficial în funcție. În discursul său, Maia Sandu le-a mulțumit cetățenilor care la 15 noiembrie2020 i-au dat votul lor de încredere și „i-a rugat să meargă împreună mai departe”.

Tot aici, Maia Sandu a menționat că „împreună cu cetățenii va lupta împotriva corupției și pentru reușita Moldovei”.

Discursul președintelui ales al R. Moldova, Maia Sandu:

„Sunt una dintre voi, un om simplu, o fiică a acestui pământ, care a intrat în politică supărată de nedreptatea din jur și de corupția care sufocă întreaga țară.

Ca și mine, voi credeți că implicarea este soluția. Cu acest vot de încredere și cu prețioasele voastre speranțe eu intru astăzi pe poarta Președinției.

Celor din țară și din diasporă, celor care ați înțeles că Moldova are nevoie de fiecare dintre noi, eu vreau să vă mulțumesc din suflet și vreau să vă rog frumos să mergem în continuare împreună. Victoria trebuie să fii a țării, nu a politicienilor, iar victoria va fi a țării atunci când oamenii vor trăi bine acasă, iar politicienii vor fi slujitori ai cetățenilor.

Împreuna noi putem face multe, dar pentru ca să reușim, energia din ziua alegerilor trebuie să rămână aici pentru patru ani. Energia voastră este decisivă ca să transformăm Moldova cu adevărat. Dezvoltarea Moldovei trebuie să fie alegerea pe care o vom face în fiecare zi.

Am planuri mari pentru țara noastră, dar nu pot să le realizeze de una singură, eu am nevoie de ajutorul vostru. Dragi cetățeni, noi avem nevoie unul de altul pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Știu că așteptările sunt mari, iar provocările sunt și mai mari, trăim vremuri foarte grele. Ne-a prins pandemia cu un stat slab și distrus de atacurile interminabile ale grupărilor corupte. (…)

Voi fi președinte ones și integru, care nu a fost și nu va fi implicat niciodată în scheme de corupție. Voi fi un președinte corect care spune lucrurilor pe nume, care nu îi va menaja pe cei care încalcă drepturile cetățenilor și interesul țării. Voi fi un președinte care unește, care respectă toți cetățenii Republicii Moldova.

Voi fi un președinte modest care înțelege că funcția este o mare responsabilitate, nu o sursă de privilegii. Voi fi un președinte care prețuiește competența și care va promova și va susține oamenii în bază de merite. Voi respinge compromisurile care compromit, voi fi un președinte care va răspunde adevărului.

Voi fi președintele integrării europene, care va întoarce țara cu fața către partenerii externi, voi avea grijă ca Moldova să aibă o poziție clară și fermă pentru toți partenerii noștri și mă voi asigura că interesele noastre sunt înțelese și respectate. Voi promova o politică externă care să ajute politica internă, să construiască punți nu să ridice ziduri, să ne permită noi investiții și locuri de muncă, să deschidă uși pentru cetățenii noștri, pentru produsele noastre, să așeze țara noastră la masa de discuții alături de țări dezvoltate.

Nu am alt proiect mai important decât reușita Moldovei. Nu am altă grijă decât binele Moldovei. În zilele următoare vom porni lupta pentru transformarea Republicii Moldova și nu am nicio îndoială că vom reuși dacă vom fi așa cum știm noi să fim, „uniți” în primul rând. Cel mai important lucru pe care l-am reușit noi este unitate și pe baza ei trebuie să mergem mai departe să muncim împreună și voi muncit pentru toți cetățenii”, a declarat Maia Sandu după învestirea în funcția de președinte.