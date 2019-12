Cronologia faptelor și oamenii implicați în eliberarea lui Filat

Eliberarea din detenție a fostului premier, Vladimir Filat, după ce a ispășit patru ani, o lună și două săptămâni din pedeapsa de nouă ani aplicată anterior, a provocat un ping-pong de acuzații între taberele politice de la Chișinău. Socialiștii dau vina pe Guvernul Sandu, în timp ce reprezentanții fostului Guvern aruncă responsabilitatea spre „justiția lui Dodon”. ZdG a analizat toate circumstanțele care au dus la „liberarea condiționată înainte de termen” a fostului politician, dar și cine sunt persoanele care au participat în acest proces.

Vladimir Filat, fost premier, deputat și președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a petrecut primele ore după ce a fost eliberat din închisoare discutând cu Mitropolitul Vladimir, după care s-a îndreptat spre casa părintească din Lăpușna, raionul Hâncești, unde s-a întâlnit cu familia. Apoi a revenit la Chișinău, iar a doua zi a oferit primele declarații, într-o conferință de presă.

Judecătorul care l-a eliberat este cel care, în 2015, l-a arestat

Încheierea prin care Filat a fost eliberat din închisoare a fost pronunțată în după amiaza zilei de marți, trei decembrie, de către judecătorul de instrucție, Victor Rățoi. Același judecător, la 15 octombrie 2015, aplicase, pentru prima dată, mandat de arestare pe numele lui Filat.

Rățoi este judecător din 2011. Anterior, acesta a fost procuror. Magistratul a emis încheierea privind „liberarea condiționată înainte de termen” a fostului prim-ministru după a doua ședință de judecată. Prima ședință a avut loc cu o zi mai devreme, fiind întreruptă, iar marți, trei decembrie, a avut loc doar pronunțarea încheierii. La scurt timp, Filat a fost eliberat.

Ce a precedat eliberarea lui Filat. A rămas la P-13 și s-a adresat la CtEDO

Vladimir Filat a ajuns după gratii la 15 octombrie 2015. De atunci au început a curge și cei nouă ani de detenție la care fostul politician a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Chișinău din iunie 2016, rămasă definitivă prin hotărârea Curții Supreme de Justiție din februarie 2017.

Pentru că pe numele lui Filat mai erau dosare penale în instrumentarea Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție, acesta nu a fost dus să-și execute pedeapsa în Penitenciarul de la Lipcani, unde sunt deținuți condamnații care au ocupat anterior funcții publice. El a rămas în Chișinău, încarcerat în Penitenciarul nr. 13.

În timp ce își executa pedepsa, Filat s-a adresat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO), reclamând condițiile inumane de detenție din Penitenciarul nr. 13, dar și încălcarea dreptului la libertate și siguranță din cauza lipsei temeiurilor de aflare în arest preventiv pe perioada judecării cauzei sale sau încălcarea dreptului la viața privată.

Recomandarea CtEDO și modificările legislației

Condițiile din Penitenciarul nr. 13 au fost, în ultimii ani, unul dintre principalele motive pentru care statul era condamnat la CtEDO. ZdG a scris anterior că, un ultim semnal de alarmă a fost dat de Curte la 15 decembrie 2015, atunci când a pronunțat o hotărâre quasi-pilot în cauza Șișanov contra R. Moldova. „Autoritățile naționale trebuie să pună în aplicare fără întârziere un recurs sau o combinație de remedii cu efecte preventive și compensatorii și de fapt să garanteze căi de atac eficiente pentru încălcări ale Convenției, ca urmare a condițiilor de detenție necorespunzătoare în R. Moldova”, statua Curtea, iar acest lucru nu însemna decât că, dacă timp de șase luni, Chișinăul nu avea să soluționeze problema, exista riscul ca toate cele 70 de cereri similare, aflate pe rolul Curții, să fie comasate și transmise R. Moldova. Altfel spus, statul urma să achite prejudicii morale, concomitent, pentru 70 de persoane. Suma însemna peste zece milioane de lei.

Un asemenea proiect de lege a fost elaborat în 2016 de Ministerul Justiției, iar Anatolie Munteanu, fost viceministru și fost secretar de stat, unul dintre autorii mecanismului, menționa pentru ZdG că remediul e inspirat din experiența internațională, din cea a României și Italiei, și adaptat la particularitățile R. Moldova.

