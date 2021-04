Deputatul Litvinenco, despre comunicatul PG privind întâlnirea dintre Popov și Lupașcu: „Din păcate, credibilitatea Procuraturii nicidecum nu are cum să se îmbunătățească”

După ce reprezentanții Procuraturii Generale (PG) eu emis miercuri, 28 aprilie, o notă prin care vin cu precizări în legătură cu imaginile în care apare adjunctul lui Stoianoglo discutând cu Boris Lupașcu, numit anterior de PSRM – ȘOR judecător la Curtea Constituțională (CC), deputatul PAS Sergiu Litvinenco susține că „credibilitatea Procuraturii nicidecum nu are cum să se îmbunătățească”.

Deputatul PAS spune că întâlnirea dintre Lupașcu și Popov a avut loc după ce a făcut publică sesizarea, „astfel încât orice referire la „recepționarea” ei în ziua de luni este foarte stângace”.

„Este o scuză foarte neinspirată. Înainte găseau mai bune. Am expediat și am făcut publică sesizarea sâmbătă, pe 24 aprilie, şi, imediat, a apărut în presă și în știri. Adică se știa bine despre ea, inclusiv – sunt sigur de asta – de către cei doi protagoniști ai „întâlnirii accidentale” de 40 de minute. Întâlnirea dintre ei a avut loc, conform datei de la camera, în ziua de duminică, 25 aprilie, adică după ce a devenit publică sesizarea, astfel încât orice referire la „recepționarea” ei în ziua de luni este foarte stângace. De aceea, rămân ferm convins, că procurorul general adjunct trebuie să-şi dea demisia, dar și să dea explicaţii publice, care a fost obiectul discuţiei. Din păcate, printr-un astfel de comunicat, credibilitatea Procuraturii nicidecum nu are cum să se îmbunătățească”, a scris Litvinenco într-o postare pe Facebook.