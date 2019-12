Cum explică unul dintre adjuncții procurorului general averea „de milioane” pe care o deține

Ruslan Popov, unul dintre cei trei adjuncți ai procurorului general, desemnați recent de către Alexandr Stoianoglo, deține o avere „de milioane”. El locuiește într-o casă la sol în localitatea sa de baștină, iar în ultimii ani acesta a cumpărat sau a vândut mașini care costau zeci de mii de euro. „Nu pot spune că mă laud cu faptul că am fost ajutat de părinți și de socri, dar într-adevăr așa este. În plus, am și eu deja 23 de ani lucrați în procuratură”, afirmă Popov, argumentându-și averea.

Ruslan Popov

Ruslan Popov, unul dintre cei trei adjuncți desemnați în funcție de noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, indică în declarația sa de avere și interese pentru anul 2018 că, împreună cu soția, avocata Iulia Popov, care a activat, până în 2016, în Procuratura Ialoveni, dețin două automobile fabricate și cumpărate în 2017: un Hyundai Santa Fe, în valoare de 506 mii de lei, şi un Hyundai Grand Santa Fe, cu valoarea de 739,5 mii de lei.

A vândut un BMW X5 cu aproape un milion de lei

Familia Popov mai are un automobil de model Toyota Corolla, fabricat în 2006 și procurat în 2018. În ultimii ani, familia proaspătului adjunct al procurorului general a făcut mai multe tranzacții cu mașini de lux. În 2016, familia Popov cumpăra un BMW X5. În 2017, automobilul a fost vândut cu 998 de mii de lei. Un alt automobil, tot BMW X5, procurorul și familia sa l-au vândut unui SRL, doar că pentru suma de 150 mii de lei. În 2017, înainte de a cumpăra cele două automobile Hyundai Santa Fe, familia Popov a vândut şi un Hyundai Tucson cu 14 mii de euro.

Familia Popov locuiește, așa cum ZdG a dezvăluit încă în 2013, într-o casă cu două niveluri din Mileştii Mici, Ialoveni, la aproximativ 13 km de Chişinău. În declarația de avere și interese pentru anul 2018, pe lângă imobilul „de milioane” în care trăiește, Ruslan Popov a indicat că, în 2018, a vândut cu 850 mii de lei un apartament de peste 120 m.p., aflat în blocurile construite special pentru angajații procuraturii, amplasate pe str. Melestiu, iar cu alte 200 mii de lei – două locuri de parcare din același complex. În schimb, familia sa a cumpărat, în martie 2019, peste 8 ha de terenuri agricole.

Casa lui Ruslan Popov

Ruslan Popov a indicat și datorii în declarația sa de avere și interese pentru 2018. Anul trecut, de exemplu, Alexandru Popov, fiul procurorului, a contractat o datorie de 125 mii de lei de la bunica sa, Maria Popov. Banii ar urma să fie rambursați până în 2030. Din 2014 și 2016, Iulia Popov, soția procurorului, are și ea două datorii în sumă totală de 15 mii de euro. Banii au fost primiți, fără dobândă, de la părinți, Ion (decedat între timp) și Pelaghia Oprea, și ar trebui rambursați până în 2034, respectiv, 2036.

„Mama mea are peste 15 ani de zile de când lucrează în Italia”

Solicitat de ZdG, Ruslan Popov a explicat cum a reușit să adune averea pe care o deține. „Mama mea are peste 15 ani de zile de când lucrează în Italia. Fratele meu, împreună cu familia, tot lucrează în Italia. Tatăl meu, până nu demult, a lucrat în Federația Rusă. Socrii mei au venit din Ucraina în R. Moldova, să locuiască împreună cu mine. Respectiv, tot ce au agonisit timp de o viață au adus, iar ei, în Ucraina, în regiunea Ismail, s-au ocupat cu serele. Au avut cu ce duce un trai suficient de decent și bun”, zice Ruslan Popov.

„Nu pot să spun că mă laud cu faptul că am fost ajutat de părinți și de socri, dar așa este. În plus, am și eu deja 23 de ani lucrați în procuratură. Mama soacră trăiește cu mine, are o căsuța în curtea casei noastre. Mașinile au evoluat de-a lungul anilor. Eu am mașini de zeci de ani, deja. Ca și orice cetățean. Inițial își cumpără o mașină, pe urmă mai agonisește, o vinde și își cumpără alta. Tot așa. Așa s-a întâmplat și cu soția. A agonisit, i-au mai dat părinții și și-a cumpărat și ea o mașină. Nu-i Mercedes, nu-i BMW, e-un Hyundai”, precizează procurorul Popov.