În iulie și octombrie 2019, lui Filat îi sunt compensate zilele petrecute în P-13

Documentul a fost votat în primă lectură abia în decembrie 2016, iar în lectură finală, peste un an, în iulie 2017. Acesta prevedea bani și zile compensatorii pentru cei deținuți în condiții inumane și degradante. Mecanismul a fost pus în aplicare imediat din 1 ianuarie 2019. Faptul că, pe toată durata executării pedepsei, Filat a stat închis în Penitenciarul nr. 13, i-a permis să fie printre beneficiarii modificărilor legislative din 2016-2017 care vizau condițiile inumane de detenție.

La scurt timp după ce mecanismul a intrat în vigoare, CtEDO a declarat cererea lui Filat, depusă în partea ce ține de condițiile inumane de detenție, inadmisibilă, pe motiv că, la nivel național, din 1 ianuarie 2019, a intrat în vigoare un nou remediu – recursul compensatoriu. În baza acestei hotărâri, avocații lui Filat s-au adresat în judecată, iar la 30 iulie 2019, Judecătoria Chișinău a pronunțat o încheiere prin care a constatat că Vladimir Filat a fost deținut în „condițiile inumane și degradante”, între 23 octombrie 2015 și 30 iulie 2019, și a recompensat aceste prejudicii prin reducerea pedepsei cu închisoarea cu 682 de zile.

În opt luni, 72 de persoane au obținut eliberarea din detenție

Respectiv, fostului premier, care mai avea de ispășit cinci ani și două luni de închisoare, i-a fost redus termenul de detenție cu un an și zece luni. „Dificultățile cu care s-a confruntat fostul premier Vladimir Filat pe parcursul aflării timp de trei ani și nouă luni în Penitenciarul nr. 13 au depășit nivelul inevitabil de suferință inerent detenției și au atins pragul de severitate contrar art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)”, și-a argumentat decizia judecătorul Constantin Damaschin, de la Judecătoria Chișinău.

Ulterior, la 28 octombrie 2019, instanța a emis o altă încheiere prin care lui Filat i-a fost redusă pedeapsa cu alte 27 de zile în baza acelorași motive. Astfel, în total, din pedeapsa inițială aplicată lui Filat au fost reduse 709 zile, considerate ca fiind executate. Astfel, la 6 noiembrie 2019, Vlad Filat a ispășit deja 2/3 din pedeapsă, iar conform Codului Penal, putea pretinde la „liberarea condiționată înainte de termen”.

Datele ANP-ului arată că, în primele opt luni ale anului curent, 72 de persoane au obținut eliberarea din detenție în baza recursului compensatoriu, de care a beneficiat și Vladimir Filat.

Decizia Comisiei Penitenciarului, la două zile de la împlinirea termenului

La opt noiembrie 2019, Comisia Penitenciarului nr. 13 a hotărât că Vladimir Filat a ispășit 2/3 din pedeapsa aplicată inițial și „a realizat programul individual cu privire la planificarea executării pedepsei penale”, astfel că, la 12 noiembrie 2019, Andrei Saracuța, care ocupa atunci funcția de director interimar al Penitenciarului nr.13, s-a adresat cu o cerere către vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc, pentru „examinarea posibilității aplicării art. 91 Cod Penal – liberarea condiționată înainte de termen cu eliberarea din penitenciar a condamnatului Filat Vladimir Vasile”.

Demersul s-a aflat la Judecătoria Chișinău până la doi decembrie 2019, când a fost programată prima ședință de judecată în acest caz. Nici ședința din doi decembrie, nici cea de a doua zi, în care instanța a dispus eliberarea lui Filat din închisoare nu au fost anunțate de părțile implicate în examinarea cererii.

S-au anulat pedepsele complementare — interdicția de a ocupa funcții publice și retragerea Ordinului Republicii

Judecătorul Victor Rățoi a luat act de demersul conducerii Penitenciarului nr. 13 și a dispus eliberarea lui Vladimir Filat din pușcărie. Totodată, s-au anulat și pedepsele complementare – interdicția de a ocupa funcții publice pe un termen de cinci ani și retragerea Ordinului Republicii. Conform încheierii, „lipsirea persoanei de posibilitatea de a mai activa în domeniu în situația în care s-a constatat că scopul pedepselor executate parțial pare să fie atins nu va constitui o măsură echitabilă în raport cu persoana condamnatului în acest caz”.

