Filantroapa Galina Dodon

De când Igor Dodon a devenit preşedinte al R. Moldova, Galina Dodon, soţia acestuia, s-a lansat în acţiuni de caritate. Într-un timp record, Fundaţia de binefacere „Din suflet”, fondată de prima-doamnă, dar şi sub patronajul preşedintelui R. Moldova, a ajutat un număr impresionant de persoane – fapt ce nu le prea reuşeşte altor organizaţii filantropice din R. Moldova.

Fundaţia „Edelweiss”, a lui Vlad Plahotniuc, Fundaţia „Renato Usatîi”, Asociaţia obştească „Pentru Orhei”, Fundaţia „Soluţia”, iar mai nou, Fundaţia de binefacere „Din suflet” – toate aceste structuri filantropice au în spatele lor câte un politician, care pe seama acestora îşi face imagine politică. În 2011, Igor Dodon a iniţiat Fundaţia de binefacere „Soluţia”, care, după ce a devenit şef de stat, a intrat în umbră, locul ei fiind ocupat de Fundaţia „Din suflet”.

De unde ia bani pentru binefacere Galina Dodon?

Acţiunile de binefacere înseamnă bani. În mod obişnuit, organizaţiile filantropice obţin resurse financiare de la donatori şi sponsori. Adesea, colectarea de fonduri este un proces de lunga durată. Însă, pentru fundaţia Galinei Dodon aceasta nu pare să fie o problemă. Cu toate acestea, sursele de venit ale fundaţiei rămân învăluite în taină. În lipsa unor rapoarte financiare din partea acestora, este aproape imposibil de stabilit de unde „curg” banii în buzunarul fundaţiei.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Preşedinţiei, soţia şefului statului R. Moldova, Galina Dodon, deţine funcţia de director financiar la „Exclusiv Media SRL” – firmă creată de Corneliu Furculiţă, deputat din partea Partidului Socialiştilor. Reieşind din declaraţia de avere a lui Igor Dodon pentru anul 2016, Galina Dodon a obţinut la locul de muncă un venit de 167.175 de lei. Lunar, aceasta ar însemna un salariu de circa 14 mii de lei. Din indemnizaţii, Galina Dodon a mai obţinut 38.158 de lei. În total, în anul 2016, prima doamna a R. Moldova a avut un venit de 205.333 de lei.

În încercarea de a afla veniturile şi provenienţa resurselor financiare ale Fundaţiei „Din suflet”, am expediat o solicitare de informaţii Ministerului Justiţiei. În răspuns ni s-a comunicat că „organizaţia specificată va împlini un an de activitate pe 8 februarie 2018 şi că abia atunci va depune actele solicitate”. În acelaşi timp, Fundaţia „Din suflet” a ignorat orice solicitare de informaţii de la ZdG.

La 15 august, în cadrul unui briefing de presă la Reşedinţa de Stat, Rita Manole, membră a consiliului fundaţiei, a prezentat raportul de activitate al Fundaţiei „Din suflet”. Aceasta s-a rezumat doar la enumerarea acţiunilor de caritate întreprinse în ultimul timp de fundaţie, fără a face trimitere la rapoarte financiare sau la sponsorii şi donatorii organizaţiei. Cu toate acestea, Igor Dodon a declarat că în timpul apropiat Fundaţia „Din suflet” urmează să prezinte un raport pentru cele 10 luni de activitate.

După cum se menţionează în unele comunicate de presă postate pe site-ul Preşedinţiei, prima-doamnă a stabilit unele înţelegeri de colaborare în domeniul carităţii cu Marina Secina, preşedinta Federaţiei Ecvestre din Federaţia Rusă, cu prima-doamnă a Turciei, Emine Erdogan, cu Zhang Yinghong, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în R. Moldova, cu Rita Sargsyan, prima-doamnă a Armeniei, şi cu Nailea Muhametşina, soţia Ambasadorului Federaţiei Ruse în R. Moldova. În cele cinci cazuri ambele părţi au convenit asupra colaborării în domeniul filantropiei.

