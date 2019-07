VIDEO/ Prima vizită a prim-ministrului R. Moldova în Ucraina: perspectivele relațiilor moldo-ucrainene

Ucraina și R. Moldova au colaborat anterior pe mai multe proiecte bilaterale, însă relația dintre cele două țări a devenit instabilă în urma declarației scandaloase făcută de Igor Dodon cu privire la apartenența peninsulei Crimeea. Pe fundalul acestor conflicte, noul prim-ministru al R. Moldova, Maia Sandu, a întreprins o vizită de lucru la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelensky.

Deși președintele Igor Dodon a purtat o discuție telefonică cu omologul său ucrainean încă în luna mai, convenind asupra unei întrevederi, o eventuală întâlnire nu a avut totuși loc, aceasta fiind criticată de experții și societatea civilă din Ucraina. Mai mult decât atât, în cei trei ani de mandat, președintele R. Moldova nu a mers niciodată în vizite oficiale în țara vecină. În comparație cu acest exemplu, la doar o lună distanță de când a fost învestită în funcția de prim-ministru, Maia Sandu a întreprins prima sa vizită oficială la Kiev, unde a avut întrevederi cu președintele Zelenski, dar și cu reprezentanții societății civile.

„Ne dorim o colaborare mai strânsă cu Ucraina în sectorul economic și cel energetic. Vom încerca să stabilim un control al granițelor comun, permanent și sută la sută funcțional, pentru a pune capăt crimelor și traficului ilegal. Avem nevoie de un parteneriat puternic pentru a îmbunătăți situația ecologică a râului Nistru. Sunt convinsă că putem găsi soluții favorabile pentru cetățenii noștri și agenda Europeană comună”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei conferințe susținută alături de președintele Ucrainean.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că „Ucraina și R. Moldova vor fi nu doar vecini, dar și parteneri fiabili”. Acesta a mai precizat că Ucraina va continua să sprijine pe deplin integritatea teritorială a R. Moldova și să participe activ la procesul de negociere a reglementării transnistrene.

„Ucraina va contribui pentru a se asigura că teritoriile statelor noastre nu sunt ocupate de forțele armate ruse. În același timp, Ucraina va continua să sprijine pe deplin integritatea teritorială a Republicii Moldova și va participa activ la procesul de negociere a reglementării transnistrene”, a precizat președintele Ucrainean.

Evoluțiile relațiilor moldo-ucrainene, în opinia experților

Pe fundalul declarației scandaloase a președintelui Igor Dodon, dar și a votului pentru revenirea Federației Ruse în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în prezent, R. Moldova și Ucraina au mai multe lucruri care le apropie și le îndeamnă să colaboreze, decât cele care le desparte. În cadrul alegerilor prezidențiale, cetățenii ucraineni nu au votat pentru oligarhi, iar crearea unei coaliții în Parlamentul R. Moldova dintre Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor a determinat, într-un final, trecerea în opoziție a Partidului Democrat, condus anterior de Vladimir Plahotniuc. Totodată, Ucraina și R. Moldova se numără printre cele șase țări ale Parteneriatului Estic, care trebuie să realizeze acțiuni concrete în direcția unei dezvoltări democratice durabile și a integrării europene.

Expertul politic Artiom Filipenko, șef al departamentului Institutului Național de Studii Strategice din Ucraina, susține că relațiile moldo-ucrainene au avut o notă pozitivă până în prezent, dacă luăm în considerare punctele comune de control la frontieră, dar și încetarea construcției hidrocentralelor pe râul Nistru.

„Cele două țări au făcut pași pozitivi. Acum este importantă dezvoltarea proiectelor care au fost deja începute, însă prin excluderea elementului de corupție. Această neîncredere vine încă din războiul din 1992, când naționaliștii ucraineni luptau de partea separatiștilor din regiunea transnistreană. Totodată, Ucraina va privi mereu cu rezervă la președintele Igor Dodon, la viziunile și pozițiile lui politice. Totuși, faptul că premierul Maia Sandu a venit la Kiev este un pas pozitiv, pentru că, indiferent de configurație, relațiile se dezvoltă”, susține Filipenko.

Expertul politic este de părerea că Ucraina și R. Moldova ar trebui să conlucreze pentru rezolvarea problemei energetice, dar și pentru deschiderea punctelor comune de control pe tot segmentul frontierei. Un alt aspect, potrivit lui Filipenko, care ar trebui să se regăsească pe agenda celor două țări, este lupta împotriva corupției, fapt subliniat anterior și de prim-ministrul R. Moldova.

De aceeași părere este și analistul politic din R. Moldova, Igor Boțan, care susține că cele două țări ar trebui să își unească eforturile, pentru a menține atenția Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra regiunii.

„Trebuie să existe un semnal clar că țările noastre lucrează și sunt în tranziție de la un regim oligarhic la normalitate. Cred că R. Moldova este onorată să fie într-un tandem cu Ucraina, pentru că relațiile noastre comerciale sunt foarte importante. Astfel, după ce UE și SUA vor primi mesaje că regiunea va reveni la normalitate, se vor deschide și ușile pentru investiții”, menționează Boțan.

Analistul a mai subliniat și faptul că, odată cu schimbarea puterii, era necesar ca liderii celor două țări să se întrunească și să discute pe marginea problemelor care există în relațiile bilaterale.

Cu ce ar putea contribui Ucraina pentru a ajuta R. Moldova în lupta cu fenomenul corupția?

„Ucraina poate furniza R. Moldova informații pentru deconspirarea schemelor de corupție, inclusiv în regiunea transnistreană. Regiunea transnistreană nu funcționează doar datorită susținerii Federației Ruse, dar și pentru că este convenabilă unor părți ale businessului ucrainesc și moldovenesc. Această zonă convenea multor persoane”, consideră expertul Artem Filipenko.

Expertul mai precizează că cele două țări ar putea conlucra pentru elaborarea unei legislații comune împotriva corupției, dar și pentru realizarea reformelor cu scopul implementării recomandărilor Uniunii Europene. Această luptă împotriva corupției ar fi însă mai eficientă dacă va exista o conlucrare și cu România, care a înregistrat deja rezultate în lupta cu corupția.

Federația Rusă, între Ucraina și R. Moldova

Reprezentanții Federației Ruse vin tot mai des la Chișinău, iar în timpul crizei politice din R. Moldova, aceștia au optat pentru crearea unei alianțe între socialiști și Blocul ACUM.

În opinia expertului Artem Filipenko, coaliția din R. Moldova încearcă să scoată de pe agenda zilei unele subiecte mai sensibile, care nu ar trebui ignorate.

„Rusia nu a plecat nicăieri. Rusia a rămas și are dorința de a restaura influența asupra fostului spațiu sovietic. Este greu să ne imaginăm că o țară oligarhică, așa ca Rusia, pur și simplu, încearcă să elibereze R. Moldova de sub regimul oligarhic. Rusia are interese strategice, tactica ei nu s-a schimbat”, declară Filipenko.

Analistul Igor Boțan este însă de părerea că „este necesară o normalizare a relațiilor cu Federația Rusă, în contextul în care dezvoltarea relațiilor comerciale este importantă pentru R. Moldova”. Totuși, potrivit acestuia, în timpul discuțiilor cu Rusia, actorii politici nu trebuie să uite și de promovarea intereselor R. Moldova.