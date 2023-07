Copilul de trei ani al unui profesor american de la o școală privată din Chișinău a decedat după ce a căzut de la geamul panoramic al unei clase. „Spre șocul meu, am fost declarat drept suspect în cazul decesului fiului meu”

Un copil de trei ani, fiul unui profesor american care preda limba engleză la o școală privată din Chișinău, a decedat după ce a căzut de la etajul trei al unei încăperi a instituției. Băiatul a căzut de la geamul panoramic al clasei, în timp ce se juca împreună cu alți copii, iar părinții participau la o adunare a profesorilor cu directorul școlii. Deși tatăl băiatului acuză conducerea școlii, procurorii au deschis dosar penal pe numele lui, bănuindu-l de „lipsirea de viață din imprudență”, pentru că și-ar fi lăsat copilul nesupravegheat. Între timp, bărbatul a fost scos de sub urmărirea penală, dar spune că a rămas cu un gust amar despre felul în care se face justiție în R. Moldova.

Tadaki Tsujimura preda de 3 ani limba engleză la o școală privată internațională din Chișinău ce face parte din grupul Quality Schools International (QSI). A venit în R. Moldova în 2020 și spune că îi plăcea aici și că dorea să-și continue activitatea didactică la noi în țară. În data de 3 aprilie curent, zi de luni, Tadaki i-a luat cu el la școală pe fiul său Eiji, în vârstă de 3 ani și pe fiica lui de 6 ani. Pentru că Tadaki urma să participe la o adunare a profesorilor cu directorul instituției de învățământ, copiii acestuia au rămas, alături de copiii altor profesori, în cabinetul în care tatăl lor avea ore.

Circumstanțele incidentului

La câteva minute după începutul ședinței însă, băiatul a căzut de la geamul panoramic al clasei care se întinde de la pod până la podea, fără a avea instalat un mecanism de protecție.



„După câteva minute de la începerea ședinței, cele 3 fete care erau cu Eiji au ieșit în fugă din clasa în care se aflau și au spus că Eiji a căzut. M-am ridicat, crezând că a căzut și s-a rănit, așa că am părăsit întrunirea și am intrat în cabinetul meu, însă nu l-am văzut. Cineva a spus că a căzut pe fereastră. Am alergat spre scări, strigând ca cineva să sune la 112. Am ajuns afară și l-am văzut pe fiul meu nemișcat, întins pe jos. M-am așezat lângă el. Eram în panică. I-am tot spus că-l iubesc și l-am sărutat în mod repetat în timp ce așteptam o ambulanță. Am încercat să-i găsesc pulsul, dar nu m-am putut concentra. Când ambulanța a sosit, le-am spus că au trecut în jur de șapte minute de când a căzut. Ei nu au făcut nimic pentru a-l resuscita odată ce nu au putut stabili pulsul. Ulterior, Eiji a fost transportat la morgă”, își aduce aminte cu groază de acea zi Tadaki Tsujimura.



Familia Tsujimura

„Spre șocul meu, am fost declarat drept suspect în cazul decesului fiului meu”

Pe marginea decesului fiului său a fost inițiată o cauză penală, în care tatăl distrus de moartea acestuia a ajuns să fie bănuit pentru faptul că, aflându-se la adunare, nu ar fi avut grijă de copil. Dosarul penal a fost deschis pentru „lipsirea de viață din imprudență”, deși bărbatul declarase că fereastra nu era deschisă când el a plecat din clasă și că nu știe cine a deschis-o. „După câteva zile am primit un mesaj de la secretara școlii că trebuie să iau un avocat și să merg la departamentul de poliție, habar n-aveam de ce. Spre șocul meu, am fost declarat drept suspect în cazul decesului fiului meu”, povestește Tadaki Tsujimura

„Părinții comunității școlare sunt de partea noastră și caută răspunsuri la multe întrebări care rămân fără răspuns de la școală. Acele ferestre nu ar fi trebuit să existe sau cel puțin ar fi trebuit să aibă gratii, să fie protejate. Până la incident, atât eu, cât și alți profesori, am semnalat administrației școlii că ferestrele prezintă pericol. Abia după ce a decedat copilul meu, școala a decis să instaleze un mecanism de blocare a ferestrelor, însă nu a oferit niciun ajutor material pentru transportarea corpului fiului meu în SUA pentru a fi înmormântat”, afirmă Tadaki Tsujimura. Profesorul acuză școala de lipsă de respect față de familia sa, pentru că a refuzat să-i ofere ajutor material.

Cabinetul din care a căzut Eiji Tsujimura, fotografia a fost făcută după indident. Sursa Foto: Tadaki Tsujimura

„După câteva zile m-am întâlnit cu directorul școlii pentru a discuta care sunt opțiunile mele. El nu s-a oferit să ofere o compensație pentru durerea și suferința pe care familia noastră o va avea pentru tot restul vieții. Apoi a spus că vor aștepta ca să fie o finalitate în dosarul penal pentru a lua o decizie. Eu i-am cerut o soluție, dar s-a prefăcut că nu înțelege ce îi cer. În cele din urmă, a spus că trebuie să vorbească cu consiliul de administrație înainte de a lua o decizie. Într-un final, nu am primit nimic de la școală. Totuși, părinții și profesorii școlii s-au oferit să facă o strângere de fonduri pentru familia mea”, precizează bărbatul.

Concluziile procurorului

La 13 iunie a fost emisă o ordonanță pe marginea urmăririi penale în care Tadaki Tsujimura a fost scos de sub învinuire. „Analizând toate materialele cauzei penale, conchid că, fiind efectuate toate acțiunile de urmărire penală posibile și apreciind probele acumulate din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității, veridicității și coroborării lor în ansamblu, nu au fost administrate probe suficiente care ar dovedi vinovăția lui Tadaki Tsujimura în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 149, alin. 1 din Codul penal. Astfel, raportând normele legale supra menționate la circumstanțele de fapt stabilite, concluzionăm că Tadaki Tsujimura urmează a fi scos de sub urmărire penală”, se arată în ordonanța semnată de procurorul Remus Moroz.

Dosarul penal inițiat după decesul lui Eiji Tsujimura nu a fost clasat după ce tatăl său a fost scos de sub urmărire penală. Recent, soția acestuia, Assel Tsujimura, a depus o plângere, în care cere ca administrația școlii și autoritățile publice locale să fie trase la răspundere penală acuzând condițiile în care s-a dat în exploatare etajul 3 al instituției de învățământ, cu ferestre panoramice care nu erau dotate cu un mecanism de protecție.

La nouă zile după decesul copilului familiei Tsujimura, directorul școlii QSI Chișinău, Glen Chapman, a venit cu un mesaj pe portalul săptămânal al școlii în care susținea că „dorește ca familia lui Tadaki să fie ajutată într-un moment greu”.

Reprezentanții QSI Chișinău ne-au informat că școala nu oferă detalii despre acest caz. „Domnul director nu este în țară și va reveni în a doua săptămână a lunii august. Până atunci, nu vă putem oferi niciun comentariu, doar directorul este împuternicit să ofere comentarii la această temă”, ne-a comunicat Marina Căpățină, administratoare în cadrul școlii.