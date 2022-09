După de ZdG a publicat, în cadrul rubricii „Cititorul de Gardă” în ediția din 11 august istoria unei profesoare de limbă franceză, Nina Mihailovschi, care relata despre pensia mică pe care o primește, deși a muncit timp de 52 de ani în școală, redacția ZdG a primit o serie de scrisori la tema pensiilor.

Teodosia Pogreban, din Hîncești, a activat timp de 45 de ani în calitate de asistentă medicală în sala de operații. Femeia susține că deși a muncit timp de 11 ani după pensionare, primește o pensie mult mai mică decât colegii care au activat mai puțin timp.

„Am 86 de ani, de specialitate sunt asistentă medicală în sala de operații, cu categorie superioară. Am muncit 45 de ani și 9 luni. În 1993 am ieșit la pensie, cu 90 de lei și cu gradul 2 de invaliditate, având un accident la muncă în iarna 1978, suferind o operație și 6 luni de reabilitare. Atunci, grad de invaliditate nu mi-au dat. La sovietici, accidentele de rezonanță în câmpul muncii erau tăinuite.

După ce am ieșit la pensie în 1993, după două zile de odihnă, am fost chemată înapoi la locul de muncă unde am lucrat încă 11 ani și 5 luni. Pe 17 ianuarie 2020, am depus cerere de recalculare a pensiei. Nu prea am fost mulțumită de rezultat, mi-au explicat mai multe articole din lege după cum se calculează, dar pe care nu le-am mai înțeles. Cam ce cuantum aveau galoșii, cratițele și alte obiecte cu care se achitau pensiile și salariile în anii 1996-97?

O persoană care este, de asemenea, asistentă medicală, dar nu în sala de operație, care și-a schimbat locul de muncă de câteva ori, găsind oferte mai convenabile, a ieșit și ea la pensie în 1993. După pensionare a mai lucrat un an de zile, iar acum are o pensie de 4650 de lei, cu mult mai mare decât a mea. Oare cum este posibil așa ceva?”, se întreabă femeia.

„Cred că aceste legi sunt elaborate tot de cei ce în căutarea lucrului mai ușor și convenabil sar dintr-un fotoliu în altul, mai moale”

„Am mers la asistenta socială, pentru a primi explicații. Ea m-a ascultat, mi-a verificat documentele și mi-a spus că totul este legitim, adăugând că aici nu contează anii munciți, dar anul când a fost depusă cererea de recalculare a pensiei (doamna s-a adresat în 2022). Ce lege a fost adoptată în 2022, încât venitul primit timp de un an de zile, este mai valoros decât cel obținut timp de 11 ani jumătate? Despre un caz asemănător, am citit în ediția din 11 august a ZdG, unde o profesoară de limbă franceză, Nina Mihailovschi, se revoltă și ea din cauza unei pensii mai mici, având mai mulți ani munciți.

Care este logica acestei legi stupide? La cei ce au lucrat puțin le-a fost bine atunci și acum le este. Ei și-au păstrat sănătatea, tot timpul au fost cu familia, nu au știut ce-i munca grea cu nopți nedormite. Sunt șmecheri, bravo și un bun exemplu ce servește ca lecție celor proști, care s-au străduit să muncească bine, cinstit, cu sacrificiu. Cred că aceste legi sunt elaborate tot de cei ce în căutarea lucrului mai ușor și convenabil sar dintr-un fotoliu în altul, mai moale. Iar, cei ce au pus fundamentul tuturor științelor, cei care au salvat vieți, cei care cu sudoarea lor au stropit pământul și ne-au pus pâinea pe masă, prin aceste legi sunt umiliți și batjocoriți.

Cu sănătatea eu sunt pe calea de plecare, dar mă adresez din numele tuturor aflați în această situație, oamenilor de sus, pentru ca dreptatea de la fundul mării să fie scoasă, pentru a triumfa pentru cei ce rămân”.

ZdG va documenta subiectul abordat de către cititori și va reveni ulterior cu un articol.

