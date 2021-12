Ce spune președinta Maia Sandu despre scandalul în care a fost implicată Avocata Poporului

„Nu pot să spun exact ce s-a întâmplat acolo și dacă a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Am văzut doar că răspunsurile doamnei Moloșag la suspiciuni nu au fost convingătoare, dar ce s-a întâmplat după, a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp și loc ca lucrurile să se analizeze și să nu fie o atitudine superficială”. Declarația aparține președintei R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul „Ediției Speciale” de la postul de televiziune TVR Moldova.

Șefa statului spune că nu a avut ocazia să o cunoască pe Natalia Moloșag, chiar dacă a fost reprezentată de aceasta „într-un caz”.

„Fiind în această luptă politică, am avut multe situații în care am avut nevoie de avocat în luptele cu oponenții mei politici și, în unele situații, avocații erau angajați de echipa de campanie sau de partid. Deci, în cazul acesta nu am cunoscut-o nici până și nici după. Din ceea ce am văzut eu, răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare. Nu pot să spun exact ce s-a întâmplat acolo și dacă a avut dreptate sau dacă nu a avut dreptate. Am văzut doar că răspunsurile la suspiciuni nu au fost convingătoare, dar ce s-a întâmplat după a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp și loc ca lucrurile să se analizeze și ca să nu fie o atitudine superficială. Deci, lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Valul a venit foarte mare, omul și-a dat demisia și cu asta s-a terminat. În ce măsură este vinovată sau nu, deja nu mai interesează pe nimeni, din păcate (..)”, a declarat Maia Sandu.

Natalia Moloșag a anunțat joi, 2 decembrie, că și-a depus la Parlament demisia din funcția de Avocată a Poporului. Decizia vine după ce Natalia Moloșag a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017 la 4 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

În apărarea sa, Natalia Moloșag, a declarat că doar l-a ajutat pe clientul său să se reîncadreze în societate, oferindu-i un post de muncă temporar în cadrul oficiului în calitate de șofer, agent de pază, dar și alte funcții auxiliare.

Avocatul Poporului pentru drepturile copiilor și un grup de actuali și foști angajați ai Oficiului Avocatului Poporului califică declarațiile făcute miercuri, 1 decembrie, de actuala Avocată a Poporului Natalia Moloșag care a acuzat mai multe nereguli în cadrul instituției, declarând și că la preluarea mandatului nu a primit suport din partea colegilor din cadrul Oficiului, drept denigratoare. Într-o declarație comună publicată pe site-ul Ombudsman-ului aceștia menționează că „resping hotărât aceste învinuiri, pe care le consideră neîntemeiate și gratuite”.