De asemenea, instanța a stabilit că, până acum, „din motive necunoscute”, lui Filat nu i-a fost retras Ordinul Republicii și menționează că „în situația în care s-a constatat întrunirea condițiilor legale de liberare condiționată de la executarea altor pedepse, luând în considerație datele care indică la aprecierea înaltă dată persoanei condamnatului de către instituții publice și private naționale și internaționale, meritele pentru care a fost acordată această distincție, instanța consideră ca fiind lipsită de raționalitate juridică punerea în executare a acestei sancțiuni, fiind oportună și dispunerea liberării condiționate de la executarea acesteia”. Încheierea emisă de Victor Rățoi poate fi contestată, timp de 15 zile, la Curtea de Apel Chișinău.

Oamenii care au fost implicați în eliberarea lui Filat

Andrei Saracuța, directorul interimar al Penitenciarul nr. 13, anterior specialist al serviciului logistică al instituției, fiind numit în funcție în 2009. Ulterior, a fost promovat în funcția de director adjunct al penitenciarului, iar după demisia lui Igor Pântea, din iulie 2019, acesta a devenit director interimar. Din anticamera administrației Penitenciarului nr. 13 am fost informați că nu putem discuta cu Andrei Saracuța și că toate întrebările trebuie să le acordăm Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cristina Bancu și Viorel Berliba, avocații care apar în încheierea emisă de judecătorul Victor Rățoi prin care Vladimir Filat a fost eliberat îl reprezintă pe acesta și în al doilea dosar, de spălare de bani. Bancu l-a reprezentat pe Filat de la început în dosarul în care acesta a fost condamnat, iar ulterior, liberat condiționat. Viorel Berliba a devenit avocatul lui Filat în ultima perioadă. Conform unor informații publice, acesta are o relație de prietenie „de peste 25 de ani” cu Adrian Lebedinschi, deputat PSRM, fratele căruia, Maxim, la fel, reprezintă PSRM. Vlad Filat, dar și Viorel Berliba au menționat că nu există nicio legătură între aceste aspecte și eliberarea sa. „Am reprezentat interesele lui Vladimir Filat în toate ședințele. Cu Lebedinschi sunt distorsionări. Nici nu știu cum să le interpretez”, a precizat Viorel Berliba.

Alexandru Roibu a fost reprezentantul Penitenciarului nr. 13 în procesul în care Vladimir Filat a fost liberat condiționat înainte de termen. Tot Roibu a fost cel care a reprezentat Penitenciarul și în procesul în care lui Filat i-au fost compensate zilele de detenție din Penitenciarul nr. 13. Conform unor surse, Alexandru Roibu ar fi rudă cu fostul ministru al Afacerilor Interne din Guvernul PLDM, Alexei Roibu. „Da. Și el este supărat că a fost ulterior dat afară. Nu are nicio treabă. Dacă umblăm să căutăm, toți suntem rude. Nu are una cu alta nicio legătură”, a menționat Filat.

Filat, în prima conferință de presă de după eliberare

Vladimir Filat și avocații săi au susținut o conferință de presă în care au vorbit despre condițiile în care fostul premier a fost eliberat din închisoare. Aceștia au răspuns la întrebările jurnaliștilor. Filat a precizat că nu a fost eliberat, nici de Maia Sandu, nici de Igor Dodon, ci în baza legii. Vedeți, mai jos, principalele declarații.

Vladimir Filat: În sentința mea nu a fost stabilit prejudiciu. A fost aplicată confiscarea specială. Mi s-a confiscat tot ce am agonisit pe parcursul vieții. Iar prețul de piață al acestor bunuri depășește cu mult remunerarea ilicită pentru care am fost condamnat… Procedura prin care am fost eliberat s-a derulat în perioada a trei guverne. A început în timpul guvernării democrate, apoi a fost Guvernul Sandu, iar acum este Guvernul Chicu.