În vizită la fundaţia Galinei Dodon

Într-o după-amiază, am ajuns în sectorul Buiucani din Chişinău, acolo unde, potrivit Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale, îşi are sediul Fundaţia de binefacere „Din suflet”. Odată ajunşi la destinaţie, pe adresa Onisifor Ghibu 7/4, am găsit un bloc locativ de culoare galbenă, cu mai multe etaje. Conform Registrului de Stat al ONG-urilor, fundaţia se află în apartamentul numărul 4, care, conform datelor de la Cadastru, aparține companiei „Reconscivil”, cea care a fost implicată și în construcția casei președintelui R. Moldova. Am tastat la interfon numărul apartamentului, aşteptând să ni se deschidă. După câteva secunde de aşteptare, la intrare apare o doamnă. Fiind întrebată dacă aici îşi are sediul Fundaţia de binefacere „Din suflet”, aceasta ne-a răspuns afirmativ, invitându-ne înăuntru, fără a ne întreba cine suntem. Intrăm în oficiu şi îi spunem că suntem de la ZdG şi că avem câteva întrebări referitoare la activitatea fundaţiei. Atunci, pe chipul angajatei apărură semne de uimire. Îi relatăm că am trimis câteva mesaje pe adresa electronică a fundaţiei, în care le solicitam respectuos să ni se ofere copiile rapoartelor financiare şi lista sponsorilor fundaţiei. Îi mai comunicăm că solicitările noastre de informaţie au fost ignorate.

Femeia argumentează că „fundaţia nu este obligată să vă răspundă. Noi avem obligaţii faţă de organele de stat şi prezentăm respectivele rapoarte. Eu nu răspund de contabilitate. Contabilitatea este cea care trimite în modul în care este prevăzut de legislaţie rapoartele financiare. Eu doar mă ocup de recepţionarea şi analiza cererilor”, spune femeia, arătându-ne mai multe foi semnate. La final de discuţie aceasta a mai adăugat: „Pot să vă spun că noi folosim doar surse legale. Sunt surse sponsoriale şi noi nu accesăm fonduri guvernamentale. Totul este corect şi conform legii”. Înainte de plecare am lăsat datele noastre de contact, pentru cazul în care cineva din administraţia fundaţiei ar binevoi să ne ofere mai multe informaţii. A trecut o săptămână de la acea întâlnire, dar niciun reprezentant al fundaţiei nu a luat legătura cu ZdG.

Blocul în care este înregistrată fundaţia Galinei Dodon se află chiar în spatele casei familiei preşedintelui. E o casă cu trei nivele despre care ZdG a scris anterior.

Deoarece la fundaţie nu am obţinut răspunsurile aşteptate, ne-am adresat la Preşedinţia R. Moldova. În acest sens, am apelat-o pe Rita Manole, consiliera preşedintelui Dodon şi membră a consiliului Fundaţiei „Din suflet” – post care îi permite să ne răspundă la o serie de întrebări privind activitatea fundaţiei. În cele mai multe cazuri, aceasta o însoţeşte pe Galina Dodon la toate evenimentele de caritate. La Preşedinţie am obţinut cu uşurinţă numărul ei, însă am luat legătura cu ea cu dificultate. După câteva ore în care am apelat-o insistent, cineva ne-a răspuns la telefon.

– Alo, bună ziua. Doamna Rita Manole?

– Da, vă ascult.

– Am putea vorbi cu dvs. despre activitatea Fundaţiei de binefacere „Din suflet”?

– Reveniţi, vă rog, peste jumătate de oră, pentru că intru într-o şedinţă.

Până în prezent, nu am mai reuşit să luăm legătura cu Rita Manole, deoarece ore şi zile în şir aceasta nu a mai răspuns la apeluri.

