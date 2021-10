Cu o zi înainte de întrevederea delegației guvernamentale a R. Moldova cu Dmitrii Kozak, reprezentantul special al lui Putin, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, anunță că s-a întâlnit miercuri, 6 octombrie, cu adjunctul șefului Administrației de la Kremlin și că ar fi discutat cu acesta „un șir de subiecte ce țin de dezvoltarea și fortificarea parteneriatului strategic între două state”.

Liderul socialiștilor susține că a plecat în Federația Rusă „în cadrul unei vizite de lucru la Moscova”.

„În cadrul vizitei de lucru la Moscova, în calitate de președinte al Comisiei legislative pentru relațiile între Parlamentul R. Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse și în calitate de membru al grupului parlamentar de prietenie cu Rusia, am avut o întrevedere cu adjunctul șefului Administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu țara noastră. Am discutat un șir de subiecte ce țin de dezvoltarea și fortificarea parteneriatului strategic între două state. Am stabilit importanța asigurării unei dinamici pozitive pe pozițiile în care avem interese reciproce (…)”, a spus Dodon într-o postare pe Facebook.

Pe 6 octombrie, reprezentanții Guvernului de la Chișinău au anunțat că, potrivit înțelegerilor cu Federația Rusă, o delegație guvernamentală a R. Moldova se va afla într-o vizită de lucru la Moscova, joi, 7 octombrie.

Delegația va fi condusă de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vlad Kulminski. Din componența delegației vor mai face parte Vladimir Cuc, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Cristina Gherasimov, consilier al președintei R. Moldova, Maia Sandu, în domeniul politicii externe. Delegația R. Moldova va avea întâlniri la Ministerul de Externe al Federației Ruse, inclusiv cu viceprim-ministrul, Andrei Rudenko, și la Administrația Prezidențială, se va întâlni cu șeful adjunct al administrației președintelui, Dmitrii Kozak.

Pe11 august curent, Dmitrii Kozak, reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, a efectut o vizită de lucru la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul căreia au participat: ministrul de Externe, Nicu Popescu, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vlad Kulminski, viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne, precum și Cristina Gherasimov, consilieră a președintei în domeniul politicii externe. Detalii aici.

Atunci, după întrevederea de la Chișinău dintre Dmitrii Kozak, reprezentantul special al președintelui rus, Vladimir Putin și președinta R. Moldova, Maia Sandu, presa rusă a scris că „Kozak a spus că este mulțumit de negocierile cu Sandu”.

TASS a notat atunci că șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse „a apreciat conversația avută cu președinta Sandu ca fiind constructivă”. În legătură cu discuția despre soluționarea conflictului transnistrean, presa rusă scrie că Kozak i-a comunicat președintei Sandu că partea rusă este gata „să ofere asistență pentru (Moldova și Transnistria) ca să ajungă la un acord, nu mai mult, menționând că partea rusă „nu este pregătită să propună propriile condiții de soluționare a conflictului, declarând că acesta este problema R. Moldova”.