CV-ul noului adjunct al Procurorului general

Ruslan Popov activează în organele Procuraturii din 1997, când şi-a început activitatea în calitate de anchetator în Procuratura Leova. În 2004, a ajuns în cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică din cadrul Procuraturii Generale (PG), ulterior devenind şef al acestei direcţii. În 2013, prin ordinul procurorului general de atunci, Popov a fost delegat în funcţia de şef interimar al Procuraturii Anticorupţie.

La scurt timp după ocuparea funcției de şef interimar al Procuraturii Anticorupţie, ZdG a scris că acesta locuia într-un imobil cu două niveluri în Mileştii Mici, aproape de Chişinău. Ulterior, s-a constatat că Popov nu a indicat casa în declarațiile sale cu privire la venituri şi proprietate, iar în octombrie 2013, pe numele său a fost deschis un dosar penal. În aceeași perioadă, Popov a fost suspendat din funcție şi s-a retras din cursa pentru şefia Procuraturii Anticorupţie, competiţie în care s-a înscris iniţial. După ce concursul s-a încheiat, dosarul penal pe numele lui Ruslan Popov a fost clasat, astfel că acesta nu a mai putut candida la funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, câștigată atunci de Eduard Harunjen.

A dorit să plece din procuratură pentru a deveni judecător

În octombrie 2014, Popov a câștigat concursul pentru numirea în funcția de şef al Procuraturii Ciocana, mun. Chişinău, iar în decembrie 2016, după reformarea Procuraturii, a fost numit în funcţia de adjunct al procurorului-şef al municipiului Chişinău, şef al oficiului Ciocana. În august 2018, mandatul său la șefia Oficiului Ciocana s-a încheiat înainte de termen, el fiind numit în funcţia de șef al Secţiei analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecţia intereselor societății a PG.

În iulie 2019, Ruslan Popov, dar și soția sa, Iulia Popov, fostă procuroră, au depus cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a fi evaluați în vederea accederii în funcția de judecător. CSM a remis materialele la Institutului Național al Justiției pentru susținerea examenului în baza vechimii în muncă. „La acea etapă, lucrurile era imprevizibile și chiar stăteau prost în sistem și chiar mă gândeam să mă duc la un loc de muncă unde să fiu cu mult mai independent și să răspund singur de soarta mea și să răspund doar pentru mine. Asta a fost intenția. În ceea ce privește perspective, depinde cum o să deruleze evenimentele în procuratură. Până când, avem toată susținerea procurorului general și cred este unul dintre cei mai cumsecade și mai corecți și curați procurori generali care au existat și fiind în echipa lui, nu exclud că voi rămâne în Procuratură. Nu înseamnă că nu voi participa la acel examen de la INJ, pentru că rezultaltele sunt valabile mai mulți ani, dar încă nimic nu e bătut în cuie”, precizează Ruslan Popov.

Roșioru, al treilea mandat de adjunct consecutiv

Alți doi procurori care vor fi, în următoare perioadă, adjuncți ai lui Alexandr Stoinaoglo sunt Mircea Roșioru și Iurie Perevoznic. Roșioru și-a păstrat fotoliul după ce a fost numit, pentru prima dată, adjunct al procurorului general în 2017 de către Eduard Harunjen, ex-procurorul general, el fiind atunci președintele CSP. Roșioru a fost adjunct și în perioada în care la șefia PG s-a aflat Dumitru Robu. Anterior, Roșioru a fost șeful Direcției Juridice a PG și președintele al Colegiului de Calificare.

Mircea Roșioru activează în organele procuraturii din anul 2001. În 2018, adjunctul procurorului general a devenit, oficial, proprietarul unui apartament de 121 m.p. în care investise anterior, la fel ca și colegul său, într-un bloc ridicat pentru procurori. Tot în 2018, Roșioru și-a cumpărat un garaj și un spațiu nelocativ de 13 m.p.

În 2016 a plecat din PG, în iulie 2019 a revenit ca inspector judecător

Iurie Perevoznic, celălalt adjunct al procurorului general a ocupat, din iulie 2019, funcția de inspector-judecător în cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă CSP. El a plecat din organele procuraturii în martie 2016, perioadă în care deținea funcția de procuror-șef al Secției minori și drepturile omului din cadrul Direcției investigații generale a PG.

După ce a plecat din Procuratură, Perevoznic a fost avocat, dar în 2018 a indicat venituri și din activități în cadrul Asociației „La Strada”. Iurie Perevoznic deține, împreună cu soția, un apartament de 54 m.p. și un automobil Honda Acord, fabricat în 2003 și procurat în 2010.