Lămâi, rodii, por­to­ca­le, cur­ma­le, smo­chi­ne şi plan­te deco­ra­ti­ve nemaiîn­tâl­ni­te în R. Mol­do­va, colo­rea­ză sera moder­nă, con­stru­i­tă de fami­lia Dana­lachi din ora­şul Can­te­mir. Acum un an, mem­brii fami­li­ei au bene­fi­ci­at de un grant ofe­rit de Uniu­nea Euro­pea­nă, din care şi-au lan­sat pro­pria afa­ce­re.

Banii ofe­ri­ţi de UE au ajutat-o pe Ange­la Dana­lachi să-şi împli­neas­că visul, transformându-şi pasiu­nea pen­tru cre­ş­te­rea flo­ri­lor într-o afa­ce­re uşor par­fu­ma­tă de citri­ce şi plan­te exo­ti­ce, care te duc nea­pă­rat cu gân­dul la mare, la pla­jă, la lini­ş­te, chiar dacă după geam poa­te fi ploa­ie sau viscol.

Inovaţiile descoperite în 38 m.p.

„Sera e mică. Are doar 38 m.p., dar este moder­nă, con­stru­i­tă din sti­clă. Aco­pe­ri­şul e din poli­car­bo­nat, ast­fel că nu ne spe­rie nici vân­tul puter­nic şi nici nin­so­ri­le abu­n­den­te. Tot­o­da­tă, aco­pe­ri­şul e con­stru­it ast­fel încât raze­le soa­re­lui să pătrun­dă direct în seră, asi­gu­rând o tem­pe­ra­tu­ră de cel puţin 15 gra­de. Este ino­va­tiv şi sis­te­mul de încă­l­zi­re, unul foar­te raţio­nal: sera este con­stru­i­tă cu jumă­ta­te de metru mai jos de nive­lul solu­lui, aco­lo unde tem­pe­ra­tu­ra este ace­ea­şi atât iar­na, cât şi vara. La o adân­ci­me de 45 cm sunt insta­la­te ţevi, prin care cir­cu­lă aer cald. Ast­fel, obţi­nem efec­tul de „pode­le cal­de”, poves­teş­te feme­ia, care spu­ne că şi-a dorit mult o seră rezis­ten­tă, care nu ar fi schim­ba­tă în fie­ca­re an.

Ange­la spu­ne că a ţinut cont şi de nece­si­tă­ţi­le plan­te­lor exo­ti­ce şi le-a ame­na­jat un „cul­cuş” per­fect, pen­tru a nu le stre­sa în vre­un fel. „Solul din seră l-am ames­te­cat cu nisip spe­cial de mare, ca să se sim­tă ca la ele aca­să”, zâm­beş­te ea.

Feme­ia e mân­dră că a reu­şit să insta­le­ze şi un sis­tem modern de iri­ga­re. „Avem două tipuri de sis­te­me de iri­ga­re: prin picu­ra­re şi unul care poa­te fi setat ca să imi­te cea­ţa sau ploa­ia tro­pi­ca­lă, de care au nevo­ie plan­te­le. Des­pre aces­te sis­te­me am aflat de la un pro­du­că­tor de citri­ce din Tur­cia cu care cola­bo­rez şi de la care am pre­lu­at une­le secre­te, care îmi aju­tă să obţin roa­de sigu­re. Sis­te­mul de iri­ga­re m-a cos­tat cir­ca 2500 de lei. Nu e scump, pen­tru că sera e mică”, expli­că Ange­la, care recu­noa­ş­te că acum cau­tă un sis­tem de ven­ti­la­re per­for­mant şi înva­ţă trep­tat cum poa­te să lup­te bio cu dău­nă­to­rii.

Salată proaspătă pe timp de iarnă

„Am inves­tit în sere ca să pot cre­ş­te arbori exo­tici şi flori care nu cresc în R. Mol­do­va. Voiam să con­stru­iesc sere care să con­su­me cât mai puţi­nă ener­gie şi care să ne per­mi­tă, indi­fe­rent de con­di­ţi­i­le cli­ma­te­rice, să cre­ş­tem aces­te plan­te, ca apoi să le adap­tăm la con­di­ţi­i­le din apar­ta­men­te­le cum­pă­ră­to­ri­lor de la noi”, expli­că feme­ia.

Ange­la Dana­lachi spu­ne că plan­te­le exo­ti­ce au o peri­oa­dă de cre­ş­te­re mai mare şi de ace­ea, a decis să cre­as­că în seră, în tim­pul ier­nii, sala­tă, ier­buri aro­ma­ti­ce, ridi­che, etc. „Am încer­cat să plan­tez tot ce este la mare cău­ta­re de res­ta­u­ran­te în peri­oa­da rece a anu­lui. Nu duc lip­să de cli­enţi. Toţi vor să îşi adu­că în casă câte un pom exo­tic sau în tim­pul ier­nii să mănân­ce sala­tă proas­pă­tă, cres­cu­tă sănă­tos, fără chi­mi­ca­le. Tot ce cresc este sută la sută natu­ral, pen­tru că ţin foar­te mult la cum­pă­ră­to­rul meu. Apoi, dacă pia­ţa de des­fa­ce­re este mică, reu­şeşti să te afirmi şi să fii cău­tat şi apre­ciat doar dacă pro­pui un pro­dus cu ade­vă­rat bun, de cali­ta­te”, opi­nea­ză Ange­la.

Proiectele europene

„În R. Mol­do­va vin foar­te mul­te pro­iec­te euro­pe­ne care ne ofe­ră bani, de ace­ea tre­bu­ie să apli­căm, să fim activi şi inven­tivi. Noi avem doar de câş­ti­gat, pen­tru că aces­te gran­turi sunt un start fru­mos al pro­pri­ei afa­ceri. Par­te­ne­rii externi fac tot posi­bi­lul să te aju­te să-ţi dezvo­lţi afa­ce­rea de fami­lie, pen­tru că ei vor ca oame­nii de la noi să aibă un loc de mun­că şi să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea ţării. E o şan­să care nu tre­bu­ie rata­tă. Fiţi con­ci­şi şi promovaţi-vă ide­i­le. Che­ia suc­ce­su­lui este să-ţi pla­că ceea ce faci şi să ai niş­te obiec­ti­ve bine sta­bi­li­te”, îndeam­nă Ange­la, care este bene­fi­ci­a­ra pro­iec­tu­lui INOBIZ, „Dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor ino­va­toa­re pen­tru o cre­ş­te­re eco­no­mi­că loca­lă dura­bi­lă”, imple­men­tat de către PNUD Mol­do­va.

„Des­pre acest pro­iect am aflat în cadrul unui semi­nar de instru­i­re, la care obi­ş­nu­iesc să par­ti­cip, deo­a­re­ce sunt întot­dea­u­na inte­re­sa­tă de tot ce-i nou şi de oport­u­ni­tă­ţi­le de dezvol­ta­re. Atunci când am înţe­les că între­prin­de­rea noas­tră întru­neş­te toa­te cerinţe­le, am apli­cat la pro­iect. Să şti­ţi că deci­zia nu ne-a bătut sin­gu­ră la uşă. Îna­in­te de a apli­ca anu­me la acest pro­iect, am stu­di­at toa­te oport­u­ni­tă­ţi­le care se pro­pu­neau la acel moment şi am ales”, sub­li­ni­a­ză feme­ia.