Despre schimbările din comisia care a dispus eliberarea sa: Comisiile se formează nu la nivel de persoane, ci la nivel de funcții. În cazul în care într-o funcție accede o persoană nouă, accede și în comisie. Comisia, în cazul meu, a luat decizia prin vot unanim.

Despre faptul că demersul privind liberarea sa condiționată a fost făcut la 12 noiembrie, ziua căderii Guvernului Sandu: La 6 noiembrie 2019, s-au împlinit 2/3 din termenul meu. La 8 noiembrie, a fost decizia comisiei penitenciarului, luată unanim. Conform legii, după ce a luat decizia, Comisia are la dispoziție 5 zile pentru a înainta demersul către instanța de judecată. Astfel, 12 noiembrie era penultima zi în care conducerea Penitenciarului 13 se putea adresa în judecată pentru liberarea mea condiționată, conform legii. Faptul că, la 12 noiembrie, a căzut Guvernul este o coincidență.

Avocatul Ion Vâzdoagă, despre posibilitatea de a fi contestată încheierea primei instanțe: „Dacă va fi contestată, vom constata că asupra justiției apar presiuni. E o testare pentru justiția noastră. E un examen al justiției în fața societății”.

Ce au spus Dodon, Sandu și Nagacevschi despre eliberarea lui Filat

Igor Dodon, președintele R. Moldova: „Această eliberare a fost pregătită de fosta guvernare. Sunt două aspecte: reducerea termenului care s-a făcut prin două încheieri de judecată. Aceste decizii nu au fost atacate de fostul Guvern. Reducerea termenului de 709 zile s-a făcut cu aprobarea tacită, cu neatacarea deciziilor instanțelor de judecată de către fostul Guvern și ministrul Justiției. Al doilea aspect: cine a inițiat eliberarea lui Filat. A inițiat o instituție din subordinea Ministerului Justiției în ziua când a plecat din funcție Guvernul condus de Maia Sandu. A inițiat în baza deciziei unanime a unei comisii din 11 persoane din subordinea Ministerului Justiției”

Maia Sandu, ex-premier: „Justiția lui Dodon l-a eliberat pe Filat din închisoare. Să fie foarte clar – Guvernul pe care l-am condus nu are nimic în comun cu această decizie. Hotărârea „vestitei” judecătorii Ciocana de eliberare a lui Filat ridică mari semne de întrebare, ca și multe alte hotărâri adoptate de justiția din R. Moldova. Acuzațiile lui Dodon la adresa echipei mele sunt aberante, iar complicitatea Penitenciarului 13, care prezintă o hârtie datată cu ziua demiterii guvernului, e o făcătură grosolană. Dodon este cel care controlează judecătorii și protejează corupții. Guvernul pe care l-am condus a luptat vehement cu corupția și corupții. Dodon ştie de cine să se teamă şi face totul ca să-şi discrediteze oponenţii. Dar, oricum, e o caricatură în comparaţie cu Plahotniuc, de care s-a temut şi de care a scăpat doar datorită Blocului ACUM. Îi va veni şi lui timpul cât de curând”.

Fadei Nagacevschi, ministrul Justiției: „Filat a fost eliberat în baza unui proces verbal emis de o comisie. Am analizat și componența comisiei, sunt 11 persoane. Componența acestei Comisii a fost modificată de mai multe ori… O dată, la 19 august, apoi la 21 august. Pe 13 septembrie se modifică din nou compenența acestei Comisii. Urmează să vedem cum s-a întâmplat totul. Avem foarte multe întrebări. Nu s-a făcut public nimic. Demersul s-a făcut în baza procesului verbal întocmit de comisia formată din 11 persoane. De ce s-a luat încheierea? Persoana nu a ispășit 2/3 din termenul pedepsei. Vor urma demisii. Anumite cadre urmează să fie înlocuite. Am dubii cu privire la buna lor credință. Am aflat ieri din presă că există cazul Filat în instanțele de judecată”. (Miercuri, la șefia Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost numit un nou director interimar, iar ministrul Fadei Nagacevschi a anunțat că, cel mai probabil, administrația Penitenciarului nr. 13, care a solicitat eliberarea lui Filat, în următoarele zile, va contesta eliberarea acestuia.