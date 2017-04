Regula celor 30 de minute de fericire

Fie­ca­re feme­ie ştie de ce are nevo­ie, la fel şi pia­tra ştie cine ar tre­bui să o poar­te. „Pia­tra îşi ale­ge omul, iar omul îşi ale­ge pia­tra. Exis­tă un fel de atra­cţie între ei”, susţi­ne Oxa­na Bure­ac, meş­te­ri­ţă popu­la­ră care con­fe­cţio­nea­ză biju­te­rii din pia­tră şi pie­le.

Oxa­na Bure­ac este ori­gi­na­ră din Mosco­va, Rusia. În urmă cu câţi­va ani, a venit în R. Mol­do­va, împre­u­nă cu soţul său. Aici s-a sta­bi­lit şi aici vrea să rămâ­nă.

Piatra şi pielea – două materiale vii

„M-am sta­bi­lit cu tra­i­ul în R. Mol­do­va. Însă, la înce­pu­tul anu­lui 2000, am fost nevo­ită să plec la Mosco­va, ca să câş­tig niş­te bani. Lucram câte cin­ci zile pe săp­tămâ­nă, iar wee­ken­du­ri­le îmi erau libe­re. Mi-am zis atun­ci că nu vreau să lene­vesc, dar să încerc să fac ceva util pen­tru ini­ma mea”, îşi amin­teş­te Oxa­na. Ast­fel, plimbându-se pe la tot felul de expo­zi­ţii hand­ma­de, a des­co­pe­rit o feme­ie care con­fe­cţio­na biju­te­rii din pia­tră şi pie­le natu­ra­lă. „Lucră­ri­le ei mi-au plă­cut foar­te mult. Simţeam cum mi se tăie res­pi­ra­ţia. Am întrebat-o dacă pot învă­ţa şi eu să fac aşa ceva”, poves­teş­te feme­ia. Ulte­ri­or, a deprins teh­ni­ca de pre­lu­cra­re artis­ti­că a pie­lii. „Timp de câţi­va ani doar expe­ri­men­tam: greşeam, refă­ceam, lipeam şi, în 2008, am venit cu o cole­cţie per­so­na­lă de biju­te­rii”, spu­ne Oxa­na. În ace­la­şi an, a deve­nit mem­bră a Uniu­nii Meş­te­ri­lor Popu­la­ri din Mol­do­va.

Feme­ia recu­noa­ş­te că, în fie­ca­re zi, lucrea­ză la con­fe­cţio­na­rea biju­te­ri­i­lor. „Îmi pla­ce mult să le fac. Aşa mă rela­xez şi mă simt împli­ni­tă. Aces­ta este hobby-ul meu. De fapt, sunt psi­ho­log. Mai mulţi ani am fost pro­gra­ma­tor şi cro­i­tor. Acum, de doi ani deja, fac şi vocal. Îmi pla­ce să mă des­co­păr, să fac ceva nou”, zâm­beş­te meş­te­ri­ţa.

Con­fe­cţio­na­rea unei biju­te­rii îi ia trei zile. „Dese­nez schi­ţa, după care încep să lucrez cu pie­lea. E o mun­că meti­cu­loa­să, care nece­si­tă mul­tă răb­da­re şi atenţie, dar ai nevo­ie şi de bună dis­po­zi­ţie. Am o regu­lă: nu lucrez nici­o­da­tă când mă simt rău sau sunt indis­pu­să, pen­tru că pia­tra şi pie­lea sunt mate­ri­a­le vii, care se încar­că cu ener­gia celui care lucrea­ză cu ele”, expli­că feme­ia, care recu­noa­ş­te că, în fie­ca­re an, obser­vă tot mai mult cum lumea e afec­ta­tă de sără­cie. „Oame­nii se apro­pie, le admi­ră, spun că le pla­ce, dar plea­că, pen­tru că nu-şi pot per­mi­te să le cum­pe­re”, con­sta­tă Oxa­na.

„Contează să ne ascultăm inima”

Anu­al, meş­te­ri­ţa con­fe­cţio­nea­ză cir­ca 200 de biju­te­rii, 70 din­tre care le face cadou. „Le ofer în dar, atun­ci când simt cum omul este atras de biju­te­rie, iar biju­te­ria i se potri­veş­te de minu­ne. Aşa simt eu şi asta con­si­der că tre­bu­ie să fac”, recu­noa­ş­te artis­ta rebe­lă, care, la 40 de ani, s-a înscris la Facul­ta­tea de Psi­ho­lo­gie a Uni­ver­si­tă­ţii din Bălţi.

„Mulţi mă întrea­bă de ce am înce­put să stu­diez psi­ho­lo­gia la 40 de ani? De ce învăţ să cânt şi de ce încerc să fac mul­te alte lucru­ri, pen­tru că s-ar putea să nu le reu­şesc pe toa­te? Le explic că fac ceea ce îmi pla­ce, ceea ce mă face feri­ci­tă. Vreau să mă des­co­păr, să văd care-mi sunt limi­te­le. Con­si­der că nu tre­bu­ie să renu­nţi să faci ceva nou doar din cau­za ste­re­o­ti­pu­ri­lor şi fri­cii unui posi­bil eşec. Ade­sea, văd femei ajun­se la vâr­sta de pen­sio­na­re care se simt rătă­ci­te atun­ci când copi­ii plea­că de aca­să şi nu mai tre­bu­ie să mear­gă zil­nic la lucru. Atun­ci le spun des­pre regu­la celor 30 de minu­te – timp în care tre­bu­ie să se dedi­ce în tota­li­ta­te lucrurilor/ocupaţiilor care le inspi­ră, care le fac să se rela­xeze, să se sim­tă bine şi să fie împli­ni­te. Ast­fel, unii încep să croşe­te­ze, alţii pic­tea­ză, alţii se plim­bă şi admi­ră natu­ra, alţii ascul­tă muzi­că etc. Con­tea­ză să ne ascul­tăm ini­ma şi să-i ofe­rim şan­sa să se mani­fes­te. Doar atun­ci nu ne vom plic­ti­si şi nici nu vom fi depre­si­vi sau tri­ş­ti”, expli­că Oxa­na Bure­ac.

Oxa­na mai spu­ne că admi­ră tine­rii pasio­na­ţi de cul­tu­ră. „Mă bucur să văd tot mai mulţi tine­ri la eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le. Mă încân­tă să-i văd curi­oşi, înse­ta­ţi de muzi­că bună, artă. Ne plân­gem că ei sunt lega­ţi doar de cal­cu­la­tor, dar nu este chiar aşa. Tine­rii folo­sesc inter­ne­tul ca o sur­să des­chi­să de infor­ma­ţie, după care ies din cara­pa­cea lor ca să se dezvol­te şi să des­co­pe­re lumea”, ada­u­gă meş­te­ri­ţa popu­la­ră.