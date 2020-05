Deputatul socialist Vladimir Mizdrenco, diagnosticat cu COVID-19, nu ar fi respectat regimul de carantină. Primarul de Râșcani: „Prostia care dă naștere la indiferență”. Reacția parlamentarului

Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Vladimir Mizdrenco, nu ar fi respectat obligația de autoizolare la domiciliu, după ce pe 25 mai a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit primarului de Râșcani, Victor Bogatico, socialistul ar fi fost văzut în acest weekend pe străzile orașului, unde ar fi contactat cu mai multe persoane, inclusiv cu președintele raionului și consilierii locali.

Pe de altă parte, Vladimir Mizdrenco neagă acuzațiile aduse de alesul orașului Râșcani și susține că persoanele care au contactat cu el au fost supuse și ele testului, iar toate rezultatele sunt negative.

„Este regretabil ca dl Bogatico face astfel de afirmații. Este cinic sa faci politică și în caz când cineva este testat pozitiv la Covid. Singurul loc în care am ieșit în această perioadă, după dispoziția președintelui Parlamentului de vineri, este laboratorul unde am dat testul. Puținele persoane cu care am comunicat, până la testare, au mers și ele la laborator pentru a face investigații. Toți sunt negativi, inclusiv tatăl meu. În aceste zile urmez cu strictețe indicațiile medicului de familie și sper ca în curând va fi totul bine. Le urez tuturor sănătate or, nici deputații și nici primarii nu au imunitate la Covid”, a declarat parlamentarul pentru Ziarul de Gardă.