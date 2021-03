Candidatul desemnat la funcția de premier: „Suntem gata să ne asumăm din plin actul guvernamental”. Primele acțiuni pe care le va face eventualul Cabinet de miniștri condus de Igor Grosu

Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de premier, Igor Grosu, susține că este gata să-și asume din plin actul guvernamental în cazul în care marea majoritate a deputaților din Parlamentul R. Moldova își vor da votul de încredere. Totodată, Grosu a declarat că decizia privind votul deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va fi luată în aceste zile în cadrul Consiliului Politic Național. Declarațiile au fost făcute în această seară în cadrul emisiunii „În Profunzime„ de la ProTV Chișinău.

„Noi vom merge să cerem votul de încredere al deputaților. Parlamentul acum este într-o dilemă: anticipate sau Guvern. Acum, după a doua rundă de consultări, eu am fost desemnat în calitate de candidat. Noi parlamentarii trebuie să dăm un răspuns foarte clar. Fie prin nevotare vom merge la anticipate, iar în cazul în care vor prevala numărul celor care își doresc alegeri într-un timp mai îndepărtat, atunci – DA – noi suntem gata să intrăm repede în acțiune.



Noi trebuie în primul rând să urmăm deciziile CC și din acest motiv nu am propus programul de guvernare pâna la decizia de ieri. Desigur luăm în calcul situația pandemică. Noi așteptăm și în continuare ca Guvernul în demisie să gestioneze mai bine situația. Eu personal însă nu văd acest lucru. Din acest motiv de această dată avem o asemenea abordare. În cazul că vom fi votați noi ne asumăm din plin acest lucru.



Vom merge deodată cu acțiuni. Am rugat colegii să-și facă tema pentru acasă. Cât ține de prima noastră acțiune, vom face modificări la capitolul secretari de stat, dar și în rândul reprezentanților Guvernului în teritorii. Nu vom oferi termen de tranziție. La primă ședință vom face remanierile necesare și ne vom apuca de treabă. (…) Printre acțiuni se numără și reconsiderarea cheltuielelor din buget, folosirea rațională a proiectelor care sunt în desfășurare, dar și atragerea asistenței externe ieftine pentru necesitățile noastre. Primul beneficiar al acestor pachete va fi domeniul sănătății“, a susținut Grosu.

Totodată, Grosu a declarat că decizia privind votul deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va fi luată în aceste zile în cadrul Consiliului Politic Național.

„Pot să vă spun că eu tratez cu mare seriozitate acest exercițiu. Eu înțeleg unde merg, iar colegii știu ce situație avem și ce avem de făcut“, a spus Grosu.

Candidatul PAS pentru funcția de premier a mai spus că a avut deja întâlniri cu câțiva colegi din Parlament. Acesta a precizat că nu mizează pe sprijinul deputaților din Partidul „Șor” și din Platforma Pentru Moldova.

„Am avut o discuție bună cu colegii din PDM. Le-am spus că suntem pregătiți pentru ambele scenarii. Azi am mai avut o discuție cu colegii din Platforma DA și am convenit să avem o altă discuție mâine. Tot azi am discutat cu PSRM, cu șeful fracțiunii”, potrivit lui Grosu.

Candidatul desemnat la funcția de premier, Igor Grosu, ar urma să meargă joi, 25 martie, în plenul Parlamentului de la Chișinău pentru a solicita votul de încredere al deputaților pentru învestirea noului Guvern. Anunțul a fost făcut de către deputatul Platformei DA Dinu Plângău.

Curtea Constituțională (CC) a pronunțat luni, 22 martie, Hotărârea prin care a declarat constituțional Decretul Președintei R. Moldova, Maia Sandu, nr. 47-IX din 16 martie 2021, privind desemnarea lui Igor Grosu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru.

Președinta R. Moldova Maia Sandu a semnat marți, 17 martie, decretul prin care l-a desemnat pe Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată după ce Mariana Durleșteanu, pe care socialiștii au înaintat-o la funcția de prim-ministru, a anunțat, tot marți, că își retrage candidatura.