Donaţiile de milioane ale fundaţiei

Sumele de bani pe care le cheltuie fundaţia Galinei Dodon diferă de la caz la caz. În luna februarie 2017, cuplul prezidenţial a dăruit o casă şi un teren de 20 de ari unei familii din satul Bozieni, raionul Hânceşti. Potrivit portalului case.md, o locuinţă în acea localitate costă între 20 şi 25 de mii de euro. La această sumă se mai adaugă şi tehnica de uz casnic. Reieşind din preţurile afişate de magazinele din R. Moldova, cea mai ieftină maşină de spălat costă 4700 de lei, un frigider – 3000 de lei, un aragaz – 2400 de lei. Pentru o altă familie din satul Mărculeşti, raionul Floreşti, a cărei casă a ars într-un incendiu, cuplul prezidenţial a cumpărat o locuinţă nouă. În această localitate, o casă costă peste 25 de mii de euro.

Fundaţia de binefacere „Din suflet” a oferit posibilitatea ca patruzeci de copii din familii numeroase şi socialmente vulnerabile din diverse localităţi să-şi petreacă vacanţa la o tabără de odihnă. În medie, 10 zile la o tabără de odihnă costă 1300 de lei. Astfel, fundaţia a scos din bugetul său aproximativ 50 de mii de lei.

O altă acţiune de caritate a Fundaţiei „Din suflet” a avut loc în ajunul noului an de studii. Cu acest prilej, fundaţia a oferit ghiozdane unui număr de 8000 de copii. Cel mai ieftin ghiozdan care poate fi găsit în magazinele din Chişinău costă 230 de lei. Un calcul matematic ne permite să constatăm că prima-doamnă a cheltuit pentru această acţiune de caritate aproximativ 1,8 milioane de lei. De asemenea, Fundaţia „Din suflet” a acordat 1,5 milioane de lei pentru procurarea unor aparate pentru 10 copii cu deficienţe de auz.

Grădiniţa de copii din satul Troiţcoe, Cimişlia, a primit de la fundaţie 42 de pătucuri şi 42 de saltele. Un pătuc costă aproximativ 2000 de lei cu tot cu saltea. În total, s-au cheltuit aproximativ 84 mii de lei. Ar mai fi de menţionat faptul că Fundaţia „Din suflet” anunţă că, în prezent, 115 grădiniţe din 34 de raioane deja au primit ajutorul necesar din partea fundaţiei.

Colectarea de fonduri este un proces complicat

Nu fiecare fundaţie îşi poate permite cheltuieli de milioane de lei, întrucât colectarea de fonduri este un proces complicat. Acesta este şi cazul lui Eugeniu Corcodel, fondatorul organizaţiei de caritate „Haven on Earth Moldova”. Aceasta se ocupă de acordarea asistenţei sociale pentru copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi familii socialmente vulnerabile. „Am fondat această fundaţie din proprie iniţiativă. Din start am căutat resurse financiare şi am văzut că e un proces complicat”, ne spune Eugeniu. „Este foarte greu să strângi bani pentru caritate. Oamenii nu au încredere, suspectând că aceşti bani ar putea ajunge în altă parte. Personal cred că, dacă nivelul corupţiei ar fi mai mic, oamenii ar dona. Totodată, am mai observat că între organizaţiile de caritate e o mare concurenţă. În loc să coopereze, filantropii concurează”, afirmă tânărul. Eugeniu spune că nu doreşte să apeleze la sponsori. „Nu vreau să apelez la sponsori, deoarece trebuie să le faci interesele. Mai bine lucrez o perioadă şi fac sigur nişte bani cu care să ajut oamenii”.

„În orice stat, prima-doamnă are responsabilităţi sociale. În acest sens, toate activităţile şi toate colectările financiare pe care le organizează trebuie să fie transparente”, a declarat, pentru Ziarul de Gardă, Viorica Antonov, expertă în politici sociale de la IDIS „Viitorul”. „Noi chiar vrem să ştim cine sunt cei mai mari contribuabili la aşa fundaţii de caritate. Probabil, nu se face acest lucru pentru că în spate apar alte discuţii”, e de părere experta. „Faptul că nu se pronunţă de unde vin banii deja ridică semne de întrebare. În orice caz este nevoie de implicarea instituţiilor care ar monitoriza că aceşti bani sunt cinstiţi şi nu adunaţi din surse ilegale. Dacă e să lăsăm deoparte politica, acţiunile de caritate trebuie să fie transparente şi nu are importanţă cine le face”, a concluzionat